Non, AMD ne construit pas un Threadripper Ryzen 4880 3980X

Des rumeurs circulent autour du «réseau» qu’AMD se prépare à lancer un Ryzen Threadripper 3980X à 48 cœurs, basé sur une fausse image diffusée sur Twitter. C’est une pensée superficiellement tentante, car elle offre la perspective d’un processeur à nombre de cœurs élevé avec des horloges peut-être légèrement plus élevées que le 3990X. Mais il y a plusieurs raisons de croire que cette capture d’écran est fausse. Dit faux ressemble à ceci:

AMD a déjà déclaré qu’il n’avait pas l’intention de lancer une puce à 48 cœurs et aucune des informations que nous avons découvertes sur cette capture d’écran ne suggère qu’il ait l’intention de les modifier. Dans le passé, AMD a indiqué que les pièces Threadripper de niveau intermédiaire n’avaient pas tendance à se vendre très bien; les clients optent soit pour les chips Sweet Spot, soit pour les pièces haut de gamme, mais pas beaucoup entre les deux. Cela explique pourquoi l’entreprise a adopté l’approche qu’elle a avec Threadripper de troisième génération. Cette fois-ci, il y a une partie d’entrée de gamme à 24 cœurs, un processeur «sweet spot» (3970X, 32 cœurs) et une partie de halo, le 3990X. Le précédent processeur TR d’entrée de gamme, bien sûr, est devenu le 3950X de bureau à 16 cœurs et est remonté au sommet de cette pile de produits plutôt que d’introduire la famille Threadripper de station de travail.

La deuxième raison de croire que cette capture d’écran du processeur est fausse est que l’auteur a oublié de changer le surnom de «3990X» dans le champ «Spécifications» et l’a laissé lire 3990X à la place. Ce n’est pas non plus la façon dont les puces d’ingénierie sont badgées. Une puce ES peut avoir un code apparemment aléatoire à la place de son nom de produit formel ou une entrée non standard dans un autre domaine, mais vous n’allez pas trouver un 3980X qui a été accidentellement badgé en tant que 3990X. Cela ne se passe pas de cette façon.

Enfin, il y a le fait qu’AMD n’a actuellement aucune raison de sortir un Threadripper à 48 cœurs. Une version à 48 cœurs du processeur aura les mêmes problèmes de planification que le 3990X, car Microsoft n’a pas pris la peine de corriger le planificateur Windows pour prendre en charge plus de 64 cœurs de processeur logique par groupe (rapports initiaux que Windows 10 Entreprise surpasserait Windows 10 Pro n’a pas survécu à une analyse supplémentaire). Le 3990X offre une réelle amélioration des performances par rapport au 3970X et notre échantillon était un excellent overclocker, mais si vous ne faites pas les bons types d’applications pour bénéficier d’un 3990X, le 3970X sera un meilleur interprète.

À l’heure actuelle, le 3990X est une pièce halo spécialisée qui n’a vraiment de sens que pour un petit nombre de personnes ayant des exigences de charge de travail spécifiques. C’est une démonstration technologique autant qu’un produit commercial, et ce n’est pas un marché de produits que nous attendons d’AMD à développer jusqu’à ce que Windows 10 soit plus convivial pour ces configurations à nombre de cœurs élevé. Tout processeur supérieur à 32C / 64T aura la même limitation de groupe de processeurs que le 3990X.

Rien de tout cela signifie qu’AMD ne lancera jamais de puce à 48 cœurs, mais je ne pense pas que nous verrons la firme augmenter le nombre de cœurs de ses clients de cette manière pour le moment. Une puce à 48 cœurs à moindre coût est le genre de chose que je m’attendrais à ce qu’AMD réserve pour un nouveau lancement Threadripper ou comme réponse compétitive à quelque chose qu’Intel a construit. Intel ne lancera pas non plus de CPU HEDT avec autant de cœurs dans un avenir proche, et AMD n’a guère de raison d’en introduire un maintenant.

En ce moment, en fait, il semble que le grand combat entre la 10e génération de Core et le 7 nm Ryzen d’AMD aura lieu dans le marché bas de gamme et milieu de gamme. AMD a maintenant des puces 4C / 8T sur le marché pour 100 $, tandis qu’Intel a de nouveaux processeurs Core i3 dans une configuration similaire à partir de 122 $. Les gains du passage à 4C / 8T de 4C / 4T ne sont peut-être pas aussi importants que l’amélioration de 2C / 4T à 4T / 4T, mais ce sera la deuxième mise à niveau significative du nombre de threads que le Core i3 a obtenu en relativement peu de temps. temps, grâce à la volonté d’AMD de repousser les limites à chaque étape du marché des ordinateurs de bureau.

