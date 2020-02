Nvidia: Gagnez un magnifique Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti en édition limitée

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les joueurs du monde entier attendent avec impatience la sortie de Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red, un jeu que la société a taquiné pour la première fois en 2012. La sortie a récemment été repoussée d’avril à septembre 2020, mais le battage médiatique n’avait pas disparu. Nvidia pousse le battage médiatique encore plus haut avec une nouvelle carte vidéo en édition limitée. Il n’a produit que 200 cartes graphiques GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, et vous pourriez en gagner une.

Si vous êtes intéressé par l’esthétique Cyberpunk, cette carte vidéo est une chose de beauté. Il comporte un carénage de refroidissement en aluminium AL5052 personnalisé qui s’enroule autour du dos et des côtés de la carte. Il est jaune vif comme le logo Cyberpunk 2077 qui est plâtré en plein milieu de la plaque arrière. Le corps personnalisé a également une gravure qui ressemble aux implants biotechnologiques que les personnages Cyberpunk utilisent dans le jeu.

La carte vidéo elle-même n’a rien de nouveau. Il s’agit de la même carte GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition (FE) que Nvidia a vendue pour 1 200 $. Il existe d’autres versions du même GPU de sociétés comme Asus et EVGA. Ces cartes peuvent être légèrement plus rapides, plus fraîches ou plus silencieuses, mais elles sont encore plus chères.

Le lien est logique car Cyberpunk 2077 est présenté comme le monde du jeu le plus complexe et dynamique jamais créé. Le RTX 2080 Ti FE est l’un des GPU les plus puissants disponibles (au moins pour l’instant), et il faudra beaucoup de puissance graphique pour rendre justice à Night City. C’est prétendument pourquoi CD Projekt Red a dû retarder la sortie – il lui faut plus de temps pour optimiser le jeu sur les consoles de la génération actuelle.

Sur les 200 cartes Cyberpunk 2077 Edition, Nvidia en offre 77 aux joueurs. Si vous voulez tenter de gagner une carte, vous devrez participer au tirage au sort RTXOn avant le 28 février. Voici comment procéder:

Rendez-vous sur les pages Twitter, Instagram ou Facebook de GeForce et retweetez, aimez ou commentez les messages du tirage au sort #RTXOn Répondez au message que vous avez choisi en suivant l’invite et en disant quelque chose de positif sur un autre joueur, étiquetez-les et incluez #RTXOn dans votre réponse

Si votre article est choisi comme gagnant, vous et les autres joueurs que vous étiqueterez obtiendrez les cartes en édition limitée. Vos chances de gagner sont minuscules, mais vous ne pourrez acheter cette carte nulle part.

