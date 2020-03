Mise à jour de Windows 10 provoquant un réveil continu des ordinateurs en veille

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Windows 10 a marqué un changement majeur dans l’approche de Microsoft à l’égard des systèmes d’exploitation. La société ne propose plus de nouvelles «versions» de Windows, mais elle déploie régulièrement des mises à jour de fonctionnalités vers Windows 10. Ces mises à jour finiront sur votre système, que cela vous plaise ou non, et cela n’a pas toujours été un bonne chose. Les mises à jour de Windows 10 semblent tout aussi susceptibles de casser les choses que d’améliorer le système d’exploitation. Exemple: à la suite de la dernière mise à jour, de nombreux utilisateurs ont signalé que leurs systèmes ne restaient plus endormis.

De nombreuses mises à jour du système arrivent automatiquement sur Windows, mais celle-ci était (heureusement) facultative. La mise à jour en question est connue sous le nom de KB4535996, qui était conçue comme un petit correctif de fonctionnalité qui résoudrait les problèmes en cours avec la barre de recherche. Il semble avoir fait cela, mais il a également ajouté de nouveaux bugs. Microsoft déploiera sans aucun doute un correctif pour ceux-ci, ce qui entraînera d’autres erreurs. Tour et tour nous allons.

Les fils de support de Microsoft et Twitter regorgent de plaintes des utilisateurs qui ont installé la mise à jour KB4535996. L’ennui le plus courant semble être le problème du sommeil. Selon les utilisateurs, la mise à jour KB4535996 oblige certains ordinateurs à se réveiller périodiquement du sommeil. Les gens prétendent même que cela se produit sur les propres ordinateurs Surface de Microsoft, et peu importe si le couvercle est fermé – le système se réveille toujours. D’autres disent que leurs systèmes se mettront en veille, mais ils ne se réveilleront pas. La seule façon de revenir à Windows est un redémarrage dur.

Certains autres utilisateurs de Windows 10 affirment que KB4535996 a affecté les performances du système. Certains ordinateurs se bloquent au démarrage, forçant les utilisateurs à utiliser le mode sans échec pour supprimer la mise à jour. Cependant, d’autres disent qu’ils ne peuvent même pas accéder au mode sans échec et ont dû utiliser le système de récupération Windows pour faire le travail. Notre propre David Cardinal dit que KB4535996 a empêché son ordinateur de redémarrer – il ne peut que s’éteindre et redémarrer complètement.

Si vous avez installé KB4535996 et rencontrez des problèmes, vous pouvez le supprimer du système assez facilement. Accédez aux paramètres système et ouvrez «Mise à jour et sécurité». Vous y trouverez un onglet Windows Update avec votre historique de mise à jour complet. Cliquez sur l’option pour désinstaller les mises à jour en haut de la page et recherchez KB4535996. Vous reviendrez à avoir des problèmes de barre de recherche, mais au moins l’ordinateur restera endormi.

Microsoft a été critiqué à plusieurs reprises au fil des ans pour avoir introduit des bogues dans les mises à jour de Windows 10, tout en rendant plus difficile pour les utilisateurs de refuser les mises à jour. Bien que KB4535996 ait été une gêne, il est beaucoup moins grave que certaines mises à jour. Au moins, il ne supprime pas les fichiers.

