Microsoft pourrait bientôt tuer le panneau de configuration classique et, espérons-le, corriger les paramètres en premier

Depuis Windows 8, Microsoft propose deux méthodes de modification des paramètres système. Au début, le nouveau menu Paramètres était une blague. Au cours des huit dernières années, il est devenu progressivement plus fonctionnel et a englobé davantage de capacités du panneau de configuration. Selon Windows Central, cela pourrait être sur le point de changer.

Il existe des ID de fonctionnalité dans la dernière version de Windows 10 qui remplaceraient ou redirigeraient le trafic actuel du Panneau de configuration vers l’application Paramètres. Windows Central écrit:

Ces ID de fonctionnalité sont HideSystemControlPanel, SystemControlPanelFileExplorerRedirect et SystemControlPanelHotkeyRedirect. Tous ces ID de fonctionnalité sont désactivés dans les dernières versions publiques, mais ils existent, ce qui suggère que Microsoft le teste en interne.

Cela ne va pas être un changement à court terme – Windows Central pense que ce serait H1 2021 au plus tôt, et c’était avant que Covid-19 ne vienne tout foutre tout le monde. La question de savoir si les paramètres sont assez bons pour se débarrasser du Panneau de configuration est intéressante. Le biais de familiarité signifie que nous sommes susceptibles d’être prédisposés à utiliser CP sur la nouvelle application Paramètres, mais combien avons-nous encore besoin de la version OG?

La réponse courte: oui.

La réponse la plus longue: Oui, en ce moment, mais pas si Microsoft met un peu de travail dans la migration des fonctions actuelles du panneau de configuration uniquement.

Il y a encore des endroits dans le menu Paramètres où la modification des paramètres de bas niveau sous le capot vous oblige à ouvrir l’écran équivalent au panneau de configuration. Le menu d’alimentation sous Paramètres vous donne les bases dès le départ:

Choisissez «Paramètres d’alimentation supplémentaires» et le système d’exploitation ouvre la page «Paramètres d’alimentation» du panneau de configuration pour vous. Il existe un certain nombre de fonctions qui ne sont pas encore associées aux paramètres, notamment la reprogrammation de la fonction des boutons et le réglage fin des différentes mesures d’économie d’énergie du système d’exploitation.

Une possibilité est que Microsoft supprime le Panneau de configuration sans supprimer aucune de ses fenêtres secondaires ni les redéfinir pour correspondre à Windows 10. Il n’y a aucune raison pour que Microsoft ne puisse pas supprimer l’interface du Panneau de configuration et déplacer les «Outils d’administration» vers un lien à l’intérieur de l’outil Paramètres existant .

Je ne peux pas prétendre avoir effectué une sorte d’enquête exhaustive sur la mise en œuvre de l’interface utilisateur de Microsoft, mais une chose que j’ai remarquée dans le passé est que Microsoft a conservé ses éléments d’interface utilisateur les plus denses dans l’ancien format Windows tandis que les paramètres la page est réservée pour des options et une présentation plus simples. La refonte de tout ce que le Panneau de configuration accède pour suivre cette formule est probablement un non-démarrage. Il existe certains endroits où les données doivent être présentées de manière dense pour être traitées de manière raisonnable:

La page d’affichage montre déjà quelques données sur la façon dont cela pourrait se passer. Vous pouvez accéder aux sections “Avancées”, qui conservent leur mise en forme à l’ancienne, mais vous n’avez pas besoin d’ouvrir la section “Affichage” réelle du Panneau de configuration pour le faire – vous pouvez utiliser la page Paramètres pour accéder à ce menu.

Je suppose que Microsoft continuera à déplacer lentement les fonctionnalités vers les paramètres, mais que nous verrons des éléments d’interface utilisateur Windows “à l’ancienne” pendant un certain temps – peut-être pour toujours, pour les paramètres enfouis profondément sous le capot. Quant à savoir si ce sera une nette amélioration pour Windows, je pense que revenir à un système unifié dans lequel tous les contrôles se trouvent sous la même application serait une amélioration à ce stade. À l’époque de Windows 8, vous pouviez ignorer les paramètres dans presque tous les cas. Maintenant, avec Windows 10, il y a un partage entre le Panneau de configuration et les Paramètres. Mieux vaut déplacer les choses vers les paramètres, intelligemment, plutôt que d’exiger que les gens se mélangent pour toujours entre les deux.

