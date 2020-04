Microsoft pourrait ne pas livrer le Neo Surface à double écran en 2020 après tout

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft nous a donné un aperçu de son futur double écran à la fin de l’année dernière avec les Surface Duo et Neo, mais cet avenir pourrait être plus éloigné que nous le pensions. Selon un nouveau rapport, le chef de produit de Microsoft, Panos Panay, a déclaré à ses équipes que le Surface Neo basé sur Windows ne serait pas livré en 2020 comme initialement prévu. La société ne permettra pas non plus à ses partenaires de livrer des appareils à double écran avec Windows 10X cette année.

Le Surface Neo est un appareil frappant qui renvoie au concept Microsoft Courier qui a suscité l’enthousiasme il y a une décennie. Il arbore une paire d’écrans de 9 pouces avec une charnière à 360 degrés. Lorsqu’il est ouvert côte à côte, le Neo dispose d’un espace d’affichage de 13 pouces de diagonale. Microsoft prévoit de libérer une station d’accueil pour clavier qui se trouve au-dessus de l’un des écrans, ce qui en fait plus comme un ordinateur portable traditionnel.

Microsoft a récemment déclaré que sa chaîne d’approvisionnement était affectée par la pandémie de coronavirus, mais plusieurs semaines plus tard, elle avait laissé entendre que la situation s’était stabilisée. Cela a donné aux observateurs l’espoir que les nouveaux projets Surface de la société resteraient sur la bonne voie. Cependant, il semble que le problème du Neo soit lié au logiciel plutôt qu’au matériel.

Avec tout ce que Microsoft promet (voir la vidéo ci-dessous), il doit clairement apporter des modifications à Windows, qui ne prend actuellement en charge que deux écrans rudimentaires. C’est le but de Windows 10X, ou plutôt c’était le cas. Mary Jo Foley, observatrice de longue date de Microsoft, a déclaré que la nouvelle priorité de l’entreprise était de faire fonctionner Windows 10X rationalisé sur des appareils à écran unique. Cela pourrait permettre aux ordinateurs portables Windows moins chers, de type Chromebook, de décoller, explique Foley.

Un objectif particulier des efforts de Microsoft est de faire fonctionner sans problème les applications «conteneurisées» sur Windows 10X. Microsoft souhaite exiger que toutes les applications sous Windows 10X s’exécutent dans des conteneurs. Ainsi, Win32, la plateforme Windows universelle (UWP) et les applications Web auraient amélioré la sécurité et les performances sur Windows 10X. La virtualisation des applications Win32 serait cependant un problème d’ingénierie difficile.

Microsoft n’a pas retardé la sortie du plus petit Surface Duo, du moins sur la base des rapports actuels. Ce téléphone à double écran fonctionne sur Android, car Microsoft a abandonné la plate-forme Windows 10 Mobile. L’un des avantages de cela est qu’Android dispose déjà d’un grand nombre des éléments nécessaires pour une fonctionnalité double écran avancée, et Microsoft peut effectuer les personnalisations nécessaires assez facilement. Donc, cet appareil apparaîtra probablement encore plus tard à l’automne.

