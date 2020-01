Nvidia GeForce pourrait maintenant réduire les stades avec un abonnement de 5 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nvidia essaie de faire de son service de streaming GeForce Now un produit viable depuis des années, mais il n’a pas encore réglé tous les problèmes. Google a dépassé Nvidia lors du lancement de Stadia à la fin de l’année dernière, offrant des jeux dans le cloud sur une base limitée à ceux qui ont acheté le pack coûteux Founder’s Edition. Nvidia est peut-être sur le point de conclure sa dernière version bêta de GeForce Now, et des rumeurs prétendent qu’il vise un prix d’abonnement qui n’est que la moitié de celui de Stadia.

GeForce Now a été lancé en 2013 sous le nom de Nvidia Grid, et il est resté en version bêta pendant quelques années sur les appareils Nvidia Shield. Nvidia a été lancé quelques années plus tard avec des frais mensuels de 7,99 $. Cela vous a donné accès à une bibliothèque de jeux plus anciens, mais de nouveaux titres ont été achetés séparément. Ce n’a pas été un succès et Nvidia est retourné à la table à dessin pour développer la nouvelle GeForce Now. Pendant cette période bêta, Nvidia a ajouté des intégrations avec Steam et Uplay et a rendu le service compatible avec plus d’appareils.

Un rapport de VideoCardz.com (qui est fiable pour les informations sur les jeux malgré son nom) affirme que Nvidia prévoit des frais mensuels de 4,99 $ pour le niveau de service premium GeForce Now. Les utilisateurs gratuits verront leurs sessions de jeu limitées à 1 heure, et ils devront attendre plus longtemps pour obtenir un emplacement sur les serveurs de Nvidia. Les clients payants bénéficient d’un accès prioritaire, de sessions plus longues et d’une prise en charge du traçage de rayons RTX. Cependant, les frais de 4,99 $ peuvent être une offre à durée limitée pour la première année seulement.

GeForce NOW Gratuit

🧽 Accès standard

Length Durée d’une session d’une heure

GeForce NOW FOUNDERS 4,99 $ / mois (pour 12 mois)

🧽 Accès prioritaire

🧽 Durée de session étendue

🧽 RTX ON

🧽 Période d’introduction gratuite de 90 jours

🧽 Offre à durée limitée

Nous avons demandé à Jensen plus de détails 🤭

– VideoCardz.com (@VideoCardz) 30 janvier 2020

GeForce Now prend en charge quelques centaines de jeux via Steam et Uplay – il permettait aux testeurs d’installer des jeux «non pris en charge» depuis Steam sur les serveurs GeForce Now, mais cette capacité a disparu il y a quelques mois. Pourtant, des centaines de jeux éclipsent la gamme Stadia de Google. Google espère probablement que ses fonctionnalités personnalisées attireront des développeurs qui créeront des jeux exclusifs pour Stadia, mais il est trop tôt pour savoir si cela se produira.

Google facturera 10 $ par mois pour Stadia Pro, qui comprend des réductions sur le streaming 4K et les jeux. Contrairement à GeForce Now, Stadia oblige les clients à acheter des jeux dans la boutique Stadia. La possibilité de jouer à de nombreux jeux Steam que les gens possèdent déjà, ainsi que les frais mensuels moins élevés, pourraient encourager les joueurs à utiliser GeForce Now à la place. Du moins, c’est probablement ce que Nvidia espère. Le niveau gratuit de Stadia de Google pourrait être presque aussi bon que celui payant lors de son lancement, ce qui pourrait perturber les plans de Nvidia.

