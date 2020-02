Microsoft prévient que le coronavirus atteindra les bénéfices des PC et les ventes de surface

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a averti les investisseurs que le coronavirus connu sous le nom de Covid-19 aura un impact significatif sur son troisième trimestre. L’exercice de Microsoft ne suit pas le calendrier, donc la période de janvier à mars est techniquement le troisième trimestre pour l’entreprise, pas le premier.

Auparavant, Microsoft avait prévu un bénéfice de 10,75 $ à 11,15 milliards de dollars dans le segment «Plus d’informatique personnelle», qui comprend à la fois son activité de licences Windows et son matériel Surface. Microsoft est particulièrement exposé dans cette situation, étant donné qu’il vend à la fois les licences de système d’exploitation qui sont livrées sur la grande majorité des PC et vend également sa propre gamme de matériel Surface, qui est construit en Chine et a probablement été affecté par la percée de Covid-19.

L’entreprise écrit:

Bien que nous constations une forte demande Windows conforme à nos attentes, la chaîne d’approvisionnement revient à ses activités normales à un rythme plus lent que prévu lors de notre appel de résultats du deuxième trimestre. Par conséquent, pour le troisième trimestre de l’exercice 2020, nous ne nous attendons pas à respecter nos prévisions du segment Plus d’Informatique Personnelle, car Windows OEM et Surface sont plus négativement affectés que prévu. Toutes les autres composantes de nos prévisions pour le troisième trimestre restent inchangées.

Les investisseurs et les épidémiologistes sont tous deux préoccupés par les impacts potentiels du coronavirus. D’après les rapports officiels de la Chine, il semble que la maladie ralentisse dans ce pays, avec plus de rapports de nouvelles infections à coronavirus en dehors de la Chine qu’à l’intérieur de celle-ci. À l’heure actuelle, nous attendons tous collectivement pour savoir si le virus sera efficacement contenu ou s’il deviendra véritablement mondial. Des organisations comme le CDC et la FDA ont essayé de souligner la gravité de contenir l’infection sans provoquer de panique. Bien que le taux de mortalité de 2% du coronavirus ne semble pas élevé, le taux de mortalité estimé pour la grippe est de 0,45%. Le GIF ci-dessous, gracieuseté de Wikipedia, montre la propagation de l’épidémie à travers le monde jusqu’au 25/02/2020.

Cet article de James Hamblin à The Atlantic explique que la raison pour laquelle les épidémiologistes sont si préoccupés par le coronavirus n’est pas parce qu’il tue les gens, mais parce qu’il ne tue pas les gens de manière aussi efficace. C’est précisément ce type d’agent pathogène qui est le plus susceptible de devenir un problème mondial à long terme. La grippe entraîne une bonne partie des dépenses de santé annuelles et a un impact mesurable sur l’économie mondiale. Si le coronavirus s’installe de la même manière, nous pouvons tous nous attendre à une nouvelle maladie qui pourrait apparaître chaque année. Les maladies qui tuent leurs hôtes trop rapidement n’ont pas tendance à se propager très bien. Le coronavirus a une très longue période d’incubation et la grande majorité des personnes qui l’obtiennent récupèrent normalement. Cela le rend en fait plus dangereux, du point de vue de la santé publique à long terme, plutôt que moins.

Si la production chinoise redémarre, les expéditions de PC devraient reprendre d’ici la fin de l’année. La plus grande question semble être l’impact du coronavirus sur partout ailleurs et les mesures que les pays sont prêts à prendre pour empêcher sa propagation. À cette époque de l’année prochaine, ce pourrait être une histoire à moitié oubliée – ou encore un sujet de discussion majeur. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ces résultats devraient s’attendre.

Maintenant lis: