MPG Rollback aidera-t-il ou nuira-t-il aux acheteurs de voitures et aux constructeurs automobiles?

L’administration Trump a considérablement réduit mardi les améliorations de l’économie de carburant de l’ère Obama jusqu’en 2026. Elle a ordonné une augmentation modeste de 1,5% par an de l’économie de carburant jusqu’en 2026 contre l’augmentation de 5% par an fixée par l’administration Obama. Cela signifie que le parc de véhicules américain coûterait en moyenne 40,4 mi / gal en 2026 au lieu de 46,7 mi / gal, bien que les chiffres des mi / gal du gouvernement incluent généralement des calculs qui signifient que les véhicules sont en moyenne moins chers.

Les factions sont en guerre pour savoir si les économies réalisées grâce à la construction de voitures plus simples sont compensées par des coûts de carburant plus élevés. Des groupes à air pur et à durée de vie plus longue affirment que les coûts sanitaires d’un air moins pur doivent faire partie des calculs. Même si l’administration dit que c’est une victoire pour les entreprises, plusieurs constructeurs automobiles prévoient de continuer à suivre le chemin des mpg plus élevés et des émissions plus faibles, tout comme une douzaine d’États. Les batailles judiciaires se profilent.

Les présidents en duel se tournent vers Twitter

L’administration Trump considère cela comme une action de déréglementation pro-entreprise qui permettra aux constructeurs automobiles d’économiser 100 milliards de dollars en coûts de conformité. “[The plan] établit un juste équilibre entre les considérations environnementales, les considérations de santé et de sécurité et les considérations économiques », a déclaré James Owens, chef par intérim de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis. Le nouvel administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, a déclaré que la règle «établit le bon équilibre réglementaire qui protège notre environnement et fixe des objectifs raisonnables pour l’industrie automobile».

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a répliqué: “La décision anti-scientifique de l’administration Trump de vider les normes de carburant va déclencher des quantités massives de pollution dans l’air au pire moment possible.” À peu près ce que vous attendez des deux côtés.

En annonçant le retour en arrière, le président Trump a identifié cette décision comme un coup de pouce pour les travailleurs de l’automobile et a critiqué son prédécesseur et la «règle des émissions d’Obama qui a échoué».

Mon administration aide les travailleurs de l’automobile américains en remplaçant la règle des émissions d’Obama qui a échoué. Impossible de satisfaire sa norme Green New Deal; Beaucoup de pénalités inutiles et coûteuses pour les acheteurs de voitures!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mars 2020

Pour sa part, l’ancien président Obama a lié le «déni du climat» à «ceux qui ont nié les avertissements d’une pandémie». Encore une fois, sur ce que vous attendez, avec de bonnes piqûres sonores tout autour. Donnez à Obama le mérite d’avoir créé un lien vers une belle photo qui pourrait être le coucher du soleil ou le smog, faites votre choix.

Nous avons vu trop terriblement les conséquences de ceux qui ont nié les avertissements d’une pandémie. Nous ne pouvons plus nous permettre les conséquences du déni du climat. Nous tous, en particulier les jeunes, devons exiger mieux de notre gouvernement à tous les niveaux et voter cet automne. https://t.co/K8Ucu7iVDK

– Barack Obama (@BarackObama) 31 mars 2020

Quelle est la meilleure solution?

Le calcul des voitures plus élevées en mpg par rapport aux voitures moins chères est basé sur de nombreuses variables. L’administration Trump dit (affirme):

Les voitures coûteront en moyenne 1000 $ de moins en moyenne, la consommation de carburant pendant la durée de vie de la voiture (11 à 12 ans en moyenne) sera supérieure à 1000 $ de plus, les frais d’entretien seront moindres, assez moindres pour réduire le coût total de possession. va augmenter, avec 867-923 tonnes supplémentaires de dioxyde de carbone émises. 2 milliards de barils de pétrole supplémentaires seront consommés. Un baril de pétrole est de 42 gallons et si l’administration utilise la règle de base que le baril est raffiné en 19-20 gallons d’essence, 10-12 gallons de diesel, 4 gallons de carburéacteur (presque comme du diesel), des gaz liquéfiés, et des sous-produits plus lourds jusqu’à l’asphalte, ce serait alors 40 milliards de gallons d’essence, ou 80 milliards de dollars au prix moyen actuel de 2 $ / gallon. Donnez ou prenez un supplément de 10 cents par gallon pour le paiement par carte de crédit.La sécurité augmentera car plus de gens achèteront de nouvelles voitures plus sûres (et abandonneront les voitures plus anciennes et moins sûres car elles coûtent 1000 $ de moins que prévu) et parce que le carburant les coûts sont plus élevés que prévu, le conducteur moyen parcourra moins de kilomètres, ce qui est encore plus sûr. Ils disent.

