Microsoft Edge dépasse le partage d’utilisation de Firefox

Microsoft a lancé son navigateur Edge aux côtés de Windows 10 il y a près de cinq ans, mais il n’a jamais gagné en popularité sous sa forme d’origine. C’est pourquoi Microsoft a pris la décision inattendue de repenser Edge à partir de zéro avec une base Chromium. Il semble que ce pari ait été payant – les derniers numéros de partage d’utilisation de NetMarketShare indiquent que Edge a maintenant dépassé Firefox.

L’Edge d’origine avec son moteur EdgeHTML a culminé à 5,2% du marché mondial des navigateurs de bureau. Cela a battu les petits joueurs comme Opera, Yandex et même Safari. Cependant, Chrome était loin devant et Firefox se maintenait à près de 10%. Microsoft a agi rapidement pour que le nouveau Edge soit opérationnel après l’annonce, en lançant le navigateur au début de 2020. Edge était disponible au téléchargement en janvier et la société continue de le déployer dans les mises à jour Windows à travers le monde.

Le simple fait d’acheter le logiciel sur un PC ne signifie pas que les gens l’utiliseront, bien sûr. Pourtant, un nombre surprenant de personnes l’ont tenté. Selon les dernières statistiques, la part Edge de 5,2% de Microsoft (mars 2019) est passée à 7,59% aujourd’hui. Pendant ce temps, Firefox a glissé au cours de la dernière année de 9,27% à seulement 7,19% maintenant. Cela donne à Edge juste 0,4% d’avance sur Firefox, mais c’est toujours une amélioration impressionnante pour Microsoft.

Edge a encore un long chemin à parcourir avant que Google ne se préoccupe. Chrome est toujours loin dans le maigre avec 68,5% du marché des navigateurs de bureau. Bien que les gens utilisent toujours Internet Explorer 11. Lorsque vous ajoutez la part de ce navigateur, Microsoft détient 13,19% du total du marché. Au fur et à mesure qu’il déploie le nouveau Edge dans Windows, au moins certains utilisateurs passeront de leurs navigateurs actuels. Chromium Edge fonctionne également sur un plus grand nombre de systèmes d’exploitation, ce qui ne manquera pas d’augmenter le nombre d’utilisations, car l’ancien Edge était uniquement pour Windows 10. Un meilleur support des extensions est également un argument de vente important.

Même si Edge continue de croître aux dépens des autres navigateurs, Google n’a pas nécessairement à s’inquiéter. Il utilise toujours le code open source Chromium, dont la plupart proviennent de Google. Les développeurs seront peu enclins à optimiser les sites et les services pour les moteurs de navigateur concurrents lorsque Chromium devient plus populaire que jamais.

