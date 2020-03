Nous devrions tous porter des masques, dit le directeur du CDC chinois – .

Le directeur général du CDC Chinse a déclaré dans une interview que la plus grande erreur que l’Europe et les États-Unis commettaient en traitant de la nouvelle pandémie de coronavirus concernait les masques. Tout le monde devrait porter des masques en public, a déclaré le responsable.

Les masques et autres équipements de protection individuelle nécessaires au traitement des patients atteints de COVID-19 sont en stock critique aux États-Unis et dans d’autres pays confrontés à des épidémies locales.

Le CDC américain a réitéré que rien n’a changé en ce qui concerne son avis sur les masques. Seules les personnes présentant des symptômes de COVID-19 devraient porter des masques en public.

La nouvelle pandémie de coronavirus a réussi à surprendre le monde malgré ce qui s’est passé avec la Chine. Plutôt que d’augmenter la production d’équipements de protection individuelle (EPI) critiques, de désinfectants, de kits de test et de ventilateurs, de nombreux gouvernements occidentaux ont opté pour une approche attentiste. Les choses ont rapidement dégénéré en Italie, ce qui a prouvé à tous les autres la gravité du COVID-19, et d’autres pays ont suivi. Les nouvelles de divers pays ravagés par le virus ont prouvé que de nombreux gouvernements n’avaient pas les ressources nécessaires pour se battre, beaucoup d’entre eux se battant pour acheter ou fabriquer certains des produits critiques mentionnés ci-dessus. La situation est particulièrement préoccupante dans certains hôpitaux, où les médecins n’ont pas suffisamment d’EPI à utiliser avec les patients COVID-19. Certains d’entre eux ont même commencé à reconsidérer les procédures de réanimation dans les cas critiques de COVID-19 qui pourraient nécessiter une RCR en raison des coûts d’EPI qui leur sont associés. Donc, si les médecins et les infirmières ne peuvent pas épargner d’équipement, il appartient à tout le monde d’aider en ne thésaurisant pas ces produits. Et cela peut expliquer pourquoi le CDC conseille actuellement aux gens de ne porter des masques en plein air que s’ils soupçonnent qu’ils sont infectés, afin de limiter la propagation du virus. Cependant, le directeur général du CDC chinois dit le contraire. Selon lui, c’est une “grosse erreur” de ne pas porter de masques en public.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous rappellerons que les masques et autres EPI doivent aller à ceux qui en ont le plus besoin, les travailleurs de la santé de première ligne, qui doivent être en bonne santé pour traiter tout le monde. Vous devriez éviter l’impulsion d’acheter autant de masques que possible, pensant que cela seul vous aidera à éviter l’infection. Au lieu de cela, en évitant les lieux publics aussi longtemps que possible, en vous lavant souvent les mains et en évitant votre visage, vous aurez de bien meilleures chances de ne pas contracter la nouvelle maladie COVID-19.

Pour en revenir à George Gao, le directeur général du CDC chinois qui a coordonné la réponse aux coronavirus en Chine, a parlé à ScienceMag de la pandémie. Tout en discutant de la maladie, le responsable chinois a déclaré que les États-Unis et l’Europe faisaient une grosse erreur en ce qui concerne le port de masques:

Aux États-Unis et en Europe, la grosse erreur, à mon avis, est que les gens ne portent pas de masques. Ce virus est transmis par des gouttelettes et un contact étroit. Les gouttelettes jouent un rôle très important – vous devez porter un masque, car lorsque vous parlez, il y a toujours des gouttelettes qui sortent de votre bouche. De nombreuses personnes ont des infections asymptomatiques ou présymptomatiques. S’ils portent des masques faciaux, cela peut empêcher les gouttelettes qui transportent le virus de s’échapper et d’infecter les autres.

