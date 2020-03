Moniteur portable Lepow 15,6 pouces USB-C: polyvalent et économique

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Lorsque je voyage, j’utilise un moniteur portable depuis de nombreuses années maintenant. Tout en couvrant une foire commerciale, c’est formidable d’avoir un deuxième moniteur pour avoir des fiches techniques et des pages Web disponibles pour référence (d’autant plus que presque tous les documents de presse sont maintenant numériques). Lorsque j’enseigne sur un safari, cela me permet de travailler avec plus de participants sans projecteur. Et quand je suis seul, c’est toujours bien d’avoir un deuxième écran pour le traitement photo et vidéo ou l’écriture de code. Mon moniteur actuel fonctionne bien, mais ne fonctionne qu’avec des PC, donc j’étais intéressé lorsque Lepow m’a demandé si je voulais revoir leur version LCD 15,6 pouces 1080p qui fonctionne avec une variété d’appareils (184,99 $).

Moniteur portable Lepow en chiffres

Typique des moniteurs portables les plus corrects, l’écran LCD Lepow de 15,6 pouces prend en charge une résolution de 1080p. Impressionnant pour le prix, il s’agit d’un écran LCD à technologie IPS. Il a également beaucoup plus de capacités que bon nombre de ses concurrents. Pour commencer, vous pouvez vous y connecter en utilisant soit HDMI (via son port mini-HDMI et câble HDMI inclus) ou USB-C (pour lequel un câble est également fourni). De toute évidence, l’option USB-C ne fonctionne que pour les appareils qui prennent en charge la vidéo sur leurs ports USB-C. Si vous vous connectez via HDMI ou un port USB-C non alimenté, vous pouvez alimenter le moniteur avec une autre connexion USB-A à USB-C ou le chargeur et le câble inclus. La combinaison de ces options gère à peu près tous les scénarios que je pourrais proposer.

Rien de tout cela ne le rend plus grand ou plus lourd que nécessaire. Il pèse 1,76 livres et mesure 0,3 pouces d’épaisseur.

Il existe un menu OSD vous permettant de régler la luminosité, le contraste, la couleur et quelques autres paramètres, ce qui est pratique pour un moniteur portable. J’ai augmenté la luminosité et le contraste de leurs valeurs par défaut pour une utilisation dans un environnement de jour. Mon seul reproche concernant les commandes est que la luminosité semble se réinitialiser à 30 à chaque mise sous tension. Je souhaite qu’il reste bien en place là où je le laisse. Pour s’adapter au scénario d’alimentation de l’unité à partir d’un port USB tout en alimentant la vidéo via un autre, il dispose de deux ports USB-C en plus du port mini-HDMI. Il y a aussi un interrupteur d’alimentation et une prise casque. Lepow a également installé des haut-parleurs dans l’unité, ce qui lui permet de fournir une expérience multimédia tout-en-un.

Mettre le Lepow à profit

En utilisant un capot arrière fixé par un aimant, Lepow facilite le soutien du moniteur à différents angles. Il est livré avec un protecteur d’écran léger fixé par une fine bande collante en haut. Il est utilisable avec le protecteur d’écran activé, ce qui est probablement une bonne idée si vous êtes dans un environnement sale ou pensez qu’il pourrait être rayé, mais l’écran est plus net sans lui.

J’étais prêt à jouer sérieusement pour faire fonctionner l’écran avec divers appareils, mais j’ai été agréablement surpris de la facilité. Tout d’abord, je l’ai branché sur un port USB-C de ma Pixel Slate. Dès que je l’ai allumé, il est apparu comme un deuxième écran. Je n’ai eu à modifier aucun paramètre. La seule partie déconcertante est qu’il est tentant de vouloir toucher l’écran, mais bien sûr, ce n’est pas un panneau tactile.

J’ai eu une expérience tout aussi agréable en l’utilisant avec mon Huawei Mate 20 Pro. L’écran s’est déclenché instantanément et le téléphone m’a expliqué comment l’utiliser comme miroir ou mon téléphone ou avec le mode EMUI Desktop de Huawei. Dans ce mode, vous pouvez utiliser votre téléphone comme un pavé tactile et éventuellement y connecter un clavier ou une souris, qui pilotent tous l’écran externe. Comme pour la Slate, une fois que vous vous êtes habitué au fait que vous ne pouvez pas simplement toucher l’écran pour interagir avec, c’était amusant à utiliser, et je pouvais voir l’utiliser pour faire du vrai travail si je n’avais pas d’ordinateur portable avec moi.

Une autre fonctionnalité intéressante est que lorsque vous connectez l’écran via USB-C à un téléphone, puis à un chargeur à l’aide de son autre port USB-C, il charge votre téléphone pendant que vous l’utilisez. Cela vous évite d’avoir à vous soucier de la batterie lorsque vous utilisez votre téléphone comme ordinateur de bureau. Malheureusement, le mode bureau dépend de l’appareil en ce qui concerne les téléphones. Il ne semble pas fonctionner avec les propres pixels de Google, par exemple, mais dit que ce sera le cas avec les modèles Samsung et Huawei les plus récents, et certains autres.

J’ai également eu une expérience simple en utilisant l’écran avec mon ordinateur portable Dell Precision 5540. Il a parfaitement fonctionné et a reçu à la fois la vidéo et l’alimentation via le câble USB-C. Bien sûr, si vous ne disposez pas d’un ordinateur portable avec un port USB-C alimenté, ou si vous devez utiliser HDMI, il vous suffit de brancher un deuxième câble USB pour le chargement. L’écran était net et raisonnablement coloré, bien que personne ne le confondre avec l’écran IPS 4K haut de gamme du Dell lui-même.

Utilisation de Lepow pour les médias

Les haut-parleurs de l’écran ne sont pas très bruyants, mais ils produisent un son agréable et ont une excellente séparation grâce à leur placement de chaque côté de l’écran. Tant que je n’étais pas dans un environnement bruyant, je n’aurais aucun problème à regarder un film en les utilisant. Bien sûr, vous obtenez également une prise casque. Je peux voir comment utiliser l’écran de cette façon avec un téléphone ou pour lire un film sur un deuxième écran tout en travaillant sur le moniteur principal de votre ordinateur portable.

Le boîtier du Lepow est discret, ce qui est idéal pour la portabilité. Cependant, cela signifie également qu’il n’a pas de place pour stocker les câbles ou le chargeur. Une chose que j’aime dans le boîtier de mon moniteur portable ASUS, c’est que les câbles se replient parfaitement à l’intérieur. Dans l’ensemble, à moins de 200 $, le Lepow est une combinaison solide de bonne qualité d’affichage, de grande connectivité et d’un excellent prix. Si vous en achetez un, je vous recommande vivement de prendre le temps de le calibrer à l’aide d’un calibrateur matériel comme un Datacolor Spyder. Cela fait une grande différence dans la couleur et le contraste.

