Nvidia annonce des augmentations à l’échelle de l’entreprise et promet aucune mise à pied pendant la pandémie

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a annoncé que Nvidia ne licenciera aucun de ses employés ni ne leur demandera d’accepter des réductions de salaire en raison de l’épidémie de coronavirus. Loin de là. L’entreprise accorde des augmentations à tous ses employés pour fournir une sécurité financière supplémentaire pendant cette crise. La lettre complète est disponible ici.

Jensen écrit:

En réponse à la chute de l’économie, nous avons annoncé que nous entamions notre processus d’examen annuel. Immédiatement, j’ai reçu des questions à savoir si nous prévoyons également une mise à pied. NON – exactement le contraire. Nous accélérons votre augmentation pour mettre de l’argent supplémentaire entre vos mains. nous pouvons mettre des dizaines de millions de dollars de plus entre les mains de nos familles au cours des prochains mois. Il n’y a pas de licenciement. Le travail que nous accomplissons dans les domaines du graphisme, de la science, de l’IA et de la robotique est plus vital que jamais pour l’avenir.

Plus tard dans la lettre, Jensen a promis que lui et Nvidia égaleraient les dons de bienfaisance jusqu’à 2 500 $, pour un don de 10 000 $ au total.

C’est le genre d’attitude que nous aimerions voir plus d’entreprises adopter, en particulier en ce qui concerne leurs employés. Alors que de nombreuses entreprises ne peuvent pas se permettre de prendre de telles mesures, des mesures similaires de la part de celles qui le peuvent contribueraient à atténuer les énormes pressions financières que la Grande Cessation a provoquées.

Nvidia, pour être juste, est dans une bien meilleure position que la plupart des entreprises à travers l’Amérique. Les ventes de matériel de bureau et d’ordinateurs ont augmenté depuis le début de l’épidémie, car les gens ont acheté du matériel pour leur permettre de travailler à domicile. Il est tout à fait possible que plus de puissance de calcul ait été dépensée pour analyser le virus SARS-CoV-2 que pour toute autre charge de travail. On ne sait pas combien de ces données s’avéreront finalement utiles, mais l’expérience de faire pivoter autant de puissance de calcul vers l’étude d’un seul sujet en si peu de temps le sera certainement.

L’attitude de Nvidia à l’égard de cette crise est celle que nous avons besoin que davantage d’entreprises adoptent. Si vous vous êtes déjà demandé ce que c’est que de vivre un événement réel, authentique et sans précédent, c’est celui-là. Le monde moderne et mondialement connecté n’a jamais fait face à une pandémie. Les nations n’ont jamais fermé de grandes parties de leurs économies en masse. Le monde moderne n’a jamais fait face à une pandémie. Il n’y a pas de situation «précédente» à laquelle se référer. La pandémie de grippe espagnole de 1918-1919 est une pierre de touche utile avec des leçons importantes et toujours pertinentes, mais le volume du commerce mondial en 1919 était une fraction de celui d’aujourd’hui, et les chaînes d’approvisionnement modernes traversent les frontières internationales d’une manière qui n’a pas d’analogue historique.

Des temps sans précédent nécessitent des mesures sans précédent. Avec un peu de chance, plus d’entreprises auront compris. Pointe du chapeau à Hot Hardware pour l’annonce.

