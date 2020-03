Momentus offrira un service de dernier kilomètre depuis les vols en covoiturage SpaceX

SAN FRANCISCO – Momentus a acheté des manèges sur cinq missions de covoiturage SpaceX Falcon 9 smallSat en 2020 et 2021 pour montrer la capacité de son véhicule de transport spatial Vigoride à déplacer les satellites de ses clients de 300 à 1 200 kilomètres au-delà du point de dépose, Santa Clara, Californie , a annoncé la société le 9 mars.

“Nous espérons montrer que le covoiturage du Falcon 9 changera la donne”, a déclaré Mikhail Kokorich, PDG de Momentus, dans un communiqué. «En transportant des charges utiles sur plusieurs orbites à partir d’un seul lancement, nous multiplions les capacités d’un système déjà impressionnant qui a révolutionné l’accès à l’espace.»

Avant les lancements, Momentus montera plusieurs satellites clients pesant au total 350 kilogrammes ou moins sur des véhicules de transport spatial Vigoride. Après la séparation avec le Falcon 9, Vigorides livrera chaque satellite à son orbite et à son altitude prévues, ont déclaré des responsables de la société.

“Nous sommes ravis de poursuivre notre travail avec Momentus pour offrir aux petits opérateurs de satellites des trajets spatiaux fiables et économiques”, a déclaré Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales de SpaceX, dans un communiqué.

Navette Momentus Vigoride avec 32 cubesats à trois unités et deux microsatellites attachés. Moment de crédit

Momentus propose deux services. Vols en navette depuis des points de dépôt de fusées vers des destinations populaires et vols charters pour les clients dont les destinations prévues ne sont pas desservies par des vols en navette.

Momentus prévoit d’offrir un service Vigoride lors de lancements trimestriels en 2021. Plus d’une douzaine de clients sont actuellement réservés dans les différentes missions, a déclaré par courriel Dawn Harms, responsable des revenus de Momentus.

De nombreux clients se tournent vers Vigoride pour offrir la livraison au dernier kilomètre de cubesats, mais Momentus sert également des clients de microsatellites, a déclaré Harms. “Nous continuerons à ajouter des clients jusqu’à six mois avant le lancement”, a-t-elle ajouté.

Les clients déjà inscrits aux vols de la navette Vigoride 2020 et 2021 incluent la start-up britannique Steamjet Space Systems, NuSpace de Singapour et Aurora Propulsion Technologies de Finlande.

Des clients supplémentaires se sont inscrits à des vols charters Momentus depuis le dépôt du Falcon 9 vers d’autres destinations. Parmi les clients nolisés, citons C3S Electronics Development of Hungary et Spacemanic of Slovakia, une entreprise dérivée de l’Organisation slovaque pour les activités spatiales, un groupe non gouvernemental qui promeut la recherche et la technologie spatiales.

Initialement, Momentus a annoncé une capacité de charge utile de Vigoride de 250 kilogrammes. Depuis lors, la capacité de charge utile de Vigoride atteint désormais 350 kilogrammes car le véhicule a été repensé pour s’adapter aux grands ports ESPA.

ESPA est l’adaptateur évolué de charge utile secondaire du lanceur évolutif. ESPA Grande est une version de l’adaptateur de charge utile pour accueillir des satellites plus gros et plus lourds.