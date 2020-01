Microsoft teste des publicités dans Wordpad que vous pourriez réellement être heureux de voir

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis le lancement de Windows 10, Microsoft a expérimenté différentes manières de publier ses applications et ses capacités. La plupart d’entre eux ont été mal reçus pour une raison ou une autre – beaucoup de gens n’aiment pas cela fondamentalement lorsque vous vous donnez le pouvoir de diffuser de la publicité sur leurs ordinateurs de manière nouvelle et passionnante – mais MS a peut-être trouvé un concept d’annonce ce n’est pas une idée terrible.

Plus précisément, il a mis des annonces pour la version en ligne d’Office dans Wordpad.

Wordpad, au cas où vous ne l’auriez jamais utilisé, est le traitement de texte de base que Microsoft livre gratuitement avec toutes les versions de Windows depuis Windows 95. Il ne peut pas ouvrir les documents créés dans Microsoft Word, il manque un correcteur orthographique, un dictionnaire des synonymes, des fonctions de pagination , notes de bas de page et de fin. En fait, il sera simplement plus facile de vous montrer ce qu’il peut faire:

Si vous ne voyez pas d’icône d’apparence familière sur ce ruban, il est probable que Wordpad ne peut pas faire ce que vous voulez (bien qu’il puisse modifier des documents RTF avec des fonctionnalités qu’il ne peut pas créer lui-même). Il semblerait que Microsoft teste quelques petites notifications utilisateur indiquant aux utilisateurs qu’ils peuvent utiliser gratuitement la version en ligne des applications Microsoft Office. Pour être clair, ce n’est pas la même chose qu’Office 365 – MS a également des versions entièrement en ligne de ses applications auxquelles vous accédez via Outlook.com.

Voici à quoi ressemble réellement l’image:

Honnêtement, je ne peux pas dire que cela me dérange. Tout d’abord, l’ensemble des fonctionnalités de Wordpad est une fraction de ce que vous voulez dans un traitement de texte. Les gens aiment se plaindre du ballonnement sans fin des applications modernes, mais un correcteur orthographique fonctionnel est une fonctionnalité essentielle en ce qui me concerne.

Même un rapide coup d’œil à la version en ligne de Word montre un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus robuste que Wordpad n’a jamais fourni. Vous avez la possibilité d’enregistrer votre travail localement dans un fichier .DOCX ou de le télécharger sur OneDrive. Après avoir testé la version en ligne de Word cet après-midi, je préfère de loin l’utiliser que Wordpad.

Enfin, il y a le fait que Microsoft place ces publicités à un endroit où il est réellement logique de les trouver. Si vous essayez d’utiliser Wordpad, vous cherchez probablement une solution. Montrer aux gens qu’ils peuvent utiliser gratuitement une version simplifiée d’Office en la annonçant dans Wordpad est en fait une décision intelligente. C’est là que MS est le plus susceptible de trouver ses clients.

Microsoft a toujours été confronté à des défis lorsqu’il s’agit d’expliquer de nouveaux produits et services. Les gens ont tendance à préférer que les choses continuent de fonctionner comme elles l’ont toujours fait et à résister à l’apprentissage de nouvelles méthodes. Il est difficile de communiquer les modifications apportées à un produit aussi vaste qu’un système d’exploitation moderne d’une manière facile à suivre pour les utilisateurs ordinaires. J’ai déjà dit que je n’avais pas de problème avec l’idée intrinsèque des produits et services publicitaires de Microsoft auprès des utilisateurs de Windows, mais que je m’opposais à la manière dont l’entreprise procédait.

Intégrer une petite notification textuelle dans une application très pertinente pour informer les gens qu’ils ont une meilleure option gratuite disponible en ligne est la bonne façon de gérer ce genre de chose. Il est certainement préférable d’effrayer cyniquement les gens sur le choix de leur navigateur, d’incorporer des publicités aléatoires dans le menu Démarrer ou de réinitialiser les paramètres par défaut de leur application lors de la mise à niveau. Toute personne bloquée à l’aide de Wordpad qui ne souhaite pas utiliser Office sous quelque forme que ce soit devrait étudier LibreOffice comme produit alternatif.

