Nikki Haley quitte le conseil d’administration de Boeing pour protester contre le plaidoyer pour 60 milliards de dollars d’aide – .

Pendant son mandat de gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley a rendu hommage à l’expansion des opérations de Boeing dans l’État. (Photo du bureau du gouverneur de Caroline du Sud / Sam Holland)

Nikki Haley, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud et ambassadrice des États-Unis qui a été présentée comme une future candidate à la présidence, a déclaré qu’elle démissionnait du conseil d’administration de Boeing pour protester contre la demande de 60 milliards de dollars d’aide fédérale de la société.

Boeing a été durement touché par l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’industrie aéronautique, ainsi que par l’échouement continu de la flotte de 737 MAX à la suite de deux accidents mortels. Cette semaine, la société a déclaré qu’elle soutenait un minimum de 60 milliards de dollars en accès à des liquidités privées et publiques pour l’industrie manufacturière aérospatiale.

Dans une lettre envoyée au PDG de Boeing, David Calhoun et au conseil d’administration, Haley a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter la demande de Boeing.

“Je ne peux pas soutenir une décision de s’appuyer sur le gouvernement fédéral pour un stimulus ou un plan de sauvetage qui donne la priorité à notre entreprise par rapport aux autres et compte sur les contribuables pour garantir notre situation financière”, a-t-elle écrit. «J’ai depuis longtemps de fortes convictions que ce n’est pas le rôle du gouvernement.»

Pour cette raison, elle a déclaré qu’elle démissionnait du poste qu’elle occupait depuis l’année dernière.

Haley a été gouverneur de Caroline du Sud de 2011 à 2017 – une période pendant laquelle Boeing a considérablement étendu ses opérations dans l’État, grâce en grande partie à l’usine 787 Dreamliner de Charleston. Elle a démissionné de son poste de gouverneur en 2017 pour devenir ambassadrice des États-Unis du président Donald Trump et a quitté ce poste diplomatique fin 2018.

Depuis lors, elle a été mentionnée comme une perspective présidentielle potentielle du GOP pour 2024, ou une perspective vice-présidentielle pour 2020 si Trump voulait remplacer Mike Pence.

Aujourd’hui, les républicains du Sénat ont dévoilé leur version d’un paquet d’aide de 1 billion de dollars visant à soutenir l’économie américaine au milieu de l’épidémie de coronavirus. Bien que la mesure comprenne 50 milliards de dollars de prêts et garanties de prêts pour les compagnies aériennes commerciales et 8 milliards de dollars pour les transporteurs de fret aérien, rien n’est spécifiquement réservé à Boeing.

Plus tôt cette semaine, Trump a déclaré aux journalistes qu’il soutenait un plan de sauvetage de Boeing – et a évoqué indirectement les problèmes du 737 MAX de la société:

«C’était impensable ce qui s’est passé, en ce qui concerne Boeing. Je la considérerais probablement comme la plus grande entreprise du monde avant il y a un an. Maintenant, ils sont touchés de 15 façons différentes et ont une gestion différente. J’ai rencontré les nouvelles personnes qui dirigent Boeing. Je pense que ça va être exceptionnel.

«Mais, oui, nous devons protéger Boeing. Nous devons absolument aider Boeing. Ils faisaient un travail. … Ça allait bien. Et puis tout d’un coup, cela frappe. Donc, évidemment, quand les compagnies aériennes ne vont pas bien, Boeing ne va pas bien. Nous allons donc aider Boeing. “

Aujourd’hui, cependant, Trump a déclaré que les plans de sauvetage de l’industrie pourraient être assortis de conditions. Par exemple, il a soutenu l’idée que les entreprises fournissent au gouvernement fédéral une participation au capital:

«Écoutez, les gens viennent pour de l’argent. Dans certains cas, aucune faute de leur part. Mais dans certains cas, où ils ont fait certaines choses au cours des années, y compris le rachat d’actions – vous savez, ils ont racheté des actions et ils ont payé un prix plus élevé, comme il s’est avéré. Peut-être que je considère cela un peu différemment de quelqu’un qui ne l’a pas fait et de quelqu’un qui a construit des usines partout aux États-Unis, dont il y en avait aussi beaucoup. “

Boeing a construit de nouvelles installations au cours des dernières années, y compris une usine d’ailes composites 777X d’un milliard de dollars à Everett, Washington. Mais elle a également dépensé plus de 43 milliards de dollars au cours des six dernières années en rachats d’actions.

En raison des retombées de l’épidémie de coronavirus, le cours de l’action de Boeing est passé de son plus haut de 52 semaines de 398,66 $ à moins d’un quart de cette valeur, 97,71 $, à la clôture du marché d’aujourd’hui.