Ces chiffres devront être examinés par des scientifiques et des politiciens pour voir dans quelle mesure ils sont liés à la réalité telle que les différentes parties la voient. Les chercheurs en santé voudront peser sur les coûts de plus de CO2 dans l’air. (Le dioxyde de carbone est un indicateur indirect de la consommation de carburant et augmente directement en fonction de la quantité d’hydrocarbures brûlés.)

Des écologistes mécontents? Bien sûr

Les écologistes et les fanatiques de VE sont scandalisés. (Surprise.) L’une des plus passionnées des premières prises de position est “Hey, EPA Head Andrew Wheeler: You’s an Idiot and a Liar” dans Elektrek (c’est un article d’opinion, juste FYI). L’un des points de preuve de l’écrivain Jameson Dow est que l’administrateur de l’EPA Wheeler décrit «l’économie moyenne de carburant des entreprises» dans l’imprimé comme CAFÉ avec une marque d’accent, et tandis que «il est prononcé comme« café », comme le mot français pour le café… ce n’est qu’un acronyme. En tant que tel, il n’est pas écrit avec un accent sur le «E». (Plus sérieusement, la pièce conteste l’idée que même avec plus de CO2, il y aura moins de pollution totale et que des vies seront sauvées.)

Mother Jones a pesé pour noter que «le renversement signifie un total de 18 500 décès prématurés, 250 000 crises d’asthme supplémentaires, 350 000 autres problèmes respiratoires et un total de 190 milliards de dollars de coûts de santé d’ici 2050, selon une analyse du Fonds de défense environnementale». (Une période plus longue que la durée de vie des voitures construites 2021-2026.)

Ce n’est en aucun cas les dernières salves à être licenciées. Ce sera également un problème de campagne probable lors de la course présidentielle de 2020: des travailleurs à plein emploi dans des «emplois bien rémunérés» contre un ciel propre et étincelant. Dans la vraie vie, c’est plus compliqué. Prenons l’exemple du travailleur à plein temps avec un enfant dont l’asthme est aggravé par le smog.

Certains constructeurs automobiles disent à Trump: «Comptez-moi»

Alors que le président dit que les constructeurs automobiles devraient être satisfaits des campeurs avec cette décision, ce n’est pas le cas partout. À l’automne 2019, quatre constructeurs automobiles – BMW, Ford, Honda et VW (avec plus d’une douzaine de marques parmi les sociétés) se sont engagés à suivre l’exemple de la Californie en fixant des normes plus strictes pour un air plus pur. Cela s’est produit alors que le président Trump cherchait à révoquer le droit de la Californie à fixer ses propres normes de qualité de l’air.

Depuis les années 1970, la Californie a la possibilité de respecter les normes de l’EPA ou, en raison du statut unique de la Californie (des millions de voitures et le bassin de LA qui piège la pollution), de fixer ses propres règles plus strictes. La loi a également autorisé d’autres États à suivre les règles de la Californie et 12 autres États le font actuellement, le Colorado devant le faire en 2022. (Ils doivent utiliser les règles de l’EPA ou de la Californie; ils ne peuvent pas définir les leurs.)

La décision de Trump de révoquer le statut de la Californie sera également contestée devant les tribunaux, car, à un certain niveau, il s’agit de savoir si un décret du président peut annuler un acte du Congrès. Mais cela peut également inclure la question de savoir si la Californie a le droit de réglementer les émissions de CO2, car lorsqu’une voiture est autorisée à émettre 10% de CO2 en moins, cela indique effectivement aux constructeurs automobiles d’augmenter la consommation de carburant d’environ 10%.

L’administration a d’abord enquêté sur l’alliance BMW-Ford-Honda-VW pour voir si leurs actions conjointes en faveur d’un air plus propre en Californie violaient la loi anti-trust. En février, le ministère de la Justice a mis fin à l’enquête, soit parce que l’optique était mauvaise, soit parce que les autorités ne pensaient pas pouvoir défendre leur cause. Ford est “déterminé à respecter des réductions d’émissions conformes au cadre californien”, a indiqué mardi la société dans un communiqué.

Les constructeurs automobiles voudront peut-être suivre les règles de l’air pur de la Californie, car cela leur donne une meilleure apparence sur la scène mondiale, car ils doivent encore concevoir des voitures plus propres pour l’Europe en particulier, et parce qu’ils savent qu’une règle annulée par le président actuel pourrait être annulée une fois de plus. par un changement de direction début 2021.

