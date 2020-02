Momentus annonce des clients pour un service de navette spatiale

Mountain View, Californie – SteamJet Space Systems est le dernier client à s’être inscrit au service de transport spatial Vigoride de Momentus.

Momentus a annoncé des plans lors du SmallSat Symposium ici pour déployer un cube de SteamJet sur sa mission de démonstration Vigoride qui devrait être lancée plus tard cette année sur une fusée russe Soyouz. SteamJet, une start-up de propulsion du Royaume-Uni fondée en 2017, construit une propulsion à résistojet alimentée à l’eau pour les petits satellites et cubesats.

“C’est un plaisir de travailler avec Momentus sur l’intégration du lancement et d’utiliser leur technologie pour notre placement orbital final”, a déclaré le PDG de SteamJet, Pavel Savin, dans un communiqué. «Momentus a créé un fantastique rapport efficacité / coût. Nous sommes impatients de poursuivre la relation avec les futurs satellites SteamJet. »

Les cubesat de 1,5 unité de SteamJet seront intégrés dans un déployeur conçu pour s’adapter à plusieurs cubesats construits par Innovative Solutions in Space aux Pays-Bas. Le déployeur sera ensuite monté sur le véhicule de transfert Vigoride de Momentus, a déclaré par e-mail Dawn Harms, responsable des recettes de Momentus.

Une fois en orbite, SteamJet a l’intention de démontrer un système de propulsion qui utilise de l’eau ou un autre propulseur fluide à basse pression, non toxique et non corrosif pour créer une poussée. SteamJet abrite son système de propulsion dans un module en forme de boîte de thon qui se fixe à l’extérieur d’un cubesat.

“Nous sommes ravis de faire partie de l’héritage de vol important de SteamJet”, a déclaré le PDG de Momentus, Mikhail Kokorich, dans un communiqué. «Momentus et SteamJet partagent l’objectif d’étendre les capacités de mission actuelles des petits satellites, permettant aux satellites de rester dans l’espace plus longtemps.»

Momentus a lancé sa première mission cubesat de 16 unités en 2019. La société prévoit de mener deux missions Vigoride en 2020 pour démontrer «les manœuvres d’entretien en orbite et les capacités de déploiement de la charge utile», a déclaré Harms.

SteamJet et la startup NuSpace de Singapour sont les deux premiers clients à annoncer des trajets sur le service de navette de Momentus, qui comprend les dispositions de lancement et le transfert du point de dépôt de la fusée vers une autre orbite. Momentus prévoit de commencer à proposer des navettes trimestrielles vers le soleil et la mi-inclinaison en 2021, selon son site Web.

Au total, Momentus compte cinq clients alignés pour des vols de navette en 2020 et 2021. Cinq autres clients, dont Deimos et Exolaunch, se sont inscrits pour des vols charters Momentus vers des destinations non desservies par des vols de navette.

Les startups singapouriennes NuSpace et Aliena prévoient d’envoyer leur satellite de démonstration conjoint NuX-1 sur le véhicule de transfert orbital Vigoride de Momentus après son lancement au début de 2021 sur une fusée SpaceX Falcon 9 de la Vandenberg Air Force Base en Californie.

NuX-1 est une mission conçue pour démontrer des manœuvres de contrôle d’orbite autonomes avec le propulseur à effet Hall miniature d’Aliena et le système de détermination et de contrôle d’attitude de NuSpace. Le triple cube NuX-1 abritera également une charge utile Internet des objets (IoT) pour NuSpace, qui prévoit d’établir une constellation IoT.

Momentus a remporté un contrat de phase I pour la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises de l’US Air Force (SBIR) afin d’accélérer les travaux sur les services de transport dans l’espace et les technologies satellites de l’étage supérieur. Momentus n’a pas révélé la valeur du contrat SBIR attribué par le biais d’un processus SBIR rationalisé développé par l’Air Force Research Lab et AFWERX, une organisation de l’Air Force axée sur l’innovation.