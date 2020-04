Northrop Grumman «optimiste mais prudent» à propos de l’entretien des satellites

WASHINGTON – Avec le succès de son premier véhicule d’extension de vie et un nouveau prix DARPA, Northrop Grumman est prudemment optimiste quant à l’augmentation de la demande de services par satellite.

Lors de l’appel des résultats du premier trimestre de la société, le 29 avril, Kathy Warden, présidente et présidente-directrice générale de Northrop Grumman, a souligné les réalisations de la société en matière de service par satellite comme jalons majeurs pour sa division des systèmes spatiaux.

Ces réalisations comprenaient l’amarrage réussi de son véhicule d’extension de mission (MEV) 1 avec le satellite Intelsat 901, déplaçant le satellite vers un nouvel emplacement en orbite géostationnaire pour lui permettre de poursuivre ses opérations. DARPA a ensuite choisi Northrop comme nouveau partenaire commercial dans le cadre du programme Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites (RSGS) pour démontrer les technologies de maintenance par satellite, après que Maxar a abandonné le programme au début de 2019.

«Cette technologie perturbatrice pourrait étendre considérablement la capacité de maintenance en orbite pour inclure les services robotiques», a-t-elle déclaré à propos du prix RSGS. «Aux termes de l’accord, nous conserverons le vaisseau spatial, la charge utile et [intellectual property] pour un usage commercial. “

Lorsqu’on lui a demandé plus tard dans l’appel de fournir plus de détails sur l’opportunité que Northrop voit dans la maintenance par satellite, Warden n’a pas estimé la taille du marché. Cependant, elle a noté que le prix RSGS permettra à l’entreprise d’aller au-delà de l’extension de la durée de vie vers des activités de service par satellite plus ambitieuses pour les clients gouvernementaux et commerciaux.

«Cela ouvre le marché à cet égard et est clairement un indicateur que nous serions en mesure de desservir non seulement des satellites commerciaux, mais aussi potentiellement des gouvernements», a-t-elle déclaré. «Quand nous regardons le marché, nous sommes haussiers mais prudents car c’est le premier du genre. Nous voulons continuer à franchir des étapes »du développement technique du système.

Warden était optimiste quant à la demande de services de prolongation de la vie comme celle démontrée avec MEV-1. «Les services de prolongation de la durée de vie, que nous avons déjà réalisés avec le satellite Intelsat, est quelque chose qui nous semble confortable sera un marché robuste et en croissance pour nous», a-t-elle déclaré.

Une grande partie de l’appel s’est concentrée sur les effets de la pandémie de coronavirus sur l’entreprise. Warden a déclaré qu’il n’y avait aucun «impact opérationnel significatif» sur la performance de l’entreprise au premier trimestre de 2020. L’entreprise a déclaré une augmentation de 5% de ses ventes totales par rapport au premier trimestre de 2019, à 8,62 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a augmenté de 1%. à 868 millions de dollars.

Cependant, la société a légèrement abaissé ses prévisions de ventes pour l’année entière, d’une projection initiale de 35,3 à 35,8 milliards de dollars à 35,0 à 35,4 milliards de dollars. Cela est largement dû aux impacts sur ses activités aéronautiques, en particulier les travaux d’aérostructure commerciale qui ont été sévèrement coupés par la pandémie.

Warden a déclaré que Northrop, comme de nombreuses autres sociétés, surveille de près la santé de ses fournisseurs, en particulier les petites et moyennes entreprises. “Bien que nous n’ayons pas connu de perturbation importante de la chaîne d’approvisionnement, certains sont plus touchés que d’autres”, a-t-elle déclaré. La société avance en moyenne 30 millions de dollars par semaine en paiements à ces fournisseurs, transmettant les paiements progressifs accrus qu’elle reçoit du ministère de la Défense.

«Nous observons des tendances positives, à la fois dans nos propres installations et avec nos fournisseurs», a-t-elle déclaré, comme une baisse de l’absentéisme ainsi que des fournisseurs qui avaient interrompu leurs activités et reprennent le travail. “Je dirais que la trajectoire est positive, mais nous avons encore de l’incertitude.”

L’entreprise a averti que l’impact sur les finances de l’entreprise sera plus marqué au deuxième trimestre, d’où la décision de réduire les prévisions de vente. Dave Keffer, directeur financier, a déclaré que l’entreprise chercherait des réductions de coûts ailleurs dans l’entreprise pour compenser les coûts encourus par sa réponse à la pandémie.

Les projections de la société, a-t-il dit, “supposent que les impacts sur la chaîne d’approvisionnement et la main-d’œuvre sont les plus importants au deuxième trimestre, et que le rythme opérationnel se redresse au second semestre”.