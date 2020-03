Neil deGrasse Tyson sur Cosmos: mondes possibles et l’avenir du nôtre

Cosmos: Possible Worlds fait ses débuts le 9 mars sur National Geographic. La nouvelle série télévisée de 13 épisodes a été créée par Ann Druyan, qui a également co-créé le Cosmos original avec son défunt mari Carl Sagan. Il couvre les débuts de l’univers et de la vie sur Terre, avec un bref rappel du calendrier cosmique qui condense tout cela en une «année», comme on le voit dans Cosmos: A Spacetime Odyssey de 2014. Mais ensuite, il se ramifie rapidement en un tout nouveau matériau, y compris les dernières découvertes de planètes en orbite autour d’autres étoiles et les merveilles que nous pourrions trouver un jour si nous arrivions à un. L’émission raconte également des histoires poignantes sur les avancées et les revers que les scientifiques ont dû affronter tout au long de l’histoire humaine. Neil deGrasse Tyson, astrophysicien et animateur de la nouvelle émission, nous a parlé du Cosmos et de la nécessité d’une compréhension de la science.

Merci beaucoup d’avoir fait l’interview avec ExtremeTech. Avant de commencer, quand j’étais à New York, je me rendais au milieu des années 2000 au Hayden Planetarium pour voir les conférences «Frontiers» impressionnantes que vous avez organisées.



Oui, nous les avons toujours. Merci pour ce soutien.

Oh, merveilleux. Je me souviens encore une fois que chaque conférencier invité avait terminé, vous aviez l’habitude d’intervenir et de dire «privilège de l’hôte» et de poser la première question avant d’arriver aux questions du public.



[laughs] Ouais, ma vie était tellement occupée, je n’en héberge plus la plupart. Je chéris ces souvenirs où je venais d’intervenir et de poser la première question.

Cela m’amène à notre première question, qui consiste à regarder ces nouvelles émissions, tout comme en 2014, je me souviens de la façon dont vous sonniez au Planetarium, et c’est exactement ce que vous ressemblez dans les émissions.



Merci de l’avoir remarqué, car la partie que j’ai apprise des autres dans le monde du spectacle est que les gens résonnent avec authenticité. Si vous savez que c’est comme ça que je suis et que c’est ce que je fais, alors ce n’est pas un acte. Non, c’est vraiment moi. Je me sens vraiment de cette façon et je suis vraiment les yeux écarquillés quand j’en parle et tout ce qui est réel, alors merci de l’avoir remarqué.

C’est donc l’idée, non? Emmener le spectateur, pas comme avec un documentaire sur la science froide, mais plutôt l’emmener avec vous sur le navire.

Ouais, sinon je ne ferais que donner des cours. Droite? Cela ne communique pas, donc l’un des slogans est «viens avec moi».

Droite.

Nous allons être là ensemble. Voici un fait peu connu, qu’en 2014, où nous devions savoir ce que je porterais sur le navire de l’imagination, j’ai fait une suggestion. J’ai dit à Ann Druyan, qui est la sauce secrète tout au long de tout cela, j’ai dit, pourquoi n’ai-je pas un petit emblème ou quelque chose sur la poche de poitrine ou des chevrons ou quelque chose montrant que je suis le capitaine de ce navire?

Elle a dit non, elle ne veut rien. J’ai dit, eh bien, pourquoi? Et elle a dit: “parce que cela met la distance entre vous et le public.” J’ai dit, vous avez absolument raison. Oh mon Dieu! Parce qu’alors je serais capitaine et vous ne l’êtes pas, et je suis allé à l’école de pilotage et vous n’y êtes pas allé. Êtes-vous allé à l’académie? Non, mais je l’ai fait.

Alors que si vous “venez avec moi”, alors nous ferions ce voyage ensemble et c’est une dimension importante du spectacle … juste à côté, bien sûr, les scripts et les effets visuels et la musique et la scénographie, est tout un façon de vous apporter un niveau de confort afin que ce ne soit pas juste que vous soyez «ici» et que la science soit «là». C’est que vous réalisez que vous êtes immergé dans la science et que vous l’aimez, et vous voudrez peut-être faire quelque chose au sujet de votre situation après avoir été nouvellement habilité par la série.

Dans le sixième épisode, l’une des séquences montre comment il y a des années, différents types de scientifiques comme les géologues, les chimistes et les physiciens auraient pu examiner une météorite dans une arrière-cour différemment, et comment les biologistes et les astronomes de l’époque auraient pu continuer à avancer il. Vous montrez comment nous avons appris à connecter ces choses.



L’un des brins d’ADN de Cosmos est la façon dont il mélange de manière transparente les marques de science que nous considérons autrement comme des entités séparées et distinctes prenant à différents moments de la journée avec différents manuels de différents professeurs. La nature ne pense pas de cette façon. Nous avons une biologie prospère à l’intérieur des roches avec des environnements chimiques. Cela continue indéfiniment, et nous devons être agiles lorsque nous traversons ces domaines. Sinon, nous sommes coincés à compartimenter les connaissances que la nature n’a pas.

Quel était le but de cette nouvelle série? Évidemment, cette fois, il s’agit d’autres mondes possibles, mais quoi d’autre?

