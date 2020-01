N’achetez pas un téléviseur 8K

Si vous avez prêté attention au battage médiatique du CES cette année, vous avez probablement repéré des nouvelles sur les téléviseurs 8K. Samsung a fait ses débuts avec un écran sans cadre à 99%, LG a lancé pas moins de huit panneaux 8K et Sony a présenté son propre appareil 8K.

De plus, LG et Samsung se sont disputés pour savoir quelle société propose un «vrai» 8K. Les appareils de LG sont certifiés par la Consumer Technology Association, tandis que ceux de Samsung sont certifiés par le CTA et la 8K Association. La définition de 8K de la 8K Association ne couvre que la résolution requise, tandis que la norme CTA exige également que les téléviseurs 8K atteignent une cible de modulation de contraste, ou CM. L’image ci-dessous (d’un site Web de Samsung, pas moins) est destinée à illustrer comment différents niveaux de modulation de contraste affectent l’affichage du texte à une résolution constante de 3840 × 2160:

Le fait que Samsung et LG se battent littéralement sur la définition du contenu 8K est le premier indice que l’écosystème 8K est loin d’être prêt pour les heures de grande écoute. Les fabricants d’appareils commencent peut-être à commercialiser des ensembles 8K, mais acheter un de ces ensembles aujourd’hui n’est une mauvaise affaire pour pratiquement personne.

Non seulement il n’y a pas de norme 8K unifiée, mais il n’y a pas non plus de discussion actuelle sur un marché de contenu 8K. Le marché des supports physiques s’est peut-être étendu pour inclure la 4K avec Ultra HD Blu-ray, mais si vous ne l’avez pas remarqué, le marché UHD Blu-ray flétrit dans la vigne. Oppo et Samsung ont quitté le marché l’année dernière. La plupart des films sont toujours finis à la résolution 2K (2048 × 1080). La raison pour laquelle regarder un film 2K en salle semble souvent meilleure que regarder un flux 4K est due à la compression du flux 4K, malgré la résolution inférieure. La chance que nous voyons une norme Blu-ray 8K est faible à inexistante. Il a fallu des années à des entreprises comme Netflix pour déployer la prise en charge 4K et faire fonctionner le streaming 4K sur un ordinateur, ce qui impliquait de passer à travers un grand nombre de cercles, bien après que la 4K ait été disponible en tant que résolution de bureau.

Deuxièmement, même s’il existait un service de streaming 8K, de nombreux citoyens américains ne pourraient pas l’utiliser. Netflix spécifie une exigence de flux de 25 Mbps pour 4K. Puisqu’il n’y a pas de norme H.266 à introduire aux côtés de 8K pour réduire la taille des fichiers, nous pouvons compter sur ce quadruplement. Vous aurez besoin d’un service Internet de 100 Mbps pour diffuser en 8K, et le streaming à ce rythme consommera environ 44 Go de bande passante par heure. Mieux vaut ne pas regarder plus de 20 heures de Netflix par mois, ou vous pourriez vous retrouver à dépasser la limite de 1 To / mois imposée par certains FAI.

Troisièmement, les avantages du 8K pour la plupart des consommateurs sont minimes. Les éditeurs de films et de photographie apprécieront la résolution, car elle permet un zoom plus important sans perte de détails, mais cela ne signifie pas que le contenu ordinaire maîtrisé en 8K sera radicalement différent de 4K. En fait, si vous parlez à des sociétés comme AMD et Nvidia, elles diront ouvertement que nous avons déjà atteint le point de diminuer les rendements marginaux, en ce qui concerne la résolution. Le saut de 1080p à 4K a fait une plus grande différence que le passage de 4K à 8K, même si les deux normes quadruplent le nombre de pixels de la précédente.

AMD et Nvidia se sont tournés vers d’autres méthodes pour améliorer la qualité de l’image. Nvidia se concentre sur le lancer de rayons comme méthode d’amélioration de la qualité d’image du jeu depuis la fin de 2018, tandis qu’AMD a parlé des améliorations du mappage de ton HDR comme d’une capacité clé de FreeSync. Cette année, AMD ajoutera le lancer de rayons à ses propres produits. Bien que la résolution soit évidemment importante, aucune des deux sociétés ne s’appuie uniquement sur la résolution en tant que fonctionnalité qui distingue le jeu 4K du 1080p traditionnel.

Les avantages d’une résolution plus élevée augmentent avec les téléviseurs plus grands mais diminuent avec la distance de visionnement. Les grands écrans peuvent certainement bénéficier de 4K par rapport à 1080p, mais il est peu probable que de nombreuses personnes possèdent les écrans 80 pouces + requis pour faire du 8K une véritable mise à niveau par rapport à son prédécesseur 4K.

Beaucoup trop de gens considèrent l’idée que nous avons presque atteint la fin de la mise à l’échelle de la résolution utile comme équivalente à la signification que nous avons épuisé les moyens d’améliorer la qualité de l’affichage. Ce n’est pas vrai – les téléviseurs n’offrent toujours pas 100% de la Rec. Gamme de couleurs 2020, HDR n’est pas encore une fonctionnalité standard, et la ou les normes HDR continuent d’évoluer. Les micro-LED et les OLED ont toutes deux continué de s’améliorer avec le temps. Ce n’est pas parce que nous approchons des limites effectives de l’amélioration de la résolution qu’il n’y a pas beaucoup de place pour continuer à améliorer les affichages.

Ne croyez pas les affirmations 8K que Microsoft et Sony font à propos de leurs consoles de nouvelle génération. Si vous regardez en arrière dans le temps, Microsoft et Sony ont toujours joué rapidement et librement avec de vagues affirmations sur les capacités de leurs plates-formes, par opposition à ce que les concepteurs de jeux offraient réellement. La Xbox Series X et PlayStation 5 vont cibler 4K pour les jeux, pas 8K. Même le RTX 2080 Ti n’est pas capable de fournir 60 images par seconde en 8K, et quel que soit le processeur graphique MS et Sony, il ne sera pas aussi puissant qu’un RTX 2080 Ti.

La première partie d’un déploiement est toujours le pire moment pour acheter. L’achat dans une norme avant que la norme ne soit finalisée est un excellent moyen de vous retrouver enfermé dans un écosystème. Quelles que soient les fonctionnalités et capacités offertes par Samsung, LG et Sony à 8K en 2020, elles seront disponibles dans des versions considérablement améliorées et nettement moins chères d’ici 2025. C’est à ce moment-là que IHS Markit s’attend à ce qu’un véritable écosystème de contenu soit disponible.

