Northrop Grumman va commencer à produire du matériel pour le premier vol de la fusée OmegA

La société a déclaré que les données des incendies statiques des premier et deuxième stades soutiennent la production de matériel pour le premier vol de certification d’OmegA en 2021.

WASHINGTON – Après avoir examiné les résultats des tests de première et deuxième étapes de la fusée OmegA, Northrop Grumman a déclaré que le véhicule était prêt à passer à sa prochaine phase de préparation pour un premier vol en 2021.

Le test de l’entreprise a mis le feu au moteur de fusée à propergol solide du premier étage le 30 mai 2019 et au moteur du deuxième étage le 27 février 2020.

Les deux incendies statiques “ainsi que d’autres tests de sous-système, terminent tous les tests de moteur du segment de boost commun avant le premier vol de la configuration intermédiaire du lanceur OmegA”, a déclaré Northrop Grumman dans un rapport de test que la société prévoit de publier le 27 avril.

Les première et deuxième étapes de la fusée OmegA, appelées respectivement C600 et C300, utilisent un boîtier de grand diamètre appelé Common Boost Segment que la société a développé dans le cadre d’un contrat de service de lancement avec l’US Air Force. Northrop Grumman est l’une des quatre sociétés en concurrence pour deux contrats qui seront attribués plus tard cette année par l’US Space Force pour fournir des services de lancement pendant cinq ans à compter de 2022.

La société a déclaré que les données des incendies d’essai des premier et deuxième stades soutiennent «la production continue du matériel CBS restant pour les vols de certification d’OmegA en 2021». Le programme comprend désormais «deux points de données critiques pour la qualification de tous les éléments communs de la famille de moteurs».

En raison de la similitude des deux moteurs, indique le rapport, «le test C600« chaud »et le test C300« froid »réussis complètent tous les tests des premier et deuxième étages avant le premier vol.»

Le C300 a été testé avec une température moyenne apparente du propulseur de 40 degrés Fahrenheit, tandis que le C600 a été testé à 90 degrés Fahrenheit.

Le rapport indique que la société a apporté des modifications de conception au cône de sortie du moteur à la suite d’une anomalie près de la fin du premier incendie statique lorsque la buse du moteur a semblé se briser en morceaux.

“Lors du test statique du C600 en mai 2019, une rupture du cône de sortie des buses s’est produite lors de l’arrêt du moteur”, indique le rapport. «Bien que cela ait été causé par un phénomène d’essai au sol qui ne se serait pas produit en vol, Northrop Grumman a apporté une modification de conception pour rigidifier le cône de sortie arrière tout en le gardant très léger. Sur la base des données du test C600, l’équipe a également ajusté le contour et l’épaisseur de l’isolant sur la buse. »

D’ici au premier lancement d’OmegA au printemps 2021, Northrop Grumman testera la séparation du carénage, effectuera des tests sous pression d’hydrogène liquide et de réservoirs d’oxygène liquide et effectuera un test de l’étage supérieur complet à la station Plum Brook de la NASA dans l’Ohio, porte-parole de l’entreprise a déclaré à SpaceNews. «De plus, nous effectuerons des activités d’éclaireur au Kennedy Space Center cet automne.»