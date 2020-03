Nvidia pourrait préparer un GPU massif avec 7 936 cœurs CUDA, 32 Go HBM2

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nvidia prévoit peut-être de mettre sur le marché de nouveaux GPU massifs lorsqu’il atteindra 7 nm, peut-être dans le but de protéger sa part de marché du supercalcul contre tous les produits qu’Intel pourrait lancer. Un certain nombre de nouveaux GPU Nvidia ont fait leur apparition dans des endroits comme Geekbench ces dernières semaines, tous avec un nombre de cœurs massif: 6 912, 7 552 et, cette semaine, 7 936.

Actuellement, le GPU haut de gamme de Nvidia en termes de nombre de cœurs est le Tesla V100, avec 5 102 cœurs. Même la carte à 6 912 cœurs serait une augmentation de 1,35x, tandis que le GPU à 7 936 cœurs serait une augmentation de 1,55x. Le tableau ci-dessous de Tom’s Hardware montre la configuration relative de chaque pièce.

Chacune de ces puces a une horloge de base inférieure à celle des produits Volta ou Tesla actuels de Nvidia, mais ce n’est pas du tout surprenant. AMD et Nvidia ont tous deux tendance à cibler des enveloppes thermiques spécifiques avec leurs produits. Il est souvent plus économe en énergie d’exécuter un GPU plus grand à une horloge inférieure plutôt que de compter sur un GPU plus petit à une horloge plus élevée. Il est également possible que Geekbench ne détecte pas correctement l’horloge ou que ces cartes soient des échantillons d’ingénierie à faible cadence.

Si nous supposons que ces horloges sont finales, cela signifierait que le GPU à 7 936 cœurs tourne à 72% de la vitesse du Nvidia Quadro RTX 8000 (4608 cœurs, horloge de base à 1395 MHz), mais offre 1,72 fois les cœurs. La capacité de RAM est nettement inférieure (32 Go contre 48 Go) mais nous pouvons supposer que ce GPU Nvidia hypothétique aurait une bande passante mémoire globale plus élevée que le Quadro haut de gamme actuel.

L’une des façons d’évaluer la probabilité d’une rumeur ou d’une fuite consiste à déterminer si un produit a du sens dans la gamme actuelle d’une entreprise. Ici, nous voyons des preuves que Nvidia a peut-être utilisé le nœud 7 nm pour augmenter considérablement le nombre haut de gamme de cœurs GPU qu’il