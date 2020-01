Non, le coronavirus n’a rien à voir avec la bière – .

Avec toutes les nouvelles sur le nouveau coronavirus effrayant qui sort de Chine, vous devez être complètement coupé du cycle des nouvelles quotidiennes pour le manquer. Mais tout le monde ne s’arrête pas et ne lit pas les gros titres, ce qui peut souvent conduire à une certaine confusion, en particulier lorsque le virus en question partage une partie de son nom avec une boisson alcoolisée très populaire.

Comme Google Trends le révèle sur Twitter, les recherches liées aux coronavirus ont traversé le toit au cours des dernières semaines. C’est à prévoir, mais il y a une autre ride ici qui est à la fois humoristique et un peu troublante. Comme le souligne USA Today, beaucoup de gens qui recherchent des informations sur le virus semblent penser que cela a quelque chose à voir avec Corona… la bière.

Les réponses Twitter au compte Corona sont pour la plupart des coups de gueule, du moins nous l’espérons:

Mais lorsque vous regardez les propres analyses de recherche de Google, il est clair qu’un nombre important de personnes pensent que le coronavirus a été lié à la consommation de Corona, la boisson.

Des termes de recherche comme «virus de la bière» ont récemment augmenté, ainsi que «virus de la bière corona». Un rapide coup d’œil au suivi de Google Trends pour ces termes de recherche le montre clairement:

Source de l’image: Google Trends

Pour être tout à fait clair sur tout cela: le coronavirus chinois n’a absolument rien à voir avec Corona, la bière ou toute autre bière portant un nom similaire. Le label, bien que malheureux pour Corona, est tout simplement son nom scientifique, et c’est un nom qui existe depuis les années 1960.

L’épidémie de coronavirus est un peu effrayante, et oui, c’est une mauvaise situation tout autour, mais cela ne vous empêche pas de profiter d’un brewski si c’est votre truc.

Source de l’image: Isopix / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.