Nous avons besoin d’espoir compte tenu de notre situation actuelle. C’est le plus plein d’espoir des trois Cosmos. En fait, personnellement, je pense que c’est le meilleur à tous points de vue. Cela semble cliché parce que tout le monde le dit toujours à propos de son projet le plus récent. Je pense que si vous regardez suffisamment d’épisodes, je pense que vous serez d’accord. Tout le monde a apporté son jeu A. Nous parlons de toutes les personnes qui font généralement du cinéma à gros budget. Nous les avons amenés à prêter leurs… Pas à prêter, bien sûr, ils étaient rémunérés, mais à donner de leurs talents. Vous combinez la puissance de tout cela, nous vous montrons non seulement des mondes tels que les exoplanètes, c’est la première et évidente interprétation des mondes possibles du sous-titre, mais aussi des mondes en nous. Il y a le monde de l’esprit, il y a le quantum, il y a le mycélium qui est un réseau de racines qui communique électrochimiquement entre et parmi les espèces végétales…

Et vous vous dites, whoa, c’est un internet qui a précédé notre internet, mais c’est un monde. Donc, Cosmos ouvre les yeux des gens sur… ou plutôt il élargit votre concept d’une perspective cosmique. Que pensez-vous de nous maintenant que vous êtes dans l’espace? Que pensez-vous de nous maintenant que vous avez appris que les abeilles utilisent les mathématiques pour s’entraider à trouver la prochaine destination de la ruche? Ou que les plantes utilisent Internet? Ou que … Vous regardez autour de nous et des choses que nous avions si complètement ignorées parce que nous sommes si narcissiques à propos de la vie humaine et de l’arbre de vie, que nous avons perdu la trace ou peut-être n’avons jamais su quel rôle jouait le reste de cette vie dans la biosphère.

La séquence avec les abeilles est brillante.

N’est-ce pas? Je suis d’accord à 100%.

Comment ces épisodes se sont-ils rencontrés cette fois? Était-ce différent de la dernière fois avec la façon dont vous avez travaillé avec Ann?

Ann est la sauce secrète des trois Cosmos: 1980, 2014, 2020. Son co-auteur en 1980 était, bien sûr, Carl Sagan, mais aussi un gars du nom de Steve Soder. Steve Soder a repris sa co-paternité en 2014. Pour 2020, nous avons Brannon Braga qui est l’un des scénaristes, producteurs et réalisateurs de longue date de Star Trek: The Next Generation. Il connaît la télévision. Il sait comment créer des histoires pour s’adapter aux publicités. Le Cosmos d’origine n’avait pas de publicités car il était sur PBS. De plus, il a en fait un prix Hugo pour l’une des histoires de science-fiction qu’il a racontées pour Star Talk, il est donc également un conteur. Ce sont tous de bonnes personnes qui font les bonnes choses exactement aux bons endroits.

J’ajouterai, vous ne m’avez pas demandé, mais j’ajouterai, alors que mon expertise est l’astrophysique, il y a de la science en elle qui n’est pas mon expertise. Donc, heureusement, nous avons des comités, nous avons des groupes de scientifiques qui ont une expertise dans chaque endroit où nous sommes allés et qui ont veillé à ce que l’histoire soit cousue ensemble et qu’elle ait un fondement authentique sur ce qui était vrai.

On pourrait penser que le spectacle ne concerne que l’astronomie à première vue, ou quelque chose sur l’exploration spatiale. Ensuite, plus vous regardez, plus vous vous rendez compte que cela concerne toutes sortes de sciences et comment cela reflète ce qui est en nous ainsi que quelque chose d’extérieur que nous étudions.

Oui et je pense que c’est l’une des empreintes digitales importantes de Cosmos en tant que série.

Pourquoi est-ce si important, surtout aujourd’hui, en 2020?



Parce que c’est important ce qui est vrai. Cette série sera un exercice pour voir ce qui est vrai et quelle puissance vous pouvez apporter pour apporter des changements qui peuvent non seulement préserver qui et ce que nous sommes sur Terre, mais nous permettre de prospérer sur Terre. C’est un énoncé de mission, si vous voulez, de l’émission afin qu’au moment où vous avez terminé, vous vous sentiez obligé de créer une société dont vos descendants seraient fiers plutôt que celle dont vos descendants seront embarrassés.

Vous répondez en fait à certaines des questions que j’allais poser, mais j’allais dire, que voulez-vous que les téléspectateurs retirent? Serait-ce un bon résumé?



Oui. Au fait, vous ne pouvez pas toujours dire à quelqu’un qu’ils ont tort s’ils ont des croyances dogmatiques, ce qu’ils pensent être juste, mais ce que vous pouvez faire, c’est leur montrer d’autres exemples de personnes qui voulaient une vérité objective, mais il y avait des forces dogmatiques contre eux. Ainsi, l’un des médiums de la narration est l’animation.

Les histoires animées ont tendance à être, les histoires historiques, où vous vous joignez à la situation difficile de quelqu’un qui a lutté pour obtenir le gouvernement ou la société ou les responsables, pour lutter pour les amener à écouter et à tenir compte de l’avertissement ou à suivre les conseils . Nous sommes au milieu de cela avec le coronavirus. Les gens vont-ils écouter les scientifiques ou non? Si vous le faites, le virus pourrait simplement se laver d’une manière très légère et ne jamais revenir. Si vous n’écoutez pas les scientifiques, alors quelque chose d’autre va se produire. Il s’agit du coût de l’inaction par rapport au coût de l’action.

Je pense aux moments où les gens n’écoutaient pas les scientifiques à travers l’histoire. Je pense que la plus évidente est avec Copernic et Galileo, où les gens se sont accrochés à la croyance que la Terre était au centre de l’univers. L’histoire que vous racontez sur Vavilov est déchirante.

Exactement. Le Vavilov, c’est celui-là, vous y êtes allé directement. Je déchire chaque fois que je vois ça et je pense que ça va être … Je pense que cet épisode [the fourth one] va être écrit comme une force opérant sur notre propre compréhension d’une société moderne et de ce que nous devons faire pour avoir une Terre habitable à mesure que nous progressons.

Cette interview a été légèrement condensée et modifiée pour plus de clarté. Restez à l’écoute pour une interview séparée lundi avec la créatrice de Cosmos, Ann Druyan.

Maintenant lis: