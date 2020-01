Nous parlons enfin de ce que Jony Ive d’Apple s’est trompé

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au cours des dernières années, parler des défauts de la conception des produits Apple a donné l’impression de cracher dans un ouragan. Après tout, Apple reste incroyablement réussi. Ses produits sont très demandés dans les espaces PC et mobiles. Il détient virtuellement le marché des tablettes haut de gamme et a créé une entreprise de services en pleine croissance.

Dans le même temps, depuis la mort de Steve Jobs, Apple a raté un nombre important de produits. Aucune entreprise n’est à l’abri des défauts ou des ratés du produit. Mais je dirais que l’ère post-Jobs a été unique pour les types d’échecs que nous avons vus – en particulier, les échecs de conception qui étaient entièrement auto-infligés. Maintenant que Jony Ive a quitté Apple, nous avons constaté que ces tendances pourraient être corrigées, et une nouvelle volonté de discuter de l’impact négatif qu’Ive pourrait avoir eu sur la conception des produits Apple au cours des dernières années.

L’iPhone 6 Plus a été le premier signe d’un grave problème chez Apple. La société n’a jamais eu peur de critiquer ses propres utilisateurs – “Vous vous trompez” est l’exemple d’archétype ici – mais l’iPhone 6 et surtout le 6 Plus n’avaient pas seulement une mauvaise disposition d’antenne. Ils ont été compromis par la décision d’Apple de retirer un morceau de métal destiné à renforcer le téléphone contre la flexion. C’était un problème sur les deux appareils, mais il a frappé le 6 Plus bien pire.

Les documents judiciaires montreront plus tard qu’Apple savait que les iPhone 6 et 6 Plus étaient beaucoup plus faibles que les appareils précédents avant même de livrer le matériel. Cela n’a pas empêché Apple de déclarer qu’elle n’échantillonnerait plus les sites Web qui avaient correctement identifié le problème et critiqué la conception. Computerbild.de a été puni pour avoir dit la vérité qu’Apple avait trouvé peu pratique à entendre. L’iPhone 6 était 3,3 fois plus susceptible de se plier que l’iPhone 5s. L’iPhone 6 Plus était 7,2 fois plus probable.

Ensuite – l’Apple Ashcan. Cette publicité de Boxx résume les problèmes avec le système plus rapidement que moi:

La seule raison pour laquelle le facteur de forme et la conception globale du Mac Pro n’ont pas été instantanément affaiblis est que les analystes et les journalistes ont tous deux supposé que les priorités de développement de logiciels et de matériel d’Apple se reflétaient dans ses choix de matériel. Quand Apple a annoncé qu’il offrirait des GPU double AMD personnalisés et lierait pratiquement toute expansion à Thunderbolt, la société s’attendait à ce que la société déplace ses ressources pour prioriser l’informatique GPGPU et OpenCL. Apple a développé Metal et son propre GPU mobile, mais n’a pas investi d’argent dans la construction d’un écosystème autour des GPU AMD et de leurs capacités de calcul. Le Mac Pro a été lancé et resté assis, non rafraîchi, jusqu’à ce qu’Apple le remplace l’année dernière.

Une friandise qui a émergé depuis que j’ai quitté Apple est que l’Apple Watch Edition – un portable de 10000 $ avec une durée de vie de 2-3 ans – était son propre projet pour animaux de compagnie. Je ne sais vraiment pas pourquoi.

Les produits pour ordinateur portable d’Apple avaient leurs propres problèmes. Apple est loin d’être la première entreprise à introduire un produit de première génération avec un défaut qui n’est apparu que plus tard. Ce qui distingue les problèmes de clavier d’Apple de la plupart de ces autres situations, c’est que la société s’est révélée incapable de résoudre le problème. Après trois générations subséquentes de claviers papillon, Apple a réadopté la conception des ciseaux utilisée en 2015.

De plus, les écrans et les claviers de ces ordinateurs portables partageaient un défaut commun: réparer même des dommages simples nécessitait un remplacement matériel extrêmement coûteux. Apple a ensuite reconnu et créé un programme pour réparer ses claviers gratuitement, mais les deux problèmes étaient des exemples de la façon dont la poursuite incessante de la minceur et de l’intégration de la société avait abouti à une expérience utilisateur inférieure.

C’est le fil conducteur qui relie ces problèmes et les sépare de certaines des autres décisions controversées qu’Apple a prises. Au début de la décennie, Apple a été salué pour la façon dont son minimalisme facilitait l’utilisation des appareils. À partir de 2013, ses conceptions minimalistes ont commencé à limiter ou à nuire à ce que les utilisateurs pouvaient faire avec son matériel.

On ne sait pas quel rôle direct Ive a joué dans tout cela. À certains moments, comme avec l’Apple Watch Edition, il a été directement engagé. D’autres rapports ont indiqué que Ive était assez vérifié – sauter des réunions ou donner des commentaires superficiels. Il est possible que les problèmes rencontrés par Apple soient le résultat d’autres ingénieurs qui ont mis en œuvre de mauvaises directions ou simplement pris leurs propres photos de la façon dont ils pensaient qu’Apple devrait évoluer. Mais d’une manière ou d’une autre, Ive était en charge de la conception des produits chez Apple, et les produits que la société a expédiés ces dernières années ont souvent eu de réels problèmes.

Chez ZDNet, Robin Harris demande si Jony Ive a réellement choisi de quitter Apple, ou s’il a été cordialement montré la porte. C’est une bonne question, compte tenu de l’évolution des choses depuis son départ. L’iPhone et le MacBook Pro sont devenus un peu plus épais et sont meilleurs pour cela.

Je ne me fais aucune illusion qu’Apple va commencer à créer des systèmes conçus pour répondre aux besoins des acheteurs comme moi. Les produits Apple sont un goût acquis, et vous voulez soit faire partie de l’écosystème, soit vous ne le faites pas. J’aimerais vraiment croire que la mauvaise prise de décision d’Apple et la tromperie pure et simple des consommateurs ont été motivées par un designer qui s’est concentré sur les mauvais aspects de la conception matérielle plutôt que de considérer ces décisions comme faisant partie de la stratégie d’Apple pour augmenter les revenus de services comme AppleCare.

La preuve en sera dans la façon dont les produits Apple continuent d’évoluer.