Le raisonnement ici est que les masques empêcheront les gens de cracher de la salive tout en parlant aux autres, ce qui pourrait réduire les chances que ces gouttelettes porteuses de virus atteignent les autres. C’est un avantage supplémentaire en plus de bloquer la toux et les éternuements.

Encore une fois, le monde n’en est pas à un point où il peut se permettre de donner à chacun un masque jetable à chaque fois qu’une personne sort. Oui, vous devez jeter la plupart d’entre eux à la poubelle lorsque vous avez terminé avec eux. Seul un type particulier de masque peut être désinfecté, et ce seront les masques utilisés par les professionnels de la santé qui recevront ce traitement.

Le CDC américain ne recommande pas l’utilisation de masques en public, sauf si vous présentez des symptômes COVID-19. Et vous ne pouvez pas les porter si vous ne les avez pas ou ne pouvez pas les acheter.

Le Dr Matt McCarthy s’est rendu sur Twitter au cours du week-end pour dire que le CDC changerait sa position sur les masques dans environ 10 jours sans fournir d’autres détails. Il est professeur adjoint de médecine à Weill Cornell et médecin membre du personnel du New York-Presbyterian Hospital per Gizmodo. Son tweet est devenu viral, incitant le CDC à réitérer sa position sur les masques et à indiquer clairement qu’il n’avait pas mis à jour ses directives.

Le CDC ne dispose pas de directives mises à jour prévues sur ce sujet. Voir les directives actuelles du CDC concernant l’utilisation des masques faciaux: https://t.co/DiX7VzdqDp

– CDC (@CDCgov) 28 mars 2020

Le tweet de McCarthy n’a pas été supprimé et il ne l’a pas mis à jour.

Pour aggraver les choses en ce qui concerne les masques, le président Trump a laissé entendre lors de la conférence de presse sur le coronavirus de dimanche que quelqu’un pourrait voler des dizaines de milliers de masques dans les hôpitaux lorsqu’on lui avait demandé de remédier à la pénurie d’équipement. Selon le Washington Post, Trump a déclaré que la demande actuelle n’était pas proportionnée aux besoins typiques et que les masques «sortaient par la porte arrière»:

C’est un hôpital de New York, très – il est tout le temps plein à craquer. Comment passez-vous de 10 à 20 [thousand masks per week] à 300 000? Dix [thousand] à 20 000 masques, à 300 000 – même si c’est différent? Quelque chose se passe et vous devriez vous y intéresser en tant que journalistes. Sortent-ils par la porte arrière?

Ce ne sont pas des heures ordinaires, cependant, et tous ceux qui soignent des patients COVID-19 dans un hôpital devraient porter des masques en tout temps. Même les patients COVID-19 peuvent avoir à les porter. Encore une fois, voici les directives actuelles du CDC:

Si vous êtes malade: Vous devez porter un masque facial, le cas échéant, lorsque vous êtes avec d’autres personnes (y compris avant d’entrer dans le bureau d’un professionnel de la santé).

Si vous prenez soin des autres: Si la personne malade n’est pas en mesure de porter un masque facial (par exemple, car cela provoque des difficultés respiratoires), alors en tant que soignant, vous devez porter un masque facial dans la même pièce que lui. Les visiteurs, autres que les soignants, ne sont pas recommandés.

Avec plus de 142 000 infections, l’Amérique comptait le plus grand nombre de patients atteints de COVID-19 au monde au moment de la rédaction de ce document, près de 50 000 de plus que l’Italie. Dans l’ensemble, 734 000 personnes ont attrapé le nouveau coronavirus et environ 35 000 sont décédées. Ces chiffres ne feront que s’aggraver dans les prochains jours, car nous attendons toujours de voir les résultats des différentes mesures de distanciation sociale mises en place dans le monde.

Ce qui est clair, c’est que COVID-19 ne disparaîtra pas de sitôt, et plus il restera longtemps, plus les masques seront nécessaires dans les hôpitaux. Et peut-être que nous devrons tous les porter en public assez tôt.

