Nuvia mettra au défi Intel et AMD pour les sockets CPU Hyperscaler en utilisant une conception ARM personnalisée

À ce jour, nous n’avons pas parlé de Nuvia (aucun lien avec Nvidia), mais j’ai un œil sur la startup depuis qu’elle est sortie du mode furtif à la fin de l’année dernière. Nuvia est une nouvelle société de conception de CPU avec un pedigree impressionnant dans l’industrie, et elle a l’intention de défier Intel et AMD pour une partie du marché global des serveurs, en utilisant sa propre architecture ARM personnalisée.

C’est une affirmation qui fait lever les sourcils, étant donné la difficulté pour les entreprises basées sur ARM de faire exactement cela. Depuis que Calxeda a implosé en 2013, nous avons vu plusieurs sociétés affirmer qu’elles commercialiseraient des serveurs basés sur ARM. Toutes ces entreprises n’ont pas été des startups. En 2015, le PDG d’AMD de l’époque, Rory Read, avait prédit avec confiance que ARM détiendrait 15% du marché des serveurs d’ici 2018. Qualcomm, Broadcom et Applied Micro ont tous pris des photos du marché des serveurs ARM, tout comme Cavium. Ampère fait ses propres efforts dans ce domaine. Le marché dans lequel Nuvia entre est plutôt encombré.

La société estime cependant qu’elle possède le pedigree et le plan d’affaires qui lui permettront de réussir, voire de prospérer dans cet espace. L’entreprise est dirigée par Gerard Williams, président et chef de la direction, qui a commencé sa carrière chez Intel avant un passage chez TI, suivi par ARM. Il a dirigé les équipes d’architecture CPU sur les Cortex-A8 et A15 avant de passer à Apple et de concevoir un ou plusieurs cœurs dans les A7, A8, A9, A10, A11 et A12. Étant donné qu’Apple a dominé l’ensemble du secteur en termes de performances ARM, ce n’est pas un petit pedigree.

NextPlatform a publié une interview avec John Carvill, vice-président du marketing, discutant de ce que Nuvia espère accomplir et comment il veut l’accomplir. Parmi les autres ingénieurs éminents de l’entreprise, mentionnons Manu Gulati, qui a conçu le FPU sur le K7 d’origine et construit HyperTransport et la conception de northbridge pour K8. Le K7 FPU est une plume remarquable, car il a marqué la première fois depuis des années qu’une entreprise, à part Intel, avait construit une puce x86 avec une unité à virgule flottante de premier ordre. Voici comment Paul Hsieh l’a décrit, en 1999:

La plupart des fonctionnalités du K7 ne sont vraiment que des fonctionnalités super renforcées qui existent dans le K6 (et P6). Mais ce qui le différencie, c’est son unité à virgule flottante radicalement désordonnée. Grâce à une combinaison de 88 (!!) registres de changement de nom, avec un changement de nom de pile et de dépendance sur un FPU entièrement superscalaire, AMD a créé, à l’exception peut-être du 21264, ce qui est probablement l’architecture la plus avancée que j’ai jamais vue. Il présente également un niveau de performance significatif au-dessus des architectures K6 et P6, malgré les affirmations de certains critiques sceptiques de microprocesseurs de haut niveau.

L’histoire a donné raison à Hsieh sur ce point. Les performances élevées des FPU ont été une force particulière des processeurs AMD pendant plusieurs années par la suite. Plus tard dans sa carrière, Gulati a ensuite dirigé la conception architecturale du SoC pour un certain nombre de SoC Apple. Un autre membre de l’équipe qui pourrait être familier aux anciens fans d’ATI est John Bruno, vice-président de l’ingénierie système. Bruno a dirigé l’équipe de conception de plusieurs GPU mobiles ATI, puis des premiers APU Trinity Fusion, qui combinaient le silicium Llano avec un GPU basé sur le GPU Radeon HD 5000s VLIW5. Après cela, il a passé six ans chez Apple en tant qu’architecte système sur plusieurs conceptions d’iPhone. Collectivement, l’équipe est lourde de côtelettes d’ingénierie.

Hyperfocus hyperscalant

Nuvia ne fait pas que parier sur ses atouts de conception, cependant, il pense qu’une concentration spécifique sur le marché des hyperscaler peut lui donner un nouvel élan. L’argument de Nuvia est que les performances du processeur du serveur ont cessé de croître, en partie parce que les centres de données sont de plus en plus soumis à des contraintes thermiques. Plusieurs entreprises ont déjà déclaré, par exemple, qu’elles ne pouvaient pas simplement continuer à consacrer plus de surface au développement des performances de l’IA, et que de meilleurs algorithmes et matériels étaient nécessaires pour continuer à améliorer les performances.

“Il s’agit d’un processeur de classe serveur, avec un SoC qui l’entoure, et il est conçu pour être le vainqueur clair dans chacune de ces catégories – et en totalité”, explique Carvill, jetant le gant à tous les CPU restants. joueurs, qui ont chacun leurs propres idées sur la façon de prendre l’hégémonie d’Intel. «Et nous ne parlons pas des améliorations progressives des performances auxquelles nous nous attendons au cours des cinq dernières années. Nous parlons d’améliorations des performances vraiment significatives, significatives à deux chiffres par rapport à ce que quiconque a vu auparavant. Il sera conçu pour le monde hyperscale – nous n’allons pas après tout le monde. Nous ne nous attaquons pas à l’ensemble de l’entreprise, nous commençons par les hyperscalers, et nous le faisons très délibérément parce que c’est un domaine où vous pouvez prendre une grande partie de l’héritage que vous avez dû soutenir dans le passé et le mettre de côté pour un certain degré et concevoir un processeur pour les charges de travail modernes à partir de zéro. Ce que nous faisons est personnalisé et nous n’utiliserons pas de cœurs sous licence standard. Nous allons utiliser un Arm ISA, mais nous le faisons comme une architecture de feuille blanche à partir de zéro qui est conçue pour le monde hyperscaler. “

Nuvia souhaite créer une architecture CPU personnalisée, conçue pour les hyperscalers, par certains des mêmes personnes qui ont construit les SoC les plus performants d’Apple. L’objectif de la société est de créer un SoC propriétaire personnalisé avec une conception de serveur de premier ordre. C’est une tâche ardue pour une entreprise qui veut défier l’hégémonie dominante x86, mais les performances des conceptions de CPU d’Apple parlent vraiment d’elle-même, et bien que Nuvia ne dispose pas des ressources d’Apple ou de toute l’équipe de conception de puces, elle a suffisamment de vétérans de l’industrie pour surveillez le prochain déménagement de l’entreprise avec intérêt. Nous serons curieux de voir comment les choses évoluent à partir d’ici.

