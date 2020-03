Microsoft souffle sur les ordinateurs portables Surface 2 certifiés en usine à plus de 50 pour cent de réduction

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft fabrique et vend une tonne d’ordinateurs. En fait, ils ont vendu pour 1,3 milliard de dollars d’ordinateurs portables Microsoft Surface au seul troisième trimestre de 2019. Bien sûr, avec le nombre d’ordinateurs vendus, il va de soi que beaucoup de ces unités seront également retournées, souvent sans faute de leur part.

C’est pourquoi les acheteurs avertis sont partout des modèles remis à neuf par des fabricants géants comme Microsoft. Les ordinateurs reconditionnés certifiés de l’entreprise sont tous entièrement testés et garantis pour ressembler et fonctionner exactement comme ils sont sortis de la boîte. Et en plus d’être soigneusement vérifiés, nettoyés et giflés avec une garantie minimale de 90 jours, ils offrent également des économies de centaines de dollars sur leurs cousins ​​encore en boîte.

Par exemple, Microsoft vend actuellement des ordinateurs portables Microsoft Surface 2 entièrement recertifiés qui se vendent à 2499,99 $ pour un énorme 1300 $ de réduction, ce qui les rend à seulement 1199,99 $.

Dans le cas où vous craignez que ces ordinateurs portables ne soient rien de mieux, ne le faites pas. Cette Surface 2 utilise un processeur Intel Core i5 de 8e génération ultra-rapide, ce qui est plus que suffisant pour que plusieurs applications ouvertes soient satisfaites en même temps. Ce modèle, qui pèse 2,75 livres de poids plume, a été créé spécifiquement pour ceux qui ont généralement plusieurs tâches en cours à la fois, certaines performances ne sont certainement pas un problème.

Un regard sur les spécifications montre également des fonctionnalités comparables à celles de modèles similaires, notamment 8 Go de RAM, un disque dur de 256 Go et un brillant écran PixelSense de 13,5 pouces avec des capacités d’écran tactile interactif. La résolution HD d’une netteté remarquable n’est que l’œil pour les détails dont les utilisateurs intensifs ont besoin. Et comme les utilisateurs inconditionnels sont souvent tellement occupés à travailler qu’ils ne pensent pas à des choses comme les batteries, la durée de vie de 15 heures de la batterie sur la Surface 2 peut être utile souvent.

C’est beaucoup d’ordinateur, c’est sûr. Et lorsque vous accumulez les économies supplémentaires de 1300 $, c’est un excellent exemple de la raison pour laquelle les modèles remis à neuf certifiés Microsoft sont un tel vol.

