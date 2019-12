Non, le Whopper impossible ne fera pas pousser les seins aux hommes

Ce site peut gagner des commissions d'affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d'utilisation.

Les substituts de viande d'origine végétale deviennent de plus en plus populaires à mesure que la qualité augmente et que les coûts baissent. Vous pouvez même acheter un burger Impossible chez Burger King maintenant. Cette situation a clairement provoqué une certaine inquiétude chez les producteurs de viande, et ils ont déterré une vieille pseudoscience pour essayer de convaincre les gens que les substituts de viande sont mauvais pour eux. Une publication sur le commerce du bétail appelée Tri-State Livestock News (TSLN) a ressuscité l'affirmation selon laquelle le soja provoque la féminisation chez les hommes. Ne saisissez pas vos perles – il n'y a aucune preuve pour cela.

La publication sur TSLN couvre plusieurs points, dont aucun n'est libre de spin. Le vétérinaire James Stangle se plaint des mesures de protéines, du statut OGM, etc. L'affirmation la plus scandaleuse est que l'Impossible Whopper contient 44 mg d'œstrogène, soit 18 millions de fois plus qu'un hamburger de boeuf. Il prévient que trop de viande à base de plantes fera pousser les hommes des seins, ce qui est au mieux une demi-vérité.

Le TSLN en tant que publication s'adresse aux personnes des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, donc l'objectif ici est probablement de leur donner des points de discussion qui semblent légitimes. Cependant, certains médias conservateurs ont également commencé à répéter ces affirmations. Ce que le docteur Stangle n’explique pas, c’est qu’un impossible Whopper ne contient en fait aucun œstrogène. Ce dont nous parlons vraiment ici, c'est d'une classe de molécules appelées isoflavones qui sont structurellement similaires aux œstrogènes. De nombreuses isoflavones peuvent agir comme un «phytoestrogène» qui active les récepteurs des œstrogènes dans le corps.

Certains membres de la communauté médicale ont exprimé leur inquiétude quant aux effets que les phytoestrogènes pourraient avoir sur les humains, mais aucune étude n'a encore montré de preuves convaincantes d'effets négatifs. Tout le monde ne métabolise pas les isoflavones de la même manière, mais l'impact hormonal des phytoestrogènes semble généralement plus faible chez la plupart des gens que les hormones biologiques natives. Quelqu'un qui est particulièrement sensible aux phytoestrogènes et consomme une énorme quantité d'aliments riches en eux peut présenter des changements hormonaux. Il y a plusieurs rapports anecdotiques de ceci est la littérature, mais c'est tout ce qu'ils sont – des anecdotes. Donc, dire qu'un Impossible Whopper contient 44 mg d'œstrogène est profondément trompeur à plusieurs niveaux. Le seul cas dans lequel un homme a développé des tissus mammaires à la suite de la consommation de soja provenait d'un cas de 2008 dans lequel l'homme avait bu trois litres de lait de soja par jour. Boire trop de thé glacé peut provoquer une insuffisance rénale. Boire trop d'eau peut littéralement vous tuer. Il n'y a aucun risque spécial, unique ou particulier pour manger du soja. De plus, la 5G ne cause pas de cancer.

La plupart des médecins ne considèrent plus les isoflavones dans le soja comme un problème – après tout, nous recevons beaucoup de phytoestrogènes dans notre alimentation à partir de l'avoine, du riz, des haricots et même de la bière. Cela n’a pas empêché certaines communautés Internet d’appeler des personnes avec lesquelles elles ne sont pas d’accord des «garçons de soja», ce qui implique qu’elles ont été féminisées en mangeant du soja au lieu de la viande. Le docteur Stangle perpétue ce non-sens avec son article trompeur.

