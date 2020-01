Microsoft obligera les clients Office 365 ProPlus à utiliser la recherche Bing

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a commencé à déployer une extension Chrome qui obligera les clients Microsoft Office 365 ProPlus à utiliser Bing comme moteur de recherche, même s’ils ont précédemment choisi d’utiliser Google. La mise à jour ne s’applique actuellement qu’aux clients Office 365 ProPlus.

Voici Microsoft sur les «avantages» de cette décision:

À partir de la version 2002 d’Office 365 ProPlus, une extension pour Microsoft Search dans Bing sera installée qui fera de Bing le moteur de recherche par défaut du navigateur Web Google Chrome. Cette extension sera installée avec les nouvelles installations d’Office 365 ProPlus ou lorsque les installations existantes d’Office 365 ProPlus seront mises à jour. Si Bing est déjà le moteur de recherche par défaut, l’extension n’est pas installée.

En faisant de Bing le moteur de recherche par défaut, les utilisateurs de votre organisation avec Google Chrome pourront profiter de Microsoft Search, notamment en accédant aux informations pertinentes sur le lieu de travail directement depuis la barre d’adresse du navigateur. Microsoft Search fait partie de Microsoft 365 et est activé par défaut pour toutes les applications Microsoft qui le prennent en charge. (pas d’italique dans l’original)

Chaque fois que je pense à ce genre de changement, je pense toujours à Google Plus. Il y a quelques semaines, j’ai fait référence à une histoire écrite à The New Republic intitulée «La mort du bon Internet était un travail intérieur». Il situe cette mort – le moment où Google a commencé à exploiter des produits plus pour son propre bénéfice que pour ses utilisateurs. – au 1er juillet 2013, le jour où Google a tué Google Reader. J’aurais peut-être choisi une date antérieure – le jour où Google a décidé de commencer à afficher les résultats de votre flux Google Plus personnel avec vos résultats de recherche sur Internet. À l’époque, voici comment Larry Page de Google décrivait sa fonctionnalité Search Plus Your World: “Voici la voie que nous nous dirigeons – un produit unique,” beau “à travers tout. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous devriez probablement travailler ailleurs. “

La raison pour laquelle je détestais la fonction SPYW – et je la détestais passionnément – c’est parce qu’elle démontrait ce que je ressentais comme une incompréhension délibérée de la façon dont les gens recherchent des informations. Lorsque je recherche mon ordinateur, je recherche les documents et fichiers que je sais que je stocke sur mon ordinateur. Si je recherche sur Internet, je recherche un ensemble de données entièrement différent. Si je recherche sur Facebook, je recherche un troisième type d’informations. Si je veux savoir ce que mon cousin John a dit à Brenda, je regarde FB. Si je recherche la chronologie de développement historique des microprocesseurs ARM, je regarde en ligne. La dernière chose que je veux, c’est de fouiller dans un «ensemble» de données lorsque je cherche réellement l’autre.

La controverse sur les identifiants d’utilisateur YouTube / Google Plus est probablement le problème dont les gens se souviennent de toute la catastrophe de Google Plus, mais le déploiement de SPYW était la première fois que je sentais que l’entreprise aggravait délibérément son produit clé au nom de la génération de revenus et d’engagement. avec son propre réseau social.

Tenter d’éviter les erreurs de Google Plus

J’accorderai du crédit à Microsoft – ils ont tenté de tirer des enseignements des énormes erreurs publiques de Google. Après que Google Glass ait donné lieu à un malheureux sobriquet, HoloLens de Microsoft a eu un déploiement très limité et axé sur les affaires. L’utilisation de la RA pour examiner des maquettes de modèles 3D n’est peut-être pas aussi immédiatement comparable à l’envoi d’une photo à un ami, mais cela s’est avéré beaucoup moins source de division pour le public.

Voici comment Google a intégré les résultats de services comme SPYW:

Et voici l’effort centré sur l’entreprise de Microsoft pour effectuer la même tâche:

C’est… mieux, je suppose. C’est un peu effrayant de voir ce genre d’informations, mais le but est de les restreindre aux données commerciales et aux cas d’utilisation, plutôt que de transmettre des informations personnelles comme celle-ci à quiconque vous cherche sur Google. Dans le même temps, cependant, les utilisateurs ont tendance à le détester lorsque les entreprises changent de navigateur par défaut sans autorisation. Et il ne semble pas que ce soit une fonctionnalité facultative au niveau de l’entreprise – vous pouvez réinitialiser votre choix de navigateur après que l’extension le modifie, en supposant que vous êtes autorisé à le faire, mais vous ne pouvez pas empêcher la modification d’être effectuée en premier lieu.

Voici comment Microsoft décrit ce service:

Microsoft Search accède aux fichiers, aux sites SharePoint, au contenu OneDrive, aux conversations Teams et Yammer et à d’autres sources de données partagées dans votre organisation, ainsi qu’à Internet … Microsoft Search est activé par défaut dans Microsoft 365, donc aucune configuration initiale n’est requise. Mais vous pouvez améliorer l’expérience de recherche pour vos utilisateurs en ajoutant du contenu, comme des signets, des questions et réponses, des acronymes, des emplacements de bâtiments et des plans d’étage.

Des instructions sont également données dans le même article de blog pour savoir comment empêcher l’installation de cette extension. Encore une fois, c’est quelque chose que Microsoft ne déploie que pour les clients ProPlus, mais MS note que vous devrez prendre des mesures pour empêcher l’installation de cette mise à jour avant qu’elle ne tombe réellement (début mars 2020 est la date cible).

Les utilisateurs finaux semblent totalement opposés à ce changement. Aucun des commentaires sur la page MS ou Office Deployment Insiders n’est positif. Que ce soit la décision de Microsoft d’installer des extensions sans autorisation ou ce que fait réellement l’entreprise, personne ne semble aimer ou vouloir ce changement.

Voilà pour l’idée que MS tournait une sorte de nouvelle feuille quand il s’agissait de faire la publicité de ses produits.

