Microsoft partage les nouveaux détails de la «Xbox Series X»

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Phil Spencer, chef de la division Xbox de Microsoft, a publié un nouveau billet de blog sur le site Web de la société avec de nouveaux détails sur la Xbox Series X. La plupart des spécifications de haut niveau sont des choses que nous avons déjà couvertes – 12 TFLOP de puissance GPU, 4x la puissance de traitement d’une Xbox One, le lancer de rayons, etc. – mais il y a quelques détails sur la compatibilité descendante et la façon dont Microsoft traite son Xbox Game Pass basé sur le cloud qui sont nouveaux dans la conversation.

Microsoft a déjà déclaré que la Xbox Series X sera compatible avec quatre générations de matériel Xbox (OG, 360, Xbone, XBX). En ce qui concerne la compatibilité future, les jeux pouvant jouer à la fois sur la Xbox One et la Xbox Series X seront livrés à l’aide d’un service que Microsoft appelle Smart Delivery. Grâce à Smart Delivery, vous n’aurez besoin d’acheter un jeu qu’une seule fois pour jouer sur Xbox One ou XBX. Lorsque vous déclenchez l’installation, la version appropriée du jeu sera téléchargée sur votre disque dur ou SSD.

Microsoft s’est engagé à utiliser Smart Delivery pour “tous nos titres exclusifs Xbox Game Studios”, et déclare que les développeurs tiers “peuvent choisir de l’utiliser pour les titres qui seront publiés sur Xbox One en premier et qui arriveront sur Xbox Series X plus tard. ” Microsoft utilise l’exemple de Halo Infinite comme un jeu qui sera livré pour les deux plates-formes. Achetez-le une fois et vous pouvez y jouer sur l’un ou l’autre système, bien qu’il puisse y avoir des restrictions pour vous empêcher de jouer sur les deux consoles simultanément.

La seule question que nous ayons est de savoir si Microsoft prévoit de continuer à prendre en charge la Xbox One pendant si longtemps après le lancement de la Xbox Series X. Selon Xbox Addict, 100 jeux Xbox 360 ont été lancés en 2006, 189 en 2007 et 224 en 2008. En 2011, cela représentait jusqu’à 262 matchs par an. Cependant, une fois que la Xbox One était imminente, le nombre de versions de la Xbox 360 a connu une forte baisse: 143 en 2013, 61 en 2014 et cinq en 2015. Il serait bon de savoir si des services comme Smart Delivery sont destinés à prolonger la durée de vie de la Xbox One, ou simplement pour fournir un moyen plus pratique d’acheter des jeux sur cette plate-forme pendant qu’elle est en cours de développement.

Microsoft met l’accent sur la compatibilité descendante dans la génération Xbox Series X comme jamais auparavant, avec des déclarations de prise en charge transparente des titres remontant à la Xbox d’origine et la possibilité d’utiliser des contrôleurs et des périphériques de l’ère Xbox One avec la nouvelle console. Des jeux comme Halo Infinite seront lancés simultanément sur Xbox Game Pass et dans le commerce de détail, démontrant que Microsoft considère son service de streaming comme une plate-forme de lancement de premier niveau plutôt que comme un endroit pour vider les jeux après leur fenêtre de sortie initiale.

La vie dans le cloud

Il y a environ trois semaines, Spencer a déclaré que Google et Amazon, et non Sony et Nintendo, étaient les plus grands rivaux de la société pour le streaming de jeux. À première vue, il s’agissait d’une affirmation absurde, étant donné que ni Google ni Amazon ne sont actuellement des rivaux de jeu pour les principaux joueurs de console. J’ai soulevé la question de savoir si Microsoft répétait les erreurs du lancement de la Xbox One, lorsqu’un malentendu complet sur ce que voulaient ses propres clients a conduit à un dévoilement désastreux et à un cycle de presse précoce.

Une explication de ce cadrage auquel j’ai fait allusion dans cet article est que l’idée de cloud-first peut faire partie d’un effort pour justifier l’existence de Xbox sous Satya Nadella. Nadella a démontré qu’il considère Microsoft comme une entreprise axée sur le cloud et centrée sur le cloud, et que tous les efforts commerciaux de Microsoft devraient s’aligner sur cette perspective. Le billet de blog de Spencer démarre en mentionnant les streamers et le streaming de jeux, ancrant le matériel concret de la Xbox Series X aux côtés d’une discussion sur le cloud gaming en général. Il existe des références importantes aux jeux fournis via les services cloud, via Xbox Game Pass ou Microsoft Project xCloud. La compatibilité descendante et Smart Delivery sont les principales fonctionnalités de lancement. Jusqu’à présent, Microsoft met davantage l’accent sur la capacité du cloud à fournir une infrastructure dorsale par opposition à des expériences de jeu fondamentalement différentes, ce qui est probablement une décision intelligente.

Maintenant lis: