Nvidia dévoile les GPU Max-Q: prise en charge d’Optimus G-Sync, meilleur partage de l’alimentation

De toute évidence, quelqu’un a désigné la première semaine d’avril comme «semaine des ordinateurs portables» et a oublié de nous en informer. AMD et Intel ont tous deux fait des mouvements importants dans le mobile cette semaine, tout comme Nvidia. Team Green annonce une nouvelle fonctionnalité pour correspondre à SmartShift d’AMD, qui permet à un processeur et un GPU AMD de partager un budget d’alimentation unique, avec un composant réduisant sa propre consommation d’énergie pour permettre à l’autre d’utiliser plus d’énergie sous charge.

Nvidia appelle cette fonctionnalité Dynamic Boost, et elle est conçue pour fonctionner avec les processeurs AMD ou Intel. Il nécessite également une sauce spéciale du fournisseur, de sorte qu’il ne peut pas être installé dans les systèmes existants, mais il tire parti du fait que les ordinateurs portables partagent généralement un système de refroidissement entre le processeur et le GPU. Les deux parties étant refroidies par la même combinaison caloduc + ventilateur, il est également judicieux de partager leurs TDP – mais cela nécessite que les fabricants d’ordinateurs portables mettent en œuvre suffisamment de capteurs pour collecter les données et faire fonctionner l’ensemble du système. Cela fait partie des raisons pour lesquelles il n’existe aucun moyen d’adapter l’idée aux ordinateurs portables existants; ils manquent généralement de la télémétrie nécessaire pour activer la fonction en premier lieu.

Ne vous attendez pas à d’énormes gains grâce à Dynamic Boost – nous sommes sur un territoire à un seul chiffre ici – mais tous les 4 à 8% des performances supplémentaires sont pertinents lorsque les contraintes thermiques sont désormais l’obstacle majeur à des fréquences d’images plus rapides. Le profilage est transparent pour l’utilisateur final et Nvidia n’a pas besoin de profiler chaque jeu pour fonctionner efficacement. Dynamic Boost est commercialisé sous la marque «Max-Q» développée par Nvidia, mais elle n’est pas liée à cette capacité et vous pouvez avoir Dynamic Boost dans un ordinateur portable qui utilise un GPU mobile standard plutôt qu’une variante Max-Q.

G-Sync et Advanced Optimus: enfin ensemble

Optimus est le nom de marque de Nvidia pour une technologie d’économie d’énergie qui permet au GPU discret de s’éteindre et au système d’utiliser des graphiques intégrés pour le bureau et le travail vidéo à faible puissance. Le dGPU n’intervient que lorsqu’il est requis pour les jeux. Bien que les ordinateurs portables de jeu ne soient toujours pas connus pour leur autonomie record, ils fonctionnent beaucoup plus longtemps avec Optimus que sans lui.

Jusqu’à présent, cependant, Optimus avait une limitation – cela ne fonctionnait pas avec G-Sync, car il ne pouvait que dupliquer les capacités de l’iGPU sous-jacent – Intel n’a pas ajouté la prise en charge des taux de rafraîchissement variables à ses GPU jusqu’à Gen11 / Lac de glace.

Étant donné que la sortie vidéo dans les systèmes Optimus a généralement été exécutée via le GPU intégré plutôt que le dGPU, les capacités de fréquence d’images variables de la carte Nvidia sont restées inexploitées. Maintenant, avec Advanced Optimus, Nvidia a développé une méthode de commutation dynamique entre la sortie dGPU et la sortie iGPU sans nécessiter de redémarrage, permettant les avantages de G-Sync et Optimus simultanément dans le même système, aucun redémarrage requis. La société a même réussi à éliminer le ~ 1 cadre de décalage qu’Optimus avait également introduit précédemment. L’objectif primordial de Nvidia est de pousser les taux de rafraîchissement variables sur autant d’ordinateurs portables que possible et d’encourager les OEM à ajouter la fonctionnalité.

La prise en charge d’un taux de rafraîchissement variable est une excellente idée pour les jeux mobiles. Si vous aimez jouer à partir d’un ordinateur portable mais devez également parfois garder le système au frais et / ou silencieux, vous pouvez utiliser un limiteur de fréquence d’images pour définir une vitesse maximale (disons, 30 images par seconde), mais également engager G-Sync pour assurer vos images sont livrés aussi facilement que possible. Les avantages de G-Sync / FreeSync / VRR sont d’autant plus importants que la fréquence d’images de base est lente. Vous constaterez donc les avantages les plus importants à 30-35 ips au lieu de 60-70 ips.

Rafraîchissements Max-Q

Enfin, Nvidia a lancé une nouvelle gamme de GPU Max-Q RTX. Ce ne sont pas de nouvelles architectures ou puces, mais elles étendent la famille «Super» au mobile pour refléter le lancement du bureau l’année dernière. Ces cartes sont toutes conçues pour les ordinateurs portables 80W +, à l’exception du nouveau RTX 2080 Super, qui peut être intégré dans un design 150W +. Nvidia a déclaré qu’elle travaillait avec des fabricants d’ordinateurs portables pour introduire le GDDR6 basse tension et pour inclure de meilleurs VRM dans leurs conceptions, dans le but de regagner des performances supplémentaires en utilisant des pièces plus efficaces.

Les OEM ont annoncé une multitude d’ordinateurs portables avec les nouvelles solutions, comme notre publication soeur PCMag l’a bien documenté. Si vous souhaitez voir une liste des ordinateurs portables que nous prévoyons de livrer avec de nouveaux cœurs de CPU de 10e génération et des cartes Nvidia mises à jour, consultez-la.

