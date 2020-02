Nvidia lance GeForce Now: abonnement mensuel de 5 $, niveau gratuit

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Plusieurs services de streaming de jeux sont apparus et disparus tandis que Nvidia jouait avec sa plate-forme de jeu en nuage GeForce Now. Il a essayé de se lancer une fois en 2015, mais a fini par revenir à la planche à dessin avec un nouveau programme bêta. Ce programme est maintenant terminé et la nouvelle GeForce Now est disponible en Amérique du Nord et en Europe. Confirmant la rumeur de la semaine dernière, ce service commencera à seulement 5 $ par mois et vous pourrez jouer une heure à la fois gratuitement.

La technologie derrière GeForce Now est similaire à xCloud de Microsoft ou Stadia de Google. Les serveurs de Nvidia rendent les jeux et envoient la vidéo à vos appareils. Cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux PC haut de gamme sur un PC avec vidéo intégrée ou sur un smartphone. L’exigence la plus importante est une connexion Internet rapide. Nvidia recommande au moins 15 Mbps pour 720p et 25 Mbps pour 1080p, les deux étant un peu plus élevés que les recommandations Google Stadia.

L’as de Nvidia dans le trou est la bibliothèque de jeux: vous pouvez apporter des jeux que vous avez déjà à GeForce Now à partir de services comme Steam, Uplay et Battle.net. Liez simplement vos profils et GeForce Now a instantanément des copies de vos jeux achetés disponibles pour jouer. Malheureusement, ce ne sera pas tous les jeux. GeForce Now prend en charge plusieurs centaines de titres, y compris tous les grands noms comme Fortnite, StarCraft II, League of Legends, et plus encore.

Vous pouvez vous rendre sur le site Web de Nvidia et ouvrir un compte gratuit pour commencer à jouer instantanément. Le niveau de service gratuit comporte plusieurs limitations importantes. Peut-être plus important encore, le service gratuit dispose d’un «accès standard» aux serveurs. Les abonnés payants n’auront pas à attendre, mais les utilisateurs gratuits pourraient se retrouver à tourner les pouces pendant qu’ils attendent un emplacement sur le serveur. Vos séances sont également limitées à une heure. Après cela, vous devrez de nouveau sauter dans la file d’attente. Les clients payants bénéficient de sessions plus longues – Nvidia dit que la durée est actuellement limitée à six heures, mais vous pouvez démarrer une nouvelle session immédiatement après la fin.

Pour le lancement, Nvidia propose des comptes «Fondateurs» au prix de 4,99 $ par mois pendant 12 mois. Cela vient avec trois mois gratuits. Donc, vous regardez 45 $ pour toute l’année. En plus des sessions plus longues et de l’accès prioritaire, les fondateurs bénéficient également du support de traçage de rayons RTX dans les jeux. Nvidia n’a pas précisé comment les prix changeront plus tard, mais le prix demandé de 5 $ est la moitié de Google Stadia, et vous avez probablement déjà des jeux qui fonctionnent sur GeForce Now.

