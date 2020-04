Mise à jour de mai 10 de Windows 10: Linux, Ray Tracing, Mises à niveau de la recherche

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous attendions une nouvelle version de Windows 10 sous la forme de la «mise à jour 2020 H1». Désormais, Microsoft a officiellement annoncé la nouvelle version sous le nom de «Windows 10 May 2020 Update». Comme son nom l’indique, il commencera à frapper les ordinateurs le mois prochain; sauf si vous souhaitez rejoindre le programme Windows Insiders. Ensuite, vous pouvez obtenir la nouvelle version dès cette minute.

L’histoire de Microsoft avec les mises à jour de Windows 10 a été omniprésente. Certains ont inclus des changements majeurs et de nouvelles fonctionnalités, et d’autres ont été des ensembles de corrections de bogues relativement anémiques déguisés en une mise à jour importante. La mise à jour de mai 2020 se situe quelque part entre les deux. Il y a quelques changements importants, mais tous ne seront pas visibles pour l’utilisateur moyen sans quelques téléchargements supplémentaires.

Le changement le plus notable dans la nouvelle version de Windows 10 est probablement le sous-système Windows de Microsoft pour Linux 2. Il comprend un noyau open source Linux développé par Microsoft qui s’intègre à Windows 10. Cela vous permet d’exécuter des packages Linux virtualisés avec vos applications Windows avec des capacités de performances bien supérieures à celles des anciens outils du sous-système Linux. Microsoft indique également qu’il mettra à jour ce noyau périodiquement via la mise à jour Windows.

Vous remarquerez probablement quelques modifications dans Cortana et l’interface de recherche Windows. Cortana a quitté le champ de recherche l’année dernière et ce sera désormais plus mobile. Cortana agira davantage comme une application standard que vous pourrez déplacer sur l’écran. Cependant, vous pourrez toujours saisir des requêtes et saisir des commandes vocales. Pendant ce temps, l’interface de recherche sera moins encombrée. Microsoft a élargi la portée de l’indexeur de recherche dans la dernière mise à jour de 2019, mais cela n’a pas renvoyé de résultats utiles très souvent et a rendu l’interface utilisateur plus difficile à parcourir. Dans la mise à jour de mai 2020, la recherche sera plus étroite. Il y aura également quelques boutons de recherche rapide pour des choses comme la météo et les dernières nouvelles.

Microsoft a ajouté de nouvelles fonctionnalités au client Your Phone au cours de la dernière année, et la mise à jour de mai 2020 apportera de nouvelles fonctionnalités telles que les transferts de fichiers instantanés (pour certains appareils). Cependant, vous devrez télécharger l’application Votre téléphone pour procéder à cette configuration – le système d’exploitation ne vous le demandera pas. Il existe également DirectX 12 Ultimate, avec une prise en charge améliorée du lancer de rayons. Naturellement, vous aurez besoin d’une carte vidéo et de jeux compatibles pour en profiter.

Les utilisateurs grand public commenceront à voir la mise à jour de mai dans quelques semaines, mais vous pouvez rejoindre le programme Insiders pour y accéder maintenant. Cette option est disponible dans Paramètres> Mise à jour et sécurité> Programme Windows Insider.

