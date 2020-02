Nervana Nevermore: Intel se concentre sur Habana Labs, annule NNP-T, NNP-I

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La décision d’Intel d’acheter la start-up Habana Labs en décembre pour 2 milliards de dollars a mis le doigt sur ce que cela pourrait signifier pour Nervana, la précédente startup d’IA qu’Intel a acquise en 2016. Environ un mois plus tard, l’autre chaussure a chuté: Intel a annoncé qu’elle annulerait les produits NNP-T et NNP-I qu’il avait précédemment prévu de livrer d’ici la fin de 2019 et de se concentrer plutôt sur Habana.

Il y a eu peu de discussions sur les raisons de cette situation, mais Karl Freund de Moor Insights and Strategy a eu vent de la nouvelle. Selon lui, Intel prendra en charge le NNP-I pour les «clients précédemment engagés», mais cessera tout développement sur la conception de la formation NNP-T AI.

Le NNP-T a été conçu chez TSMC et destiné au processus FinFET de 16 nm de cette société et s’adapte à des enveloppes de puissance de 150 à 250 W. Le NNP-I, qui sera apparemment pris en charge dans une certaine mesure, est une pièce de 10 à 50 W qui associe deux cœurs CPU Ice Lake à 12 moteurs de calcul d’inférence (ICE).

L’idée ici est que le matériel de Nervana ne doit pas avoir été particulièrement performant par rapport à ce que les concurrents d’Intel ont ou mettent sur le marché. Intel propose une gamme de produits ciblant divers marchés de l’IA, du deep learning et du calcul avec Mobileye, Movidius, sa future architecture Xe et son activité FPGA. Habana Labs expédie son processeur d’inférence Goya depuis le quatrième trimestre 2018 et le processeur de formation Gaudi AI a échantillonné «pour sélectionner des clients» au second semestre de 2019. La décision d’Intel de suspendre essentiellement ses travaux sur l’architecture de Nervana semble parler d’elle-même.

Il s’agit du deuxième effort d’intelligence artificielle / d’apprentissage machine qu’Intel a interrompu, après Xeon Phi, mais je ne sais pas combien j’aurais lu à ce sujet. Xeon Phi était un effort pour créer un nouveau produit basé sur x86 qui pourrait rivaliser avec les GPU dans les charges de travail à double précision. Les problèmes d’Intel à 10 nm ont empêché la société de pousser Xeon Phi vers des nœuds inférieurs, mais les racines de l’architecture remontent à l’échec de l’expérience GPU Larrabee d’Intel, aucun effort déterminé pour construire un processeur AI / ML.

L’annulation des produits Nervana a sans aucun doute frappé durement ces équipes de produits, mais nous sommes encore très tôt dans le jeu de l’IA, et de nombreuses entreprises travaillent actuellement sur des accélérateurs de première génération. Le fait que Goya était sur le marché et que Gaudi échantillonnait avant qu’Intel achète la société donne une certaine assurance que le fabricant de CPU n’aura pas à consacrer beaucoup de temps à mettre une pièce initiale sur le marché.

L’IA et l’apprentissage automatique ont été jusqu’à présent assez centrés sur Nvidia et Intel, et cette tendance semble devoir se poursuivre à court terme. La présence d’AMD sur ces marchés – et sa capacité à concurrencer efficacement via des projets de traduction comme ROCm, par rapport au support natif de Nvidia CUDA – ont toutes deux été modestes par rapport à ses principaux concurrents.

Pour être juste envers AMD, ce n’est pas un accident. Lorsque les analystes ont demandé si AMD viserait explicitement l’espace naissant AI / ML, les dirigeants d’AMD ont généralement déclaré qu’ils le feraient de manière limitée et avec des produits spécifiques lorsque cela serait logique. AMD ne fait aucun effort pour cibler les processeurs comme l’Epyc 7742 pour les charges de travail de l’IA comme Intel s’est concentré sur l’ajout du support AVX-512 à Xeon.

2020 sera une année importante pour le marché de l’IA / ML. La première itération grand public du GPU d’Intel arrivera sur les marchés cette année. Bien que ceux-ci soient évidemment destinés aux systèmes traditionnels, vous pouvez parier que les analystes auront un œil sur toutes les fonctionnalités ou capacités adaptées aux centres de données qui pourraient apparaître tôt. On s’attend à ce que les GPU 7 nm de nouvelle génération de Nvidia chutent cette année, tout comme le Navi 20. d’AMD.

En bref, pivoter vers Habana et s’éloigner de Nervana ne signifie pas nécessairement qu’Intel prend du retard – pas tant que les performances et la feuille de route d’Habana sont mieux alignées avec les clients d’Intel que ce qu’elles proposaient auparavant.

Maintenant lis: