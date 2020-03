MinoSpace lève 14 millions de dollars pour développer de plus gros satellites

HELSINKI – MinoSpace a obtenu un nouveau financement de série A que la société privée de satellites basée à Pékin utilisera pour développer de plus grandes plates-formes satellitaires.

Minospace a obtenu près de 100 millions de yuans (14,2 millions de dollars) de financement dirigé par la société d’investissement Billionhome Capital.

Le financement ira au développement et au lancement de satellites d’une masse de 200 kilogrammes et plus, a annoncé le PDG de MinoSpace Gao Enyu (chinois).

La société, également connue sous le nom de Weina Star Technology Co., Ltd., se concentre sur le développement de plates-formes et de charges utiles pour ses clients, plutôt que de construire ses propres constellations. Elle développe également des équipements de station au sol.

La société se joint à la start-up chinoise Spacety, basée à Changsha, pour prendre la décision de développer de plus grandes plates-formes satellites. Les deux sociétés ont commencé à développer et à lancer CubeSats pour leurs clients.

Le passage à de plus grands satellites pourrait amener les startups à un certain niveau de concurrence avec les géants de l’espace appartenant à l’État et leurs ramifications.

La China Aerospace Science and Technology Corp., (CASC), principal producteur de satellites du pays, se concentre principalement sur les satellites et engins spatiaux de plus grande taille à des fins de défense civile et nationale. Le principal entrepreneur de défense et fabricant de missiles China Aerospace Science and Industry Corp. (CASIC) et l’Académie chinoise des sciences (CAS) produisent également des satellites de différentes masses.

La distinction entre l’État et le privé est quelque peu floue dans ce contexte. Les investisseurs dans MinoSpace comprennent CAS Star, une société de capital-risque liée à la Chinese Academy of Sciences Holdings Co., Ltd. L’un de ses actionnaires, le Hubei Changjiang Aerospace Industry Investment Fund, compte parmi ses actionnaires CASIC et sa filiale Sanjiang Space Group Corp. CASIC Capital est également signalé comme un investisseur initial dans MinoSpace.

Le fondateur de la société, Wu Shufan, a précédemment travaillé comme ingénieur au Engineering Center for Microsatellites sous CAS. Auparavant, Wu a travaillé au Centre européen de recherche et de technologie spatiales (ESTEC) de l’ESA.

L’investissement privé dans certains domaines du secteur spatial chinois est possible depuis 2014. Le secteur spatial commercial s’est depuis développé rapidement suite à un nouvel appui politique. En outre, la «fusion militaro-civile» contribue à faciliter le transfert de technologies restreintes dans le cadre d’une stratégie nationale visant à stimuler l’innovation et à développer des synergies entre les deux domaines d’activité.

MinoSpace en orbite

MinoSpace a vu quatre satellites atteindre l’orbite en 2019. Le satellite «Star Age-5» a réussi à atteindre l’orbite après son lancement à bord du vol inaugural d’un nouveau lanceur commercial léger en août. Trois satellites du MinoSpace se sont ensuite greffés lors d’un lancement le 20 décembre depuis Taiyuan, dans le nord de la Chine.

La société a envoyé sept satellites d’une masse inférieure à 100 kilogrammes en orbite. Il prévoit d’en lancer davantage en juillet 2020.

La charge utile de la première tentative de lancement orbital privé chinois a été développée par MinoSpace pour China Central Television (CCTV). Ce lancement en octobre 2018 s’est soldé par un échec en raison d’un problème avec la troisième étape de la fusée.

Les startups NewSpace ont vu le jour en Chine à la suite d’un changement de politique du gouvernement central fin 2014, ouvrant le lancement, les petits satellites et d’autres secteurs au capital privé.

Au moins 161 cycles d’investissement ont été réalisés entre 2015 et juillet 2019, a annoncé l’année dernière la publication chinoise Future Aerospace. MinoSpace avait précédemment obtenu un montant de financement non divulgué en septembre 2019.

Un certain nombre de sociétés commerciales chinoises – certaines étant des retombées publiques plutôt que des entités privées – prévoient des constellations en orbite terrestre basse dans des domaines tels que la télédétection, les communications, les satellites AIS et IoT. Il s’agit notamment de Commsat, Linksure, ADA Space, Space OK, Laserfleet, Changguang Satellite Co. Ltd., Zhuhai Orbita, ZeroG Lab et Head Aerospace.