Microsoft supprime les fonctionnalités de Cortana et la supprime des comptes locaux

Microsoft a annoncé de nouvelles modifications à Cortana dans la prochaine version de Windows 10, et vous ne les aimerez probablement pas si vous utilisez l’une des fonctionnalités destinées aux consommateurs du service. Ceux d’entre vous qui n’aiment pas Cortana et préfèrent s’appuyer sur des comptes locaux obtiennent cependant de bonnes nouvelles. Après la prochaine mise à jour de Windows, Microsoft n’autorisera Cortana à s’exécuter que si vous avez un compte Microsoft, ce qui signifie que ceux d’entre nous qui ne sont pas obligés de le supporter plus longtemps.

Je ne suis pas sûr que l’entreprise y ait complètement réfléchi. Alors que Microsoft rend de plus en plus difficile la création d’un compte local – vous devez déconnecter votre PC d’Internet si vous souhaitez que l’option apparaisse au démarrage – ils n’ont jamais donné à quiconque une raison basée sur les fonctionnalités pour en créer un. La société peut penser qu’elle verrouille une capacité derrière un compte Microsoft, mais selon moi, elle ajoute des fonctionnalités à la création d’un compte local.

À l’avenir, Cortana est une fonctionnalité réservée aux entreprises

Cependant, si vous utilisez Cortana pour des projets personnels ou le contrôle d’un PC, nous avons de mauvaises nouvelles. Selon Microsoft:

[S]Certaines compétences des consommateurs, notamment la musique, la maison connectée et les compétences tierces, ne seront plus disponibles dans l’expérience Cortana mise à jour dans Windows 10. Nous apportons également des modifications à la façon dont Cortana vous aide. Dans le cadre de notre pratique standard, nous mettons fin à la prise en charge de Cortana dans les anciennes versions de Windows qui ont atteint leur date de fin de service. Nous recommandons aux clients de mettre à jour leurs appareils vers la dernière version de Windows 10 pour continuer à utiliser Cortana. Nous allons également désactiver les services Cortana dans le lanceur Microsoft sur Android d’ici la fin avril.

En d’autres termes, il n’y aura pas de moyen de conserver l’accès à ces capacités axées sur le consommateur. Microsoft renforce l’application, mais les améliorations vont toutes du côté des entreprises. La fonctionnalité sera capable de gérer les recherches (locales ou Bing), de vérifier votre calendrier, de définir des rappels et de créer des listes de tâches. Il vous aidera également à obtenir des réponses de Bing, à définir des alarmes et des minuteries, à ouvrir des applications, à ajuster les paramètres ou à vous raconter une blague que vous pourrez partager avec vos collègues, vos amis ou votre famille.

Il s’agit d’une autre comparaison des fonctionnalités que Cortana offrait auparavant, mais il était clair que Microsoft n’avait pas vraiment intérêt à concurrencer Amazon ou Google pendant un certain temps. Je n’ai jamais aimé la façon dont Cortana a été intégrée avec force dans la recherche, mais je pensais que le travail de Microsoft sur le marché des aides à domicile aiderait à faire avancer l’espace. L’assistant de recherche peut continuer d’évoluer en tant que fonctionnalité commerciale, mais son temps de consommation est clairement révolu.

