Mises à jour du coronavirus: les dernières nouvelles de COVID-19 pour l’industrie spatiale mondiale

Événements spatiaux retardés ou annulés en raison de la pandémie de coronavirus



21 MARS

La prochaine réunion du Conseil national de l’espace, déjà réduite en raison de la pandémie de coronavirus, a été reportée, la Maison Blanche a annoncé le 21 mars. Dans une brève déclaration, la Maison Blanche a déclaré que la réunion du 24 mars du conseil, présidée par le vice-président Mike Pence, avait été reportée à une date encore à déterminer.

LE 20 MARS

Maxar Technologies a averti ses clients que les livraisons de vaisseaux spatiaux pourraient être en retard en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un dossier déposé le 20 mars auprès de la Securities and Exchange Commission, Maxar a déclaré qu’il “observait le stress dans sa base de fournisseurs” et a noté que sa main-d’œuvre californienne avait été affectée par des commandes locales fermant de nombreuses entreprises et obligeant les résidents à rester à la maison, annulant les déplacements inutiles pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Maxar, selon le dossier, «a envoyé des avis de force majeure, le cas échéant, à certains clients pour protéger ses droits légaux étant donné la nature incertaine de la pandémie actuelle et ses impacts à court et à long terme sur le coût et le calendrier des nombreux programmes de la Société. arriéré existant. ” Maxar construit des satellites gouvernementaux et commerciaux à Palo Alto et San Jose, en Californie.

Virgin Orbit a annoncé le 20 mars qu’elle poursuivrait ses activités dans ses installations de Long Beach, en Californie, après que les fonctionnaires de l’État ont classé le travail comme un service essentiel qui ne devrait pas être complètement arrêté pendant la pandémie de coronavirus. «Au cours de conversations avec nos représentants, nous avons appris que notre travail de développement et d’exploitation de notre système de lancement spatial flexible et réactif pour nos clients, y compris ceux de la NASA et du département américain de la Défense, a été considéré comme l’un de ces services essentiels, et que, par conséquent, nous avons été exemptés de nombreuses restrictions relatives aux abris «Safer At Home», a déclaré Virgin Orbit Kendall Russell dans un communiqué.

La NASA a suspendu les travaux sur le télescope spatial James Webb car il donne la priorité aux missions des agences qui exigent que les gens soient sur place pendant la pandémie de coronavirus. Dans une déclaration datée du 20 mars, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que la NASA avait achevé une évaluation des travaux à travers l’agence, décidant quels projets étaient suffisamment essentiels pour obliger les gens à se rendre dans les centres de la NASA ou d’autres installations pour y travailler.

19 MARS

La NASA suspend les travaux sur le système de lancement spatial et Orion dans deux centres de la NASA en raison de la pandémie de coronavirus. La NASA a annoncé qu’elle élevait le site d’assemblage de Michoud et le centre spatial Stennis au «stade 4» de son cadre d’intervention en cas de pandémie. La décision ferme effectivement les deux installations, ne permettant que le personnel nécessaire à la sûreté et à la sécurité sur place. Cela met un terme à des travaux tels que les tests d’étapes principales SLS à Stennis et la fabrication d’étapes principales SLS et de composants Orion à Michoud.

L’industrie spatiale n’est peut-être pas aussi fortement touchée par la pandémie que d’autres secteurs de l’économie, selon un rapport. L’étude de Quilty Analytics a conclu que la demande croissante de large bande créée par le télétravail et la réduction des coupures de câbles des services de télévision traditionnels par des personnes bloquées à la maison renforceraient le secteur des communications par satellite. Les entreprises qui fournissent une connectivité maritime et aérienne seront pénalisées, note le rapport, mais la poursuite des activités du gouvernement pourrait en soutenir d’autres.

Le premier lancement de Virgin Orbit pourrait glisser à cause de la pandémie. La société a déclaré jeudi qu’elle réévaluait le calendrier de la première mission LauncherOne, qui devait avoir lieu en avril, tout en se déplaçant de manière agressive pour protéger la santé de ses employés et de ses familles. La plupart des employés font du télétravail, bien que certains travaillent toujours sur place au port aérien et spatial de Mojave en Californie pour préparer le véhicule.

