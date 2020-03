Mise à jour du projet Deep Space Nine Upscale: «Sacrifice des anges»

Cela fait presque exactement un mois que j’ai publié mon dernier rapport Deep Space Nine, où j’ai montré comment différents logiciels d’intelligence artificielle pouvaient améliorer le spectacle à quelque chose approchant de la qualité HD. Malgré la pandémie en cours, j’ai gardé le banc d’essai de Cascade Lake et le RTX 2080 à l’écart, testant diverses permutations. Certaines personnes m’ont contacté pour exprimer leur intérêt à travailler ensemble, et j’ai appris des choses intéressantes en cours de route.

Je n’ai pas pu trouver mes DVD, j’ai donc acheté la toute nouvelle saison 6 et j’ai commencé à travailler avec cette source. J’ai choisi la saison 6 parce qu’elle contient certaines des meilleures scènes de combat spatial, y compris la plus grande bataille jamais organisée dans l’univers de Star Trek dans l’épisode “Sacrifice des anges”. SoA était l’épisode évident avec lequel travailler et l’image Defiant ci-dessus provient d’un codage à grande échelle. Voici le plan complet.

J’avais espéré que la source DVD offrirait une meilleure alternative de mise à l’échelle que l’utilisation de MKV déjà encodés. Je crois toujours que oui, mais les gars, je dois vous dire que la source DS9 de base est nul.

J’ai regardé cette émission lorsqu’elle a été diffusée par câble, sur un nouveau téléviseur 24 pouces que mes parents venaient d’acheter. C’est l’une de mes émissions préférées de tous les temps, et la regarder sur DVD ne ressemble en rien à la regarder à la télévision il y a 25 ans. Évidemment, la résolution de base est faible, mais ce n’est pas le problème. La vidéo est bruyante, elle est beaucoup plus sombre que je ne m’en souviens, il y a un effet de pulldown / télécinéma 3: 2 clairement visible, et les navires distants sont souvent fortement aliasés (ce qui signifie qu’ils rampent avec des lignes irrégulières). Les crédits sont particulièrement mauvais en ce qui concerne la qualité d’image. Si le reste de la série avait l’air aussi mauvais que le générique, je ne voudrais jamais le regarder. Je peux télécharger quelques vidéos juste pour montrer à quel point elles sont rugueuses.

Voici à quoi ressemble la conversion 3: 2. Vous voyez littéralement une demi-trame d’informations, c’est pourquoi toutes les autres lignes sont vides. Il y a un certain nombre de ces moments dans un épisode donné, et même s’ils n’empêchent personne d’apprécier le spectacle, ils peuvent être ennuyeux.

La réaction de Nana Visitor à la qualité de la source DVD… ou une pause très chanceuse de ma part. Sois le juge.

Ce sur quoi j’ai travaillé (et appris)

Voici la vérité: vous pouvez obtenir une très belle vidéo si vous rippez simplement le DVD sans désentrelacement ou dételecine via Handbrake (utilisez le préréglage H.264 Production Max), puis faites-le évoluer. Alors que les transitions en demi-trame sont perceptibles et ennuyeuses, la mise à l’échelle de cette façon nettoie en fait certaines zones qui sont par ailleurs assez irrégulières et «rampantes» à des points spécifiques de la série. Si vous voulez une solution unique et que vous n’êtes pas gêné par la demi-image occasionnelle, c’est une excellente option et je la recommande. Le résultat est de 70 à 80% de ce que je pense être possible, dans le meilleur des cas. Si vous extrayez le DVD à l’aide de l’option Detelecine de Handbrake, cela résoudra le scintillement d’une demi-image, mais au prix de l’introduction d’un aliasing supplémentaire qui n’était pas présent auparavant. À mon avis, le DVD upscalé téléciné semble mieux, dans l’ensemble, que le post-upscale de sortie de frein à main détéliné.

Mon objectif à long terme avec ce projet est de créer un guide utilisant autant de logiciels libres que possible (Topaz VEAI est évidemment un achat payant). Je travaille avec un lecteur qui a effectué des changements d’équilibre des couleurs incroyables, et je suis enthousiasmé par ce que cela pourrait signifier pour le projet.

Qu’est-ce que j’ai fait le mois dernier? Environ 600 Go de rendus à 3-8 Go ​​chacun. J’ai examiné l’étalonnage des couleurs avec DaVinci Resolve, le redimensionnement dans cette même application, divers filtres AviSynth pour l’anticrénelage, la détélécine et le désentrelacement à l’aide d’algorithmes comme QTGMC. La vérité est que je pourrais accélérer le processus si je me concentrais sur des clips plus petits, mais je préfère mettre à l’échelle l’intégralité de l’épisode. De cette façon, je peux vérifier tout point de problème ou zone de problème dans une zone d’un encodage par rapport à tous les paramètres précédents que j’ai testés, pour voir comment cette zone particulière a été gérée.

Une autre chose que j’ai apprise? La meilleure version de Deep Space Nine serait construite clip par clip, en utilisant des paramètres de traitement vidéo optimisés pour chacun. Je n’ai pas l’intention de couper et de découper les épisodes à la main, mais s’il y avait un épisode que vous aimiez vraiment, vous pourriez obtenir des résultats vraiment impressionnants de cette façon.

