Microsoft présente des conceptions d’interface utilisateur pour Windows 10X à double écran

Microsoft présente des idées pour ses prochains appareils à double écran qui exécuteront Windows 10X. Normalement, nous ne parlons pas beaucoup de choses comme l’interface utilisateur de conception chez ET, mais un aperçu de l’histoire récente montre à quel point cela peut être important. L’une des raisons pour lesquelles Android n’a pas pris beaucoup de parts de marché sur les tablettes par rapport à Apple est que Google a fait très peu pour encourager les développeurs d’applications à prendre en charge des écrans plus grands. Chrome OS a rencontré des problèmes similaires.

Microsoft espère éviter ce problème en donnant aux développeurs des exemples de la façon de tirer parti d’un appareil à double écran.

Il existe ici des possibilités intéressantes d’affichage des données. Le panneau peut créer un canevas (une image sur tout le panneau) ou afficher une partie du texte en surbrillance sur un panneau sur l’autre. Le contenu peut être affiché dans un format de livre de deux pages, une «double vue» où deux applications sont côte à côte, ou un volet compagnon où le panneau de droite affiche les options enfouies tandis que le panneau de gauche se concentre sur le contenu.

La nouvelle «Introduction aux appareils à double écran» de Microsoft discute de ces concepts, en quoi les appareils à double panneau diffèrent des écrans simples et quels types de principes de conception fonctionneront le mieux sur les appareils qu’elle prévoit de commercialiser. Il existe également des normes et des idées pour le Surface Duo – l’appareil Android à double écran que Microsoft met sur le marché. Le document est principalement destiné aux développeurs, mais il est rédigé dans un langage convivial et donne un aperçu du type de produits que les développeurs devraient créer selon Microsoft, ainsi que des conseils sur la façon de prendre en charge plusieurs orientations de tablette et de garder l’interface utilisateur utilisable.

Pour ceux qui sont préoccupés par les éléments d’application couvrant la couture, Microsoft répond spécifiquement à ceci:

Une application peut également apparaître sur les deux écrans, connue sous le nom de mise en page étendue. Par défaut, l’application se comportera comme si elle était affichée sur un écran plus grand. Vous pouvez modifier les dispositions de votre application existante pour s’adapter à la couture entre les deux écrans, ou vous pouvez aller plus loin et concevoir votre application à l’aide de contrôles de disposition spécialement créés pour tirer pleinement parti des appareils à double écran.

Honnêtement, je doute toujours que les écrans pliants se révèlent avoir une réelle tenue. Je pense que cela dépend beaucoup de leur coût et de leur robustesse par rapport à des écrans plus traditionnels. Le lancement du Galaxy Fold n’a impressionné personne, mais Motorola aura la chance de prouver qu’il peut le faire mieux en quelques semaines seulement.

Je suis vraiment curieux de savoir ce que les lecteurs pensent à ce sujet – les écrans pliants ont-ils un sens sur les ordinateurs portables et les tablettes, ou sont-ils plutôt une mode?