Viasat a envoyé une lettre aux actionnaires disant qu’elle s’attend à ce que l’impact du coronavirus sur les voyages en avion nuise aux activités de connectivité en vol de l’entreprise, mais qu’elle s’attende à ce que cet impact soit limité. Les revenus de l’aviation commerciale représentent moins de 10% des revenus de Viasat, a indiqué la compagnie. Le titre de Viasat a clôturé à 39,69 $ par action le 18 mars, en baisse de plus de 50% depuis le début de l’année.

La US Geospatial Intelligence Foundation a annulé le Symposium GEOINT 2020, qui devait avoir lieu du 26 au 29 avril à Tampa.

le Atelier des développeurs CubeSat 2020, qui devait avoir lieu du 4 au 6 mai à San Luis Obispo, en Californie, a été reportée. Les organisateurs de la conférence ont déclaré qu’ils travaillaient toujours pour «déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant».

La National Space Society a annulé son Conférence internationale sur le développement spatial, prévue du 26 au 28 mai à Frisco, Texas. L’organisation a déclaré qu’elle enquêterait sur «la possibilité d’activités de l’ISDC de différents types plus tard en 2020».

LE 18 MARS

La NASA dit qu’elle vise le lancement d’un vaisseau spatial Crew Dragon avec deux astronautes de la NASA à bord pour la seconde moitié de mai. L’agence a déclaré mercredi soir qu’elle planifiait le lancement de la mission Demo-2 depuis le Kennedy Space Center au plus tôt de la mi-fin à la fin mai, et entamait le processus d’accréditation des médias pour cette mission. Les astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, voleront sur ce vaisseau spatial, le premier lancement orbital en équipage depuis le sol américain depuis la fin du programme de navette en 2011. L’annonce n’a pas révélé la durée de la mission, la NASA pesant sur l’opportunité de prolonger la mission. pour remédier à un manque d’équipage de la station. La NASA a reconnu que la pandémie de coronavirus en cours pourrait affecter à la fois la planification de la mission et l’accès des médias au lancement.

L’U.S. Air Force et la Space Force affirment qu’elles poursuivent des activités essentielles pendant la pandémie. La Force spatiale continue d’accomplir des tâches clés telles que soutenir les lancements spatiaux et surveiller les menaces potentielles dans l’espace, a déclaré un porte-parole le 18 mars, sans impact dû au coronavirus. Le lancement d’un satellite de communication militaire américain essentiel, le vaisseau spatial Advanced Extremely High Frequency (AEHF) 6, est toujours prévu pour le 26 mars sur un Atlas 5 de Cap Canaveral. Le chef d’état-major de l’US Air Force, le général David Goldfein, a déclaré que le service effectuait toujours ses missions dans le monde entier.

La société spatiale allemande OHB s’attend à des retards dans les programmes, mais pas à une perte de revenus, en raison de la pandémie. Le PDG d’OHB, Marco Fuchs, a déclaré que la société maintenait ses prévisions de générer 1,2 milliard de dollars de revenus cette année. Fuchs a déclaré que le risque immédiat pour OHB du coronavirus est les retards dans l’achèvement des vaisseaux spatiaux et leur lancement. Les programmes pourraient être retardés, a-t-il dit, mais il ne prévoyait pas d’annulations susceptibles de réduire les revenus.

Explorez Mars a reporté son sommet Humans to Mars, précédemment prévue du 12 au 14 mai à Washington, D.C., du 31 août au 7 septembre. 1.

Space Tech Expo, précédemment prévue du 18 au 20 mai à Long Beach, en Californie, a été reporté du 10 au 12 août.

Le salon aéronautique ILA Berlin prévu du 13 au 17 mai a été annulé en raison des restrictions imposées aux grands rassemblements récemment établis par les autorités locales.

LE 17 MARS

Tous les centres de la NASA ont mis en place un télétravail obligatoire pour la plupart du personnel en réponse à la pandémie de coronavirus. La NASA a annoncé fin mars 17 qu’elle passait à la «phase 3» de son cadre d’intervention, permettant uniquement au personnel essentiel à la mission d’accéder à ses centres. L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que même si seul un nombre «limité» de membres du personnel de la NASA avaient été testés positifs pour COVID-19, le passage au télétravail obligatoire était une «étape préventive pour contrecarrer la propagation du virus parmi la population active et nos communautés. ” Plusieurs centres de la NASA étaient déjà passés au stade 3, soit à cause de cas parmi les employés ou de préoccupations concernant la transmission communautaire de la maladie.

