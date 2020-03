Musk: nous ne dérivons pas de Starlink

WASHINGTON – SpaceX n’a ​​pas l’intention de faire de Starlink une entreprise distincte, a déclaré le 9 mars Elon Musk, fondateur et chef de la direction de SpaceX.

Musk, s’exprimant lors de la conférence Satellite 2020 ici, a déclaré que SpaceX “pensait à ce zéro”, se concentrant plutôt principalement sur le fait que Starlink ne flopte pas.

Le précédent établi par les entreprises passées qui ont tenté de grandes constellations de télécommunications en orbite terrestre basse et ont fait faillite, brièvement ou définitivement, est celui que SpaceX veut éviter, a-t-il déclaré.

“Ce serait un grand pas, d’avoir plus de zéro dans la catégorie non en faillite”, a déclaré Musk.

Iridium, Globalstar, Orbcomm et Teledesic ont tous fait faillite il y a environ deux décennies, mais seul Teledesic n’a pas réussi à récupérer et à déployer une constellation de deuxième génération.

Le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a été cité à Bloomberg en février, affirmant que la société était susceptible de se séparer de Starlink en tant que société ouverte.

Musk a déclaré que SpaceX avait besoin de Starlink comme générateur de revenus avec plus de potentiel que l’entreprise de lancement où SpaceX s’est établie avec ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy. Il a estimé que le marché de la connectivité à large bande vaut environ 30 milliards de dollars par an et que le secteur du lancement représente environ 3 milliards de dollars par an.

Starlink, une constellation à large bande d’environ 300 satellites aujourd’hui, mais qui pourrait éventuellement compter 12 000, voire 42 000, fournira une connectivité aux personnes inaccessibles ou difficiles à atteindre avec des tours de fibre et de téléphonie cellulaire, a déclaré Musk.

“Starlink servira efficacement les 3% ou 4% les plus difficiles à atteindre pour les clients des opérateurs de télécommunications, ou les personnes qui n’ont tout simplement pas de connectivité en ce moment, ou leur connectivité est vraiment mauvaise”, a déclaré Musk.

SpaceX ne prévoit pas de concurrencer les fournisseurs de télécommunications établis, a déclaré Musk.

Les 60 prochains satellites Starlink seront lancés le 15 mars, a déclaré ici Jonathan Hofeller, vice-président des ventes commerciales de Starlink chez SpaceX. SpaceX produit six satellites Starlink par jour, a-t-il déclaré.

SpaceNews.com