Numerica étend ses services de surveillance spatiale aux opérateurs de satellites

La startup basée à Fort Collins, dans le Colorado, a étendu son réseau de télescopes avec de nouveaux sites.

WASHINGTON _ Numerica, un fournisseur de données spatiales qui exploite un réseau de télescopes spatiaux, lance un nouveau service destiné aux opérateurs de satellites gouvernementaux et commerciaux, a annoncé la société le 9 avril.

Les services de données spatiales de Numerica ont évolué à partir du suivi des objets de base pour fournir une «surveillance plus large du voisinage spatial et des informations en temps réel pour aider à informer les décideurs», a déclaré Jeff Aristoff, vice-président des systèmes spatiaux de Numerica, dans un communiqué à SpaceNews.

La startup basée à Fort Collins, dans le Colorado, a élargi son réseau de télescopes avec de nouveaux sites et des mises à niveau, y compris le suivi diurne et les capacités de suivi des satellites en orbite terrestre basse, a déclaré Aristoff. «Nous avons ajouté trois sites d’observation au cours des six derniers mois et cinq autres sont prévus l’année prochaine. Nous améliorons également nos techniques de détermination de l’orbite, de détection des changements, d’apprentissage des modes de vie et de détection des objets sombres. »

Avec ces nouvelles capacités, la société peut améliorer la détermination de l’orbite et la précision des avertissements de conjonction et d’autres alertes, a déclaré Aristoff.

Numerica fournit des services de données et d’analyse spatiales à l’armée américaine dans le cadre de plusieurs contrats qu’elle a reçus du Air Force Research Laboratory, du Space and Missile Systems Center et de la Defense Innovation Unit.

«À ce jour, notre service s’est concentré sur les fonctions traditionnelles de connaissance de la situation spatiale comme la maintenance du catalogue spatial, la détection des changements de satellites, la détection des manœuvres et la prévention des collisions», a déclaré Aristoff. «Nos principaux utilisateurs sont les centres d’opérations et les développeurs. Nous proposons désormais nos services SSA directement à un large éventail d’opérateurs de satellites étrangers et nationaux. »

Aristoff a déclaré que la société a continué à travailler et à fournir des services pendant la pandémie de coronavirus, même si les affaires ont ralenti. “L’activité de passation de marchés publics a ralenti et plusieurs opportunités commerciales pourraient être menacées”, a-t-il déclaré.