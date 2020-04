Mission Starlink prévue la semaine prochaine au Kennedy Space Center

45th Space Wing commandant Brig. Le général Schiess a déclaré que le lancement sera effectué avec une équipe allégée et des mesures de distanciation sociale.

WASHINGTON – Une fusée SpaceX Falcon 9 devrait lancer le sixième lot de satellites Starlink de la société le 16 avril à partir du Kennedy Space Center. Le lancement sera effectué avec un équipage allégé et des mesures de distanciation sociale, a déclaré Brig. Le général Doug Schiess, commandant de la 45e Escadre spatiale qui supervise les plages côtières de la Floride.

Lors d’un appel aux journalistes le 9 avril, Schiess a dû défendre la décision d’autoriser le lancement au milieu de la pandémie de coronavirus. Plus tôt cette semaine, l’US Space Force a annoncé qu’elle retarderait jusqu’à fin juin le lancement d’un satellite GPS 3 – également sur un Falcon 9 – qui était prévu pour fin avril afin de minimiser le potentiel d’exposition au COVID-19 pour l’équipage de lancement et les opérateurs. .

Schiess a déclaré que dans le cadre de l’urgence sanitaire actuelle, la décision de soutenir un lancement est examinée au cas par cas. Le lancement de Starlink nécessite moins de main-d’œuvre qu’une mission de sécurité nationale comme le GPS, a-t-il déclaré. Avec une équipe plus maigre, il est plus facile de mettre en œuvre la séparation physique dans les installations de lancement, a déclaré Schiess.

Une autre considération est que la charge utile Starlink à 60 satellites appartient à SpaceX, de sorte que le personnel du gouvernement ne participe pas à sa préparation pour le lancement. Un lancement GPS nécessiterait plus d’employés du gouvernement sur la base pour gérer la préparation de la charge utile et les vérifications après le lancement.

Le Falcon 9 dispose d’un système de sécurité de vol autonome – un ordinateur de bord qui détruit automatiquement la fusée avant qu’elle ne menace des personnes ou des biens – ce qui réduit la main-d’œuvre nécessaire à la portée pour faire fonctionner les capteurs au sol.

Schiess a déclaré que le lancement du satellite AEHF-6 le 26 mars nécessitait environ 300 employés du gouvernement sur la base, tandis que la mission Starlink en nécessiterait environ 200. La moitié de ces personnes seraient au centre d’opérations. Les 100 autres sont un mélange de forces de sécurité, d’ingénieurs civils et de personnel de sécurité nécessaires pour verrouiller la zone pour un lancement.

«Nous pensons que nous pouvons exécuter la mission Starlink sans dégradation de la protection des ressources ou de la sécurité publique», a déclaré Schiess.

Schiess a été pressé par des journalistes d’expliquer pourquoi une mission Starlink est suffisamment importante pour être effectuée pendant la pandémie. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas parler au nom de SpaceX sur les raisons pour lesquelles la société devait mettre ces satellites en orbite, mais du point de vue de la portée, cela aide à respecter le calendrier autant que possible. Les lancements commerciaux comme Starlink sont également précieux pour aider à former les opérateurs de la Force spatiale, a déclaré Schiess.

“Nous pensons que nous pouvons continuer à les soutenir sans nuire à notre personnel”, a-t-il déclaré. «Du point de vue de la mission, cela permet à nos employés d’être formés et prêts.» Le calendrier est également important, a-t-il déclaré. Plus le nombre de lancements est reporté à la fin de l’année, plus l’arriéré est important, et cela “peut affecter un lancement de sécurité nationale à une date ultérieure”, a déclaré Schiess. “Poursuivre le calendrier de la gamme nous aidera lorsque cette situation sera terminée.”

En ce qui concerne le retard de lancement du GPS 3, Schiess a noté que le Space and Missile Systems Center avait déterminé que la constellation de 31 satellites était saine et qu’une pause dans les lancements n’affecterait pas ses performances.

Jusqu’à ce que la Force spatiale fixe une nouvelle date de lancement, le satellite GPS 3 de 500 millions de dollars sera stocké dans l’usine de traitement Astrotech de Lockheed Martin en Floride.