L’agence spatiale des Emirats arabes unis déclare que Hope, sa mission d’orbiteur sur Mars, doit encore être lancé en juillet malgré les perturbations de voyage causées par la pandémie. Un porte-parole de Mitsubishi Heavy Industries, dont la fusée H-2 lancera le vaisseau spatial, a déclaré que la société ne prévoit que des impacts “minimes” sur ses opérations.

Norsat, un fournisseur d’amplificateurs de signaux, de filtres et d’autres équipements, a déclaré qu’il augmentait sa production pour maintenir l’inventaire au «niveau des stocks de sécurité». L’entreprise a également élaboré un plan de relève d’urgence pour les postes clés de l’entreprise en cas de décès des employés à cause du coronavirus. Norsat a déclaré que ses employés travaillent à distance autant que possible pendant l’épidémie.

le 16e Conférence internationale sur les opérations spatiales, ou SpaceOps, a été reporté en raison de la pandémie. La conférence, qui devait avoir lieu du 18 au 22 mai au Cap, en Afrique du Sud, a été reportée du 3 au 7 mai 2021.



16 MARS

Arianespace a suspendu les lancements à venir en raison de la fermeture de son site de lancement en Guyane française. Le port spatial de Kourou, en Guyane française, est fermé suite aux instructions du gouvernement français de suspendre toutes les activités non essentielles pendant la pandémie de coronavirus. Cette décision retardera un lancement de Vega prévu pour le 24 mars ainsi qu’un lancement de Soyouz qui avait été reprogrammé début avril.

Blue Origin poursuit les travaux sur ses lanceurs et moteurs malgré la pandémie. L’entreprise, dont le siège est près de Seattle, un hotspot pour la maladie aux États-Unis, a mis en place il y a quelques semaines un groupe de travail sur la question, et de nombreux employés font désormais du télétravail. Le PDG de la société, Bob Smith, a déclaré que Blue Origin continuait à travailler sur ses lanceurs New Shepard et New Glenn et à tester le moteur BE-4 qui sera utilisé par New Glenn et la fusée Vulcan de l’ULA. Il a ajouté que la compagnie devrait toujours commencer à piloter des personnes sur le véhicule suborbital New Shepard avant la fin de cette année.

La société de connectivité en vol Gogo cherche à obtenir un allègement de ses contrats de capacité satellitaire alors que la demande de voyages en avion chute. Le PDG de Gogo, Oakleigh Thorne, a déclaré que la baisse du trafic aérien avait eu un effet d’entraînement sur la demande de wi-fi pour passagers. Étant donné que la pandémie de coronavirus pousse les compagnies aériennes à retirer les avions du service, Gogo ne publie pas de directives financières pour 2020. Gogo prévoit d’utiliser son poids en tant que grand acheteur de capacité satellitaire auprès d’entreprises comme Intelsat et SES pour obtenir des conditions plus favorables pour les baux de capacité.

NASA Ames a révisé ses directives aux employés après que les autorités locales ont institué une ordonnance «refuge sur place» qui prend effet à 12 h 01, heure locale, le 17 mars. Avec cette ordonnance, toutes les exceptions précédemment approuvées pour le travail sur le site ont été annulées, seul le personnel étant requis pour maintenir la sécurité autorisé au centre.

La US Geospatial Intelligence Foundation a déclaré qu’elle «explorait toutes les options pour annuler ou reporter» la Symposium GEOINT 2020 prévue fin avril à Tampa. Les organisateurs suspendent l’inscription à l’événement et demandent aux vendeurs de suspendre les préparatifs.

La Fondation du Rotary National Award for Space Achievement (RNASA) a déclaré il reporte son gala annuel de remise des prix à Houston qui était prévue pour le 17 avril. L’ancienne astronaute et directrice du Johnson Space Center Ellen Ochoa recevra le trophée national de l’espace annuel de l’organisation lors de l’événement.

