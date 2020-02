Microsoft réorganise Windows Under Surface, Panos Panay

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft réorganise plusieurs de ses unités commerciales avec la nouvelle année, avec des changements importants prévus pour l’unité Windows. La société combine son activité Surface avec l’équipe Windows Experience, créant une nouvelle unité: Device + Windows. Device + Windows sera dirigé par Panos Panay, qui a précédemment supervisé le développement de Surface.

Mary Jo Foley a annoncé la nouvelle et pense que ce sera une nette amélioration pour la position de Windows 10 au sein de Microsoft. Bien que Panay ne fasse pas partie de l’équipe de direction de Nadella, son patron, Rajesh Jha, vice-président exécutif, l’est. Paul Thurrott convient que cette décision pourrait être positive pour l’écosystème Windows, mais a des mots plutôt durs pour l’état de Windows dans son ensemble. Le système d’exploitation a été systématiquement dévalué par Nadella, qui a ouvertement déclaré qu’il n’était «plus la couche la plus importante» chez Microsoft, a radicalement réorganisé la structure de l’équipe de développement du système d’exploitation et a changé les priorités de l’entreprise. Windows est toujours le principal moteur de revenus de l’entreprise, mais Nadella a clairement indiqué qu’il voyait l’avenir dans le cloud.

Thurrott écrit que la pression est maintenant exercée sur Nadella pour justifier sa «position anti-Windows» et que ces changements représentent au moins une petite reconnaissance que Microsoft a essayé de dépasser Windows de manière trop agressive. La société n’a pas semblé avoir une stratégie Windows très cohérente au cours des dernières années – elle publie des mises à jour, oui, avec de nouvelles fonctionnalités et capacités – mais la chose la plus proche d’une stratégie Windows cohérente se situe du côté Xbox de l’entreprise, où Microsoft a développé des services de compatibilité croisée et créé un écosystème avec des services comme Xbox Game Pass. Une grande partie de ce que nous avons couvert récemment dans Windows concernait soit des histoires de réorganisations (destinées à garantir que la société expédie moins de bogues de démonstration avec ses versions régulières), soit des corrections de bogues et des problèmes avec de nouveaux correctifs.

Il est certain que les OEM et les partenaires commerciaux actuels de Microsoft pourraient ne pas être satisfaits de cette décision. Foley évoque le fait que l’organisation de Windows sous Surface souligne la façon dont Microsoft est en concurrence avec ses anciens partenaires, tandis que Thurrot note que Panay était largement répandu pour chercher un emploi chez Apple l’année dernière. Les deux, cependant, voient le déménagement comme un net positif pour Windows. Panay n’a peut-être pas directement l’oreille de Nadella, mais cela suggère au moins que le développement de Windows se rapproche un peu plus du cœur de Microsoft.

Et Panay a bien fait avec Surface. Ce qui a commencé comme une débâcle avec l’échec de Surface RT rapporte désormais à Microsoft environ 4 milliards de dollars de revenus par an. Cela ne va pas rivaliser avec les HP ou Dell du monde de sitôt, mais c’est une bonne quantité d’argent PC premium que la société a construit en moins d’une décennie.

