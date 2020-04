Ne manquez pas la Super Pink Moon de ce soir, la plus grande super lune de 2020 – .

La Super Lune Rose de ce soir sera la plus grande super lune de 2020, la Lune atteignant son point le plus proche de la Terre, appelé périgée.

La Super Pink Moon apparaîtra environ 15% plus lumineuse que la pleine lune de taille normale, mais vous ne remarquerez peut-être pas vraiment la différence.

La pleine lune d’avril est également appelée la lune de l’herbe et la lune des œufs.

Cette triste année 2020 ne nous a pas donné de nombreuses raisons de célébrer. Nous sommes au milieu d’une crise sanitaire mondiale, les gens s’isolent chez eux et craignent pour leurs proches, et on ne sait vraiment pas quand «normal» reviendra. C’est une déception, mais laissez-le à notre Lune pour nous donner une raison de nous distraire de notre situation actuelle, car la plus grande super lune de l’année se déroule ce soir.

La pleine lune d’avril est souvent appelée la lune rose, et la lune rose de ce soir sera la plus proche de la lune pendant la pleine lune toute l’année. Cela en fait un incontournable pour les chasseurs de super lune et un spectacle vraiment intéressant pour tous ceux qui veulent se distraire un peu des choses.

Comme l’explique EarthSky, la pleine lune sera vue à une distance de 221 851 milles de la surface de la Terre. Le périgée lunaire, qui est le point auquel la Lune est la plus proche de la Terre sur son orbite, est à 221 773 milles et se produira quelques heures seulement avant que la pleine lune n’apparaisse. C’est la lune la plus proche de la Terre toute l’année, donc cette super lune est celle que vous ne voudrez certainement pas manquer.

“Supermoons” peut sembler miraculeux, mais ce n’est vraiment que le terme général donné à toute pleine lune qui se produit lorsque la Terre et la Lune sont particulièrement proches. Au cours de ces événements, la Lune peut apparaître considérablement plus grande dans le ciel nocturne et jusqu’à 15% plus lumineuse qu’une pleine lune standard.

C’est une occasion spéciale, mais le changement de taille et de luminosité n’est pas assez spectaculaire pour que certaines personnes remarquent même la différence. S’il vous arrive d’être particulièrement sensible à de telles choses, vous le saurez, mais sinon, c’est juste une vue nette et une raison de regarder vers le ciel.

Quant à la Super Pink Moon de ce soir, la pleine lune d’avril porte plusieurs autres noms, dont Grass Moon et Egg Moon. Ces noms sont souvent imaginés par divers groupes et beaucoup d’entre eux ont peu ou pas d’importance.

Malheureusement, tout le monde n’aura pas la chance d’assister à la Super Pink Moon de ce soir. La météo à travers les États-Unis est remplie de nuages ​​en ce moment, et vous aurez besoin d’un ciel clair si vous avez le moindre espoir de vous prélasser dans la gloire de la Lune. Si Dame Nature est de votre côté, assurez-vous de sortir à la tombée de la nuit et de regarder vers l’Est pour avoir un aperçu.