14 MARS

Un deuxième centre de la NASA est passé au télétravail obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus. Le Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama a déclaré qu’un de ses employés avait été testé positif pour COVID-19 et, par conséquent, le centre était fermé à tout le personnel sauf essentiel à la mission. Le centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley en Californie est passé au télétravail obligatoire il y a une semaine après qu’un de ses employés a été diagnostiqué avec la maladie. Dans un communiqué publié samedi soir, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que d’autres centres de la NASA étaient ouverts, mais que les employés étaient “fortement encouragés” à faire du télétravail. Par ailleurs, l’Agence spatiale européenne a déclaré qu’elle demandait à ses employés de travailler à distance «dans la mesure du possible» jusqu’à nouvel ordre.

13 MARS

L’une des plus grandes conférences spatiales de l’année a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. La Space Foundation a informé les principaux intervenants jeudi soir que le 36e Space Symposium ne se tiendra pas du 30 mars au 2 avril à Colorado Springs, Colorado. Les organisateurs de la conférence travaillent à identifier une nouvelle date pour la conférence, qui attire régulièrement des milliers d’inscrits et des centaines d’exposants du monde entier.

12 MARS

Une importante conférence d’astronomie amateur près de New York, le Northeast Astronomy Forum, a annulé les plans d’un événement en personne en avril après que son collège hôte a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Les organisateurs offriront plutôt des présentations virtuelles le 4 avril.

L’American Physical Society (APS), qui a déjà annulé sa grande conférence annuelle en mars, a déclaré il ne tiendra pas une plus petite conférence en avril à Washington, D.C. Au lieu de cela, l’organisation tentera d’offrir une réunion en ligne.

11 MARS

La conférence Satellite 2020 s’est terminée un jour plus tôt que prévu au milieu d’une vague croissante d’annulations liées aux coronavirus. Les organisateurs de la conférence ont déclaré que les sessions prévues pour le 12 mars avaient été annulées et que la salle d’exposition avait été fermée, après que Washington, D.C., des responsables ont annoncé la fermeture du centre des congrès en réponse à une recommandation limitant les rassemblements de masse de plus de 1000 personnes. De nombreuses autres conférences et réunions liées à l’espace ont également été annulées ou reportées ces derniers jours, bien que les organisateurs du Symposium spatial à la fin du mois et du Symposium GEOINT 2020 du mois prochain affirment que leurs événements, pour l’instant, sont toujours programmés pour prend place.

10 MARS

L’épidémie de coronavirus n’a jusqu’à présent affecté aucune mission en préparation de lancement. United Launch Alliance dit qu’elle met en œuvre des mesures telles que la réduction des déplacements non essentiels en réponse à l’épidémie croissante, mais n’a pas retardé les travaux sur son prochain lancement, le lancement d’Atlas 5 d’un satellite de communications militaires prévu pour le 21 mars. Blue Origin, dont le quartier général près de Seattle est au cœur de la plus grande épidémie aux États-Unis à ce jour, a mis en place un groupe de travail interne pour faire face au coronavirus, y compris l’augmentation du télétravail et la diminution des voyages

Pendant ce temps, l’American Astronautical Society (AAS) l’a annoncé reportait son Goddard Memorial Symposium la semaine prochaine en raison de cas récents trouvés dans la région métropolitaine de Washington, tandis que le National Space Club reporte le dîner commémoratif Goddard prévue pour vendredi prochain. Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée pour aucun des événements.

9 MARS

La conférence Satellite 2020 commence aujourd’hui à Washington comme prévu, avec les organisateurs estiment 12% des exposants et environ 10% des participants ayant annulé jusque là. La Satellite Industry Association, cependant, a reporté son dîner de leadership annuel, qui se tient normalement en même temps que la conférence, jusqu’en septembre

Les entreprises spatiales ressentiront les effets économiques de l’épidémie de coronavirus, mais ne seront peut-être pas aussi durement touchées que d’autres industries. Les analystes et les dirigeants ont déclaré lundi qu’ils considéraient que l’épidémie n’avait qu’un effet «transitoire» sur la plupart des secteurs, les acteurs du transport et des marchés connexes étant les plus durement touchés. La baisse de la demande de voyages et de services tels que la connectivité en vol par satellite pourrait déclencher une consolidation parmi les prestataires de services de ce secteur. L’augmentation de nouveaux investissements peut également être plus difficile, les startups étant encouragées à reconsidérer leurs plans d’embauche et d’investissement.

