Non, la cocaïne ne guérit pas le coronavirus, gros mannequin – .

Une rumeur bizarre selon laquelle la cocaïne peut guérir ou prévenir une infection à coronavirus a commencé à gagner du terrain en ligne.

Les fausses allégations étaient accompagnées de fausses nouvelles, alimentant encore la propagation.

Finalement, la rumeur a pris suffisamment d’élan pour que les responsables français doivent y répondre, expliquant que les affirmations étaient en effet fausses.

Infection à coronavirus COVID-19 n’a pas de vaccin ni de remède disponible. Comme la grippe, une fois que vous l’avez, la gestion des symptômes est la meilleure chose que vous puissiez faire. Cependant, cela n’a pas empêché certains de prétendre faussement connaître le «remède» à l’infection et de recourir aux médias sociaux pour diffuser de fausses déclarations. Une affirmation particulièrement étrange a récemment attiré suffisamment l’attention pour obliger les autorités françaises à y répondre.

Comme le fait remarquer Business Insider, le gouvernement français a affirmé que la cocaïne pouvait guérir une personne d’une infection au COVID-19. Aussi étrange que cela puisse paraître, le prétendu «remède» a gagné beaucoup de terrain sur des sites comme Twitter, avec des images de fausses nouvelles ou de reportages photoshopping comptant plusieurs milliers de likes et de commentaires.

Certaines des fausses allégations ont été partagées par des comptes avec un nombre élevé de followers, ce qui a entraîné une propagation rapide de la désinformation. Que ces messages soient destinés à être une plaisanterie ou non, le nombre de personnes qui ont pris part aux rumeurs a justifié une réponse des autorités.

“Non, la cocaïne ne protège PAS contre COVID-19”, lit-on en français sur le tweet. “C’est une drogue provoquant une dépendance qui provoque des effets secondaires graves et est nocive pour la santé d’une personne.”

Autant l’épidémie de coronavirus a mis à l’épreuve les organisations de santé du monde et notre préparation contre une pandémie, elle a également mis à rude épreuve bon nombre des services numériques que nous utilisons quotidiennement. Twitter et Facebook luttent contre un flot de désinformation concernant le coronavirus, Facebook devant spécifiquement traiter les fausses informations et même les listes du marché Facebook prétendant avoir un remède ou un vaccin pour se protéger contre l’infection.

Pendant ce temps, Amazon a dû faire face à un afflux énorme de vendeurs qui commercialisent une variété de produits à des prix ridicules, y compris des masques faciaux avec des prix beaucoup plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été auparavant. La société a été contrainte d’interdire d’innombrables vendeurs tiers à ces pratiques commerciales louches et de suspendre de nouvelles inscriptions pour de nombreux produits.

Pour quiconque cherche vraiment à se protéger du coronavirus, le meilleur conseil est de maintenir des pratiques saines comme le lavage et la désinfection fréquents des mains, en particulier dans les lieux publics. Si vous vivez dans une zone où le virus se propage actuellement, suivez les conseils des autorités sanitaires locales et des autorités, restez à la maison et évitez les rassemblements encombrés si cela vous est conseillé.

Un certain nombre de sociétés ont indiqué avoir des vaccins anti-coronavirus en préparation, bien que le temps qu’il faudra pour que ces médicaments soient mis sur le marché reste incertain. Les tests de dépistage du virus sont rares dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, mais si vous pensez que vous pourriez être confronté à quelque chose, appelez votre médecin et suivez ses conseils.

