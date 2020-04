Nintendo pourrait-il travailler sur un commutateur hybride à double écran?

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’écriture était sur le mur pour la 3DS dès que la Nintendo Switch a prouvé un tel succès. Alors que la console plus petite et moins chère avait une course respectable à 75,17 millions d’unités vendues, les ventes ont chuté une fois que le Switch a prouvé qu’elle avait une puissance et une popularité persistantes. Il est clair depuis un certain temps maintenant que la Switch était l’avenir des efforts de Nintendo, ce qui rend cette dernière rumeur plutôt intéressante.

Selon Mike Heskin, chercheur en vulnérabilité et passionné de rétro-ingénierie, le dernier firmware Switch, 10.0.0, contient des indices intéressants sur les futurs modes de fonctionnement, dont un nouveau modèle matériel «nx-abcd». Le commutateur d’origine portait le nom de code «NX» et utilisait le code «ABCB», donc un nouveau modèle suit cette idée. L’autre friandise intéressante est qu’il y a aussi des références à “un affichage secondaire en quelque sorte:”

Le firmware 10.0.0 ajoute un support préliminaire pour un nouveau modèle matériel: "nx-abcd".

3 des 5 nouveaux profils DRAM sont pour ce nouveau type de matériel et il y a des preuves d'un affichage secondaire en quelque sorte ajouté exclusivement sur ce modèle.

– Mike Heskin (@hexkyz) 14 avril 2020

Les théories sur ce que ce deuxième écran pourrait faire incluent l’émulation 3DS / DS ou un nouveau mode de streaming dans lequel le contenu est diffusé du Switch au téléviseur (pensez à cela comme une Wii U à l’envers).

En théorie, l’un ou l’autre est possible. Tout d’abord, considérez la 3DS. L’original comprenait un processeur ARM11 double cœur cadencé à 268 MHz, avec un processeur ARM9 simple cœur à 134 MHz. Le cœur du processeur ARM11 est évalué à 1,25 DMIPS / MHz, tandis que le Cortex-A57 est évalué entre 4,1 et 4,76 DMIPS / MHz. Le New 3DS avait un processeur ARM11 quadricœur à 804 MHz et le même cœur ARM9 à 134 MHz. Les deux versions utilisent le même noyau GPU PICA 200, à seulement 268 MHz.

Le Switch devrait avoir peu de mal à émuler la 3DS dans des saveurs originales ou «nouvelles». Le fait que le New 3DS possède un processeur beaucoup plus rapide mais utilise un GPU identique en dit long sur la limite du matériel d’origine, et le PICA200 est un processeur graphique intégré datant de 2005. Le GPU de l’ère Maxwell à l’intérieur du Switch n’est pas seulement plus rapide, il est incroyablement plus rapide. Les jeux DS ne seraient également pas un problème à prendre en charge.

La question de l’utilisation du Switch comme une sorte de Wii U inversée est également intéressante, bien qu’elle puisse nécessiter le buffage d’une section très différente du matériel. Si l’objectif est que le commutateur diffuse sans fil sur le téléviseur, nous examinerons les améliorations de la mise en réseau sans fil et la nécessité de gérer l’augmentation de la consommation d’énergie due au streaming plutôt qu’un deuxième écran ajouté à une nouvelle référence d’appareil. Habituellement, je pense que cela est peu probable, car la diffusion sans fil à partir du commutateur consomme probablement beaucoup d’énergie, mais il est possible que Nintendo veuille dépenser son budget d’énergie accru pour cette fonctionnalité. Si vous vous souvenez, la dernière actualisation de Switch a apporté très peu de modifications à l’appareil, à l’exception d’une amélioration significative de la durée de vie de sa batterie.

L’idée d’un appareil VR hybride a été lancée par certains, mais semble beaucoup moins probable sans une actualisation matérielle substantielle et ne répond pas nécessairement au deuxième concept d’écran. Le concept VR trouvé dans le Switch utilise le propre matériel de la console. La référence à un deuxième écran “en quelque sorte” pourrait être une référence aux capacités VR, et la puissance supplémentaire de la batterie dans le Switch actualisé pourrait le rendre possible, mais Nintendo diviserait toujours son matériel en deux familles: les propriétaires de Switch qui pourraient jouer à la VR jeux et les propriétaires de Switch qui ne pouvaient pas. Il serait plus logique d’offrir un modèle prenant en charge l’émulation pour les clients intéressés que de miser sur une mise à niveau du module complémentaire en milieu de cycle. Les modules complémentaires de console, historiquement, ne se vendent pas bien et Nintendo en est bien conscient.

