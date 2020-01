Microsoft et UW rejoignent l’équipe Georgia Tech dans un projet de stockage de données ADN de 25 millions de dollars – .

Des milliards d’octets de données numériques peuvent être stockés dans le frottis rose pâle d’ADN à l’extrémité du tube à essai, vu à droite. (Crédit: Tara Brown Photography / UW)

L’Université de Washington et Microsoft participeront à un effort financé par le gouvernement fédéral pour développer des techniques de stockage de données utilisant de l’ADN synthétique.

Le programme de stockage des informations moléculaires (également connu sous le nom de MIST) a été lancé cette semaine par l’Intelligence Advanced Research Projects Activity (également connu sous le nom de IARPA), qui fait partie du bureau du directeur du renseignement national. Il s’agit d’un effort de recherche pluriannuel visant à créer des systèmes de stockage basés sur l’ADN qui peuvent archiver des exaoctets de données – c’est-à-dire des milliards de gigaoctets de données – pendant des millénaires.

L’IARPA a attribué des contrats MIST à des équipes dirigées par le Georgia Tech Research Institute, le Broad Institute of MIT et l’Université Harvard, le Los Alamos National Laboratory, les Sandia National Laboratories et le U.S.Army Research Laboratory. Des chercheurs de Microsoft et UW, qui travaillent sur les techniques de stockage de données ADN depuis des années, font partie de l’équipe de Georgia Tech (dont le projet s’appelle Scalable Molecular Archival Hardware and Software, ou SMASH). SMASH a reçu jusqu’à 25 millions de dollars, tandis que le Molecular Encoding Consortium du Broad Institute recevra jusqu’à 23 millions de dollars.

En collaboration avec Microsoft, les chercheurs d’UW apporteront à SMASH une expertise en architecture système, analyse de données et codage. Twist Bioscience, partenaire de longue date des recherches d’UW, concevra la plate-forme de synthèse d’ADN sur silicium qui «écrira» les brins d’ADN transportant les données. Roswell Biotechnologies développera la technologie de «lecture» de l’ADN et les chercheurs du Georgia Tech Research Institute se concentreront sur les techniques de fabrication ainsi que sur la chimie sous-jacente du système et la théorie de l’information.