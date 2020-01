Microsoft va sortir Chromium Edge mercredi

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Mercredi, toutes les machines Windows 10 exécutant actuellement Microsoft Edge seront mises à jour pour utiliser Edge basé sur Chromium. C’est la fin de la dernière tentative de Microsoft pour créer une alternative à Chrome, et je suis un peu désolé de le voir disparaître.

Ce n’est pas que j’ai jamais particulièrement aimé Edge. Cela n’a jamais très bien fonctionné et il semble difficile de rendre les sites Web ordinaires avec lesquels ni Chrome ni Firefox n’ont de problèmes. Depuis le lancement de Windows 10 jusqu’à maintenant, Edge a utilisé le moteur de rendu propriétaire EdgeHTML, qui devait être entièrement compatible avec les produits basés sur WebKit (Safari, Chrome, divers autres).

Quant à Microsoft, la société a pris la décision d’utiliser Chromium pour diverses raisons, notamment la part de marché, la portée et l’intérêt des développeurs. Edge n’a pas acquis de parts de marché ni reçu de mises à jour assez rapidement pour suivre Chrome, selon une longue interview avec The Verge. Personnellement, je dirais qu’une des raisons pour lesquelles Edge n’a pas réussi à gagner du terrain avec les techniciens est à cause de l’agressivité de Microsoft envers vous. Réinitialiser les favoris aux valeurs par défaut de Microsoft et dire aux utilisateurs que les autres navigateurs ne sont pas sûrs ne sont pas des tactiques qui renforcent la confiance des techniciens et des utilisateurs expérimentés. Microsoft a utilisé les deux.

Lorsque EdgeHTML n’a pas réussi à se propager, Microsoft a pris la décision de réorganiser son navigateur autour de Chromium, la même norme open source que Google utilise pour Chrome. En apparence, c’est une bonne chose – cela garantit une plus grande compatibilité et interopérabilité entre les logiciels.

Le problème est que Google contrôle désormais une part de marché encore plus importante qu’auparavant. Firefox est la seule entreprise de navigation indépendante encore en place, et il s’agit d’une mince part de marché. Historiquement, permettre à une seule entreprise de dominer une industrie ne produit pas de résultats optimaux pour les utilisateurs. Inévitablement, des changements et des améliorations commencent à être suggérés qui, en fin de compte, favorisent l’opérateur historique plutôt que de bénéficier à l’utilisateur final. Que Google ait déjà atteint ce point est une question d’opinion personnelle, mais la société a pris un feu considérable dans diverses controverses au cours des dernières années. Firefox a fait un effort majeur pour se positionner comme le seul développeur de navigateur qui prend réellement la confidentialité au sérieux. On ne sait pas encore si cela augmentera la base d’utilisateurs de l’entreprise.

Les utilisateurs finaux sont censés à peine remarquer tout changement par rapport au basculement, nous allons donc voir comment cela se passe.