La Space Foundation dit qu’elle prévoit toujours de tenir son événement annuel Symposium spatial à la fin de ce mois à Colorado Springs malgré l’épidémie, bien que certains membres du conseil municipal soulèvent des inquiétudes au sujet de ces plans, l’un suggérant qu’il soit retardé pour protéger la santé des résidents locaux.

L’AIAA et l’Institut canadien de l’aéronautique et de l’espace ont annulé une conférence sur les technologies hypersoniques et les avions spatiaux prévue cette semaine à Montréal en raison de l’éclosion de coronavirus.

8 MARS

Ames Research Center de la NASA a annoncé dimanche soir il instituait le télétravail obligatoire, en vigueur immédiatement et jusqu’à nouvel ordre. Le centre a déclaré qu’un employé était positif pour COVID-19 dimanche et que, bien que l’exposition aux autres y soit limitée, il se tournait vers le télétravail “par trop de prudence”.

6 MARS

La ville d’Austin, Texas, annulé Sud par Sud-Ouest (SXSW), le festival culturel tentaculaire qui aura lieu ce mois-ci. SXSW avait prévu une série de sessions liées à l’espace pour l’événement de cette année, dont une avec l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.



5 MARS

Les organisateurs du Sommet mondial de l’aérospatiale prévu pour la mi-mars à Abu Dhabi ont reporté la conférence jusqu’en juin, selon un courriel envoyé aux participants, citant les restrictions de voyage causées par la maladie.

le Semaine spatiale du MIT une série d’événements au Massachusetts Institute of Technology la semaine prochaine, y compris les conférences «Beyond the Cradle» et «New Space Age», ont été annulées en raison d’une politique universitaire interdisant les événements en personne sur le campus de plus de 150 personnes. Certains événements en ligne peuvent avoir lieu à la place.

L’American Astronautical Society (AAS) dit son symposium Goddard Memorial dans la région de Washington DC se poursuivra comme prévu à la mi-mars, car l’événement court «un risque assez faible» d’être perturbé. le Dîner commémoratif Goddard par le National Space Club Le 20 mars se poursuit également.

4 MARS

SES annoncé il ne participera pas à la conférence Satellite 2020 la semaine prochaine à Washington en raison de «l’approfondissement des préoccupations» au sujet de la maladie, mais le PDG Steve Collar sera présent pour prendre la parole dans les panels de conférence.

Le Lunar and Planetary Science Institute a annoncé il annule la Conférence des sciences lunaires et planétaires, la plus grande conférence de science planétaire de l’année, plus tard ce mois-ci en raison de problèmes de coronavirus. Certains événements périphériques, comme une mairie de la NASA, se tiendront plutôt virtuellement, mais pas des sessions individuelles.

La Fédération Internationale d’Astronautique annule sa réunion de printemps plus tard ce mois-ci à Paris, et tiendra plutôt des téléconférences pour mener à bien la planification du Congrès astronautique international de cet automne. • NASA et certains membres du personnel de l’Air Force sera invité à travailler à distance vendredi comme un test des procédures de télétravail à grande échelle si cela est nécessaire à mesure que l’épidémie se développe.

3 MARS

Jusqu’à présent, l’épidémie de coronavirus a eu un effet limité sur l’industrie spatiale. La propagation de la maladie, officiellement connue sous le nom de COVID-19, a conduit à l’annulation d’un certain nombre de grandes conférences dans diverses industries. L’American Physical Society, par exemple, a annulé sa grande conférence annuelle qui devait avoir lieu cette semaine à Denver avec un préavis de moins de 36 heures. Cependant, plusieurs grands événements de l’industrie spatiale au cours des prochaines semaines, y compris la conférence Satellite 2020 de la semaine prochaine, sont toujours prévus. La NASA a déclaré qu’elle adoptait une approche «au jour le jour» de l’épidémie et qu’elle pourrait adapter les réponses centre par centre en fonction de l’emplacement des épidémies.