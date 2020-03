Nokia annonce le premier produit phare 5G, un téléphone rétro et d’autres combinés

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nokia a décidé de renoncer à son événement de presse en direct habituel et a plutôt annoncé sa nouvelle gamme d’appareils mobiles entièrement en ligne. Il y a un nouveau smartphone 5G, quelques smartphones de milieu de gamme et un téléphone de fonction d’inspiration rétro. Il est peu probable que l’un de ces appareils arrive aux États-Unis, mais ils peuvent apparaître plus tard sous différents numéros de modèle avec quelques modifications.

Le Nokia 8.3 5G à 600 € (ci-dessus) est le dernier presque phare de Nokia. Cet appareil exécute un Snapdragon 765, qui est similaire au 865 vu dans des appareils comme le Galaxy S20. Il a des cœurs de processeur légèrement moins puissants, mais le modem 5G est intégré au système sur puce. Le 865 nécessite un modem séparé, moins économe en énergie. Le seul inconvénient de la conception du 765 est qu’il ne peut pas prendre en charge la 5G à ondes millimétriques. Bien que ce soit très rare en dehors des États-Unis.

Le 8.3 possède un écran géant de 6,8 pouces 1080p, mais c’est un LCD plutôt qu’un OLED comme les téléphones plus chers. En conséquence, le 8.3 a un «menton» assez grand en bas. L’écran LCD signifie également que le 8.3 ne peut pas avoir de capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Nokia a donc opté pour une version latérale. Nokia parle toujours de ses appareils photo de marque Zeiss, et cela ne fait pas exception. Le 8.3 5G possède un capteur principal de 64MP, un ultra-large de 12MP, une macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP.

Nokia a également les 5.3 et 1.3 dans sa nouvelle gamme. Aucun des deux n’est 5G, mais le 5.3 a un Snapdragon 665 raisonnablement puissant. L’écran de 6,55 pouces n’est cependant que de 720p. Il a un affichage à encoche en forme de goutte d’eau au lieu du perforateur vu sur le 8.3 5G. Le 5.3 obtient également un réseau de quatre caméras similaire au 8.3, mais il atteint son maximum avec le capteur principal à 13MP. Il coûtera beaucoup moins à 190 € lors de son lancement.

Le Nokia 1.3 est un téléphone Android Go, il n’aura donc pas autant de fonctionnalités logicielles ou matérielles que les autres appareils. L’écran de 5,71 pouces sera de 720p, ce qui est plus élevé que les anciens téléphones Android Go. Cependant, vous devrez vous contenter du Qualcomm 215 anémique avec quatre cœurs de processeur basse consommation. Cela ne coûtera cependant que 100 €.

Enfin, il y a le Nokia 5310 original. C’est la dernière de la gamme de téléphones rétro Nokia qui ne disposent pas d’Android et des fonctionnalités modernes qui l’accompagnent. Ce téléphone possède un petit écran de 2,4 pouces avec un clavier numérique en dessous. Cela devrait durer un mois avec une seule charge, et ça a l’air bien. Le Nokia 5310 ne coûtera que 39 € lors de son lancement ce mois-ci.