Je veux vous montrer un court extrait de “Sacrifice of Angels”. Premièrement, la source DVD et deuxièmement, la sortie mise à l’échelle avec QTGMC appliquée. QTGMC est un filtre de désentrelacement, pas un filtre detelecine, et il fonctionne en créant des trames supplémentaires. La sortie finale n’a pas l’aspect hyper lisse de la vidéo sportive interpolée, mais j’ai eu du mal à faire correspondre l’audio au clip. Il y a beaucoup d’apprentissage pratique impliqué dans ce type de projet, car en fin de compte, chaque vidéo bénéficie d’un ensemble de filtres différent. Pour une meilleure qualité, changez les deux vidéos en source de lecture supérieure disponible.

Il s’agit de la source DVD d’origine. Notez comment les nacelles du vaisseau de classe Miranda (les deux navires dans les cadres d’ouverture) scintillent. Il s’agit d’une sortie télécinéma, ce qui signifie qu’ils ont l’air beaucoup mieux dans cette vidéo que si je détéline la source à l’aide de Handbrake. Il y a beaucoup de bruit dans certaines images et certains artefacts de compression visibles dans d’autres.

Il s’agit de la vidéo mise à l’échelle après que j’ai appliqué le désentrelacement QTGMC via une application buggy et difficile à analyser nommée StaxRip. Cela m’a été incroyablement utile à certains égards, mais si je suis honnête, j’essaie de trouver une alternative parce que cette application est plutôt délirante et difficile à utiliser. Il ne semble également que produire H.265. Découvrir comment utiliser des applications comme AviSynth (niveau d’utilisateur actuel: mauvais) fait partie de l’expérience. Un de nos lecteurs, Shortstick, m’a contacté pour montrer certains de ses propres travaux d’étalonnage des couleurs sur DS9, avec des résultats impressionnants:

Nous cherchons à combiner les efforts et à améliorer encore le spectacle.

Pourquoi je fais ça

Si vous avez regardé Deep Space Nine à la télévision en grandissant comme moi, j’ai une nouvelle pour vous: vous n’avez jamais réellement vu le travail que les concepteurs d’effets visuels ont mis dans ces scènes de bataille. En regardant “Sacrifice of Angels” en haut de gamme sur un écran beaucoup plus grand, j’ai été frappé par l’incroyable cliché. La bataille spatiale dans Insurrection a peut-être eu des effets spéciaux plus chers et quelques années de plus d’avancées CGI, mais elle n’a pas impliqué la moitié autant de navires ou de manœuvres complexes.

Jusqu’à ce que je commence à travailler sur cet épisode, je n’ai jamais pensé à l’évolution du combat spatial de Star Trek: The Next Generation à DS9. Sur TNG, la bataille est presque majestueuse, avec de gros navires tirant les uns sur les autres depuis des positions statiques. L’exception à cela est les poursuites sévères, où l’entreprise est poursuivie par un adversaire.

DS9 a changé tout cela. La décision d’introduire le Defiant et d’en faire un petit navire a complètement changé le rythme et le déroulement des combats spatiaux. Le Defiant n’a pas été conçu pour des bordures majestueuses et imposantes – c’est un pistolet volant alimenté à l’antimatière qui peut absorber des quantités importantes de dégâts pendant qu’il vous souffle le cul la semaine prochaine. Par-dessus tout, le Defiant est viteet Jadzia Dax est un enfer de pilote.

L’ensemble du «langage» de bataille de Star Trek a radicalement changé entre TNG et DS9, en grande partie sur le dos des artistes VFX qui étaient chargés de faire le travail. DS9 n’a pas simplement ajouté plus de navires; cela montrait que ces navires faisaient plus de choses, avec des batailles de fond souvent aussi dramatiques que les plans au premier plan. Certes, certaines personnes n’aimaient pas le look et préféraient l’idée d’un engagement de flotte plus étalé, mais je n’en fais pas partie. Je regarde une émission dans laquelle des extraterrestres sans aucune notion du temps vivent dans un trou de ver stable. Je n’ai pas besoin que les vaisseaux restent éloignés les uns des autres pour profiter des scènes de bataille.

Regarder cet épisode en qualité DVD standard, c’est comme regarder un tableau de Vinci avec 500 ans de crasse. Vous pouvez reconnaître la maîtrise du travail, mais il y a beaucoup de schmutz entre vous et lui. Grâce aux progrès du traitement de l’IA, nous voyons enfin des outils grand public qui peuvent éliminer la saleté – et pas seulement pour DS9, mais pour un nombre illimité d’émissions supplémentaires. Les artistes qui ont travaillé sur ces épisodes méritent de voir leur travail dans quelque chose qui se rapproche de ce qu’il aurait pu ressembler.

Je ne pourrai jamais rendre ces vieux DVD aussi beaux que ce que Paramount pourrait faire. Heck, je ne vais jamais les améliorer autant qu’un éditeur vidéo professionnel pourrait le faire. Mais Paramount n’a pas l’intention de mettre à niveau DS9 lui-même, et cela signifie que le seul moyen de restaurer l’émission télévisée à un semblant d’apparence est avec beaucoup d’huile de coude, des tests de filtre et un RTX 2080 épuisé. Je pense que le travail mérite d’être fait, même si Paramount n’est pas d’accord.

Intéressé à aider? Donnez-moi un e-mail ou un son ci-dessous. Vous avez des idées ou des conseils pour utiliser AviSynth? Entrer en contact.

Maintenant lis: