Nouveaux codeurs, prenez note: cette formation de 39 $ peut lancer votre carrière en programmation

Nous avons compris. La programmation peut être intimidante. Super intimidant, en fait. Avec une myriade de langages de codage, de plates-formes, de disciplines et de méthodes en jeu, faire votre premier pas dans ce monde peut être au mieux inquiétant, au maximum anxiogène ou carrément débilitant.

Mais le chemin vers la compréhension du fonctionnement d’une ligne de code et de ce que vous pouvez réellement accomplir sur le Web commence par une formation appropriée. Vous pouvez commencer dans cette voie avec les cours du pack de certification des développeurs Full Stack 2020. Le forfait est en vente en ce moment à 90% de son prix régulier, seulement 38,99 $ pour une durée limitée.

La collection rassemble 9 cours avec plus de 50 heures d’enseignement pour vous présenter les principaux langages de codage, les outils et comment ils fonctionnent tous ensemble.

HTML et PHP sont parmi les principaux outils utilisés par n’importe quel codeur à pratiquement n’importe quel niveau, de sorte que le Programmation HTML pour tous et Introduction à PHP pour le développement Web servir de portails d’entrée parfaits pour les nouveaux programmeurs. Bien sûr, avec la prolifération de l’analyse des données et des bases de données étendues, la formation à la gestion des données comme le Cours Microsoft SQL Server et T-SQL pour débutants est également vital.

L’examen des bases de données passe à Python, un langage de programmation particulièrement adapté à la gestion et à l’organisation de données lourdes. Vous pouvez d’abord parler en Python avec le Utilisation des bases de données MySQL avec le cours Python avant de passer à Formation Python avancée.

Lancé par Microsoft en 2001, C # est un autre langage simple et moderne offrant aux jeunes développeurs la flexibilité et les fonctionnalités dont ils ont besoin. Ici, vous aurez trois cours vous familiarisant avec les bases: Le cours complet de programmation C #, apprenez le C # en créant des applications, et Programmation orientée objet débutante en C # et .NET Core.

Enfin, on n’apprend jamais mieux qu’en faisant, donc avec le Apprenez angulaire en créant un cours d’application Web, vous deviendrez un expert avec le générateur d’applications dynamiques Angular en créant votre propre application de cuisine simple basée sur des recettes.

De C # et Python à HTML et SQL, cet ensemble vous couvre. Au total, cette collection de cours a une valeur de 1 650 $, mais vous pouvez tout obtenir pour une fraction de ce total, seulement 38,99 $ avec cette offre actuelle.

