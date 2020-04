Mise à jour du projet Deep Space Nine Upscale: les DVD à fréquence d’images variable peuvent graver en enfer

L’article déclamé suivant est la seule opinion de son auteur. ExtremeTech ne fait aucune discrimination contre les supports à fréquence d’images variable.

Dans mes deux précédents articles sur Star Trek: Deep Space Nine, j’ai discuté de mes efforts pour augmenter le contenu, fourni des échantillons de vidéos et d’images et discuté du processus consistant à tenter lentement de remasteriser l’émission à l’aide d’un logiciel disponible dans le commerce. J’ai continué à faire de réels progrès sur le salon en termes de qualité d’image globale, au point que je me concentre sur la résolution d’autres problèmes dont je ne savais pas trop comment traiter.

Plus précisément: la fréquence d’images.

Dans lequel mon autodidacte à peine vidéo et sous-tenté tente d’expliquer les mécanismes de l’enfer

Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine et Voyager n’étaient pas enregistrés dans quelque chose d’aussi sensible qu’un 23,976 images par seconde. Lorsque ces émissions ont été diffusées dans les années 1980 et 1990, elles ont été construites à partir d’au moins deux types de contenu différents: un contenu progressif à 23,976 ips et un contenu entrelacé à 29,97 ips. Les épisodes de ces émissions ne tournent pas à une fréquence d’images; ils fonctionnent à des fréquences d’images différentes en fonction de ce qui se passe à l’écran. Une émission qui s’exécute à une fréquence d’images, du début à la fin, utilise le codage à fréquence d’images constante (CFR). Deep Space Nine, TNG et VOY utilisent tous le VFR. Stargate SG-1 et Babylon 5 font la même chose. La plupart des meilleurs contenus nerd de la fin des années 1990 et du début des années 2000 sont enfermés dans des médias qui optent pour ce type de manipulation.

L’une des choses dont je n’ai pas parlé, mais qui me laisse perplexe, c’est pourquoi tant de filtres que j’ai déployés pour tenter de corriger la fréquence d’images de DS9 ne produisaient pas les résultats que je voulais. Lorsque j’ai signalé dans mon dernier article que DS9 utilisait une conversion 3: 2, dans laquelle trois trames progressives de données sont suivies de deux trames entrelacées, j’avais raison – et j’avais tort.

L’épisode de Deep Space Nine “Sacrifice of Angels” contient absolument des séquences vidéo maîtrisées avec un pulldown 3: 2 appliqué. Il n’est pas fait de cette séquence. Il contient des images entrelacées qui étaient là lorsque les vidéos ont été transférées sur DVD en premier lieu. Il n’est pas non plus fait de cette séquence. Non, Deep Space Nine, ou du moins “Sacrifice of Angels”, est principalement de 23,976fps (ce qui semble bien), mais avec suffisamment de séquences de 29,97fps épissées pour le rendre discordant.

Une partie du problème est que l’entrelacement et la conversion 3: 2 sont beaucoup plus visibles sur les écrans LCD modernes que sur les écrans CRT plus anciens. Des problèmes comme celui-ci ont également surgi dans les jeux. Si vous regardez les critiques de ces DVD, ils ont été salués pour leur qualité lorsque le spectacle est sorti au début des années 2000 – et probablement examinés sur des moniteurs CRT. C’est du moins ce que m’a dit un ami monteur vidéo qui souffrait depuis longtemps quand je l’ai harcelé pour répondre à mes questions pendant trois mois d’affilée quelques heures.

Une partie du problème est que TVEAI fait un très bon travail en améliorant les images entrelacées d’un demi-champ lorsqu’elles apparaissent à l’écran. Ils sont beaucoup plus visibles lorsqu’ils sont mis à l’échelle qu’en résolution native.

Voici un autre problème: de nombreuses applications de montage vidéo, y compris AviSynth et TVEAI lui-même, n’apprécient pas trop le contenu VFR.

Lorsque je charge un fichier source dérivé de MakeMKV directement dans Topaz Video Enhance AI, il détecte plus de 80 000 images dans un épisode qui devrait contenir environ 65 000 images. TVEAI n’expose aucune option de codage à l’utilisateur final et la sortie par défaut du contenu mis à l’échelle dans ce mode s’exécute à 29,97 ips. Si vous étiez le genre d’enfant qui aimait jouer à 33 tours 1/2 tours à 45 tours, vous serez très excité par ce résultat. Sinon, le capitaine Benjamin «Alvin» Sisko n’est pas une amélioration par rapport à la version originale. (En supposant, au moins, que j’étais assez fou pour modifier l’audio pour le faire correspondre).

Si vous ne souhaitez pas exécuter le contenu à 29,97 ips, il existe une autre option: le ré-encoder à 23,976 ips. Convertissez les images entrelacées, réduisez la fréquence d’images et vous vous retrouverez avec des secousses et des sauts imparfaits et très visibles pendant les scènes de combat spatial au rythme rapide – qui sont exactement celles que nous essayons de préserver. C’est ce qu’on appelle le saccage. Judder craint.

Topaz Video Enhance AI n’est pas la seule application à être perturbée par le contenu VFR. J’utilise StaxRip comme interface pour AviSynth + et je ne comprends pas pourquoi le programme détecte constamment une fréquence d’images de 24,66 ips lorsqu’il est chargé avec la source MakeMKV. Il s’avère que 24,66 ips est la fréquence d’images moyenne sur tout l’épisode si vous faites la moyenne ensemble du nombre relativement petit de scènes à 29,97 ips avec le nombre beaucoup plus grand de scènes à 23,976 ips.

Alors. L’objectif est de dupliquer la fluidité du contenu à 29,97 ips dans le flux sans saccades. J’ai en fait fait de réels progrès vers cet objectif – assez pour dire que j’ai l’impression d’arriver à la fin de la première étape de ce processus. (L’étalonnage des couleurs va être la deuxième étape, oh joie de mon cœur.)

Cependant, là où je rencontre des problèmes, c’est de remuxer l’audio. Je n’ai pas encore compris comment synchroniser la lecture audio sur vidéo à de nouvelles fréquences d’images, et la gestion des saccades n’est pas encore parfaite. Cette (finale) vidéo finale date de plusieurs jours. Je me suis en fait amélioré davantage depuis que j’ai exécuté l’encodage. Et puisque si vous lisez ceci, vous voulez probablement voir le contenu, j’ai donc une version provisoire des crédits que je suis heureux de partager. Vous devrez ignorer l’audio mal aligné et vous devez régler YouTube sur 4K pour la meilleure qualité d’image, même si vous n’avez pas de moniteur 4K.

Comparons cette nouvelle vidéo avec la vidéo que j’ai créée en février. Il y a quelques choses que je veux souligner spécifiquement. Les deux vidéos ont été mises à l’échelle à l’aide de Topaz Video Enhance AI, mais Topaz a mis à jour l’application dans l’intervalle. Cela ne semble pas avoir eu un impact important sur la qualité de l’image, mais peut l’avoir modifié d’une certaine manière. La vidéo du haut est avril, la vidéo du bas est de février. Exécutez les deux en mode 4K ou aussi près que possible.

La vitesse: L’ancienne vidéo tourne à 49,32 ips, tandis que la nouvelle est encodée à 24,66 ips. Je suis toujours aux prises avec StaxRip / AviSynth + pour éliminer ce problème de la vidéo, mais 24,66 ips est assez proche pour voir à quoi il va ressembler, où 49,32 ips semble artificiellement lisse aux globes oculaires utilisés pour ralentir le rafraîchissement vidéo.

Brouiller: La vidéo de février est trop nette lorsqu’elle passe à travers la comète, alors que cette vidéo d’avril est trop floue. J’ai déjà beaucoup nettoyé cela depuis que j’ai mis en ligne la vidéo il y a quelques jours, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet.

Aliasing: L’édition de février de DS9 est fortement aliasée à certains endroits, comme lorsque les runabouts se rapprochent du logo dans la première partie du générique. La nouvelle version montre beaucoup moins de crénelage. Cela dit, il y a certains tirs, comme l’approche finale du Defiant dans le trou de ver, où le navire est mal alias peu importe ce que je fais. Je n’ai pas encore trouvé de solution pour cela.

Miroiter: La vidéo de février donne l’impression que DS9 (la station, pas l’émission) grouille de fourmis à certains endroits. La raison pour laquelle la vidéo d’avril semble un peu floue est que mes efforts pour résoudre ce problème ont été appliqués avec un peu trop d’enthousiasme. Regardez les panoramiques de la station pour voir la différence ici.

Judder: Mon nouveau meilleur ami enthousiaste et le moins recherché a été considérablement amélioré, mais vous pouvez voir des exemples clairs de saccades dans la vidéo d’avril, y compris lorsque les runabouts passent devant la caméra et que le Defiant passe le pylône d’amarrage externe. J’ai déjà un encodage qui améliore la netteté et le passage du Defiant tout en abaissant le taux de trame à 23,976 images par seconde plutôt que ce truc faux hybride de 24,66.

Dans l’ensemble, vous pouvez voir le taux de progression de février à avril dans ces deux vidéos. Février représente le début de mon travail, alors que je ne faisais qu’exécuter une application via TVEAI vers le haut de gamme. La vidéo d’avril représente l’application de filtres supplémentaires.

Que ce passe t-il après?

Je pense qu’il est temps que j’établisse une feuille de route formelle pour savoir où je vais avec cette chose.

Qualité vidéo: Après trois mois de travail sur DS9 et littéralement des centaines d’encodages vidéo, j’espère que j’arrive au bout du chemin, en ce qui concerne le travail vidéo. Le saccage est le dernier problème majeur à résoudre, dans la mesure où le saccage peut être «résolu» en premier lieu. J’ai tenté une expérimentation plutôt… farfelue pour résoudre ce problème. J’ai lancé 17 encodages différents du fichier source MakeMKV hier soir. Les 12 premiers avaient des noms sérieux qui reflétaient les paramètres que j’avais choisis pour eux. # 13 – # 17 ont été nommés “F *** It.mkv.” Je vais descendre plus tard et vérifier les résultats avant de passer à la documentation AviSynth pour tenter d’autres tests.

Je voudrais en savoir plus sur les scripts d’anticrénelage que moi (la plupart d’entre eux font référence à des dessins animés, pas à du contenu vidéo) et je dois effectuer des tests pour confirmer que DAA m’apporte toujours une amélioration visuelle. Je serais ravi de trouver une meilleure solution AA pour résoudre quelques problèmes insignifiants.

Retraitement des couleurs: J’ai décidé de séparer tout travail que je fais sur la couleur de la DS9 du travail que je fais sur la vidéo. Je n’ai pas abandonné cet aspect du projet, mais je ne le reprendrai pas avant d’avoir cloué le traitement visuel. Après tout, tout le monde ne voudra pas peaufiner les couleurs. Les utilisateurs doivent noter que Topaz Video Enhance AI introduit un certain changement de couleur lors de sa montée en gamme. Dans la version initiale de l’application, cela a appliqué un léger effet éclaircissant en mode HQ-CG, comme illustré ci-dessous:

Topaz a récemment mis à jour l’application vers une nouvelle version qui semble maintenant avoir un impact différent sur la couleur, mais je voulais montrer l’original. Je garde à la fois la version originale et la version plus récente de l’application à portée de main pour comparer les sorties vidéo.

l’audio: AIDER À RECHERCHER: DEMANDER AU SEIN.

Plus sérieusement, je compte également résoudre les problèmes audio. Je ne me souviens juste pas comment j’ai résolu le problème la dernière fois.

Les outils utilisés: À l’heure actuelle, MakeMKV, StaxRip 2.0.8 avec AviSynth + et Topaz Video Enhance AI lui-même. Le front-end est un moyen utile de coder les scripts AviSynth. L’objectif est de créer ce projet avec autant de logiciels libres que possible. Évaluer toujours un passage par Handbrake, ne serait-ce que pour essayer de synchroniser l’audio / vidéo de cette façon.

Une fois que j’aurai mis en forme le flux de travail, je publierai un didacticiel étape par étape sur la façon de procéder sur ExtremeTech. Honnêtement, cela ne prend pas beaucoup en termes de filtres – enfin, pas encore. Je n’ai pas encore partagé mes paramètres spécifiques, car j’essaie toujours de déterminer quelles variables et quels filtres sont les bons à utiliser. Je ne veux pas publier des morceaux d’un guide qui seront ensuite séparés du produit final.

Enfin: Un grand nombre de personnes m’ont contacté après la publication de mon deuxième article avec des encouragements, des vœux et une assistance technique. Une liste plus longue de remerciements accompagnera la version finale de mon article, une fois que j’aurai vérifié auprès des gens et compris comment ils veulent être reconnus. L’aide que j’ai reçue de certains d’entre vous a été vitale pour mener à bien ce projet. Toute personne ayant des idées sur la façon d’améliorer la qualité de l’image ou de résoudre le problème de la vibration est la bienvenue pour entrer en contact.

Une fois Deep Space Nine terminé, je passe à Buffy the Vampire Slayer, un autre spectacle bien-aimé avec une “conversion” 16: 9 exécrable que très peu de gens semblent aimer. J’utiliserai la version 4: 3 de l’émission pour voir quel genre d’améliorations je peux apporter au Scooby Gang. Nous vérifierons également la version Blu-ray de Firefly pour voir comment Topaz Video Enhance AI gère la mise à l’échelle du contenu déjà HD.

