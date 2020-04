Microsoft va inclure une indexation de recherche plus efficace dans la mise à jour Windows 10 de mai 2020

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Chaque mise à jour de Windows 10 apporte son lot de changements, mais la prochaine version de mai 2020 s’annonce plus importante que la plupart des mises à jour de fonctionnalités de Microsoft. Après la mise à jour, Windows 10 sera plus respectueux de votre disque dur lorsque vous gardez un œil sur vos fichiers et programmes, et cela ne se fera pas au détriment des performances de recherche. Tout cela grâce à un système d’indexation peaufiné et un peu de bon sens.

Il y a quelques années, il était courant que les articles de conseils Windows et les guides d’optimisation recommandent de désactiver le service d’indexation Windows. Microsoft a implémenté cette fonctionnalité afin que vous puissiez ouvrir la barre de recherche et obtenir des résultats immédiats en tapant. Cependant, cela signifiait également que le système d’exploitation devait analyser en permanence votre disque dur pour détecter les modifications. Dans certaines configurations (en particulier celles avec des disques à rotation plus lente), cela pourrait vraiment tuer les performances du système.

Aujourd’hui, les disques SSD ont dépassé les disques rotatifs pour exécuter Windows – de nombreuses personnes utilisent cependant de gros disques rotatifs bon marché pour le stockage en vrac. Même si la plupart d’entre nous utilisent des SSD, de nombreux PC bon marché reposent toujours sur des disques qui tournent, et Windows 10 build 2004 devrait y aller plus facilement.

Le nouveau service d’indexation est plus efficace lorsqu’il est en cours d’exécution, ce qui aidera les disques en rotation à maintenir un niveau minimum de performances et à éviter un décalage notable. Windows 10 build 2004 a également ajouté une fonctionnalité qui limite ou suspend l’activité d’indexation lorsque l’utilisateur transfère ou supprime des fichiers. Cela pourrait même aider à améliorer les performances du SSD, selon votre configuration.

Le problème de l’utilisation à 100% du disque dans Windows 10 v2004 est résolu https://t.co/0q7M4CeVg1 #info #news #tech – Chapeaux gris (@the_yellow_fall) 27 avril 2020

Les changements d’indexation de recherche seront excellents pour un sous-ensemble d’utilisateurs, mais il y a une tonne de changements dans cette version. Il existe une nouvelle version du sous-système Linux, cette fois avec un noyau open source approprié qui recevra des mises à jour. L’interface de recherche pour accompagner ce nouveau système d’indexation comprendra également des boutons de recherche rapide et des résultats plus pertinents. Enfin, DirectX 12 Ultimate prend en charge le lancer de rayons. La mise à jour ne sera malheureusement pas fournie avec une nouvelle carte vidéo sophistiquée capable de gérer le lancer de rayons.

Microsoft aurait finalisé la mise à jour de mai 2020, donc la version 2004 pourrait être celle qui sera déployée pour les utilisateurs dans quelques semaines. Comme d’habitude, la mise à jour frappera un petit nombre d’utilisateurs avant de se lancer largement. Si vous souhaitez un accès anticipé, vous pouvez rejoindre le programme Windows Insiders.

Maintenant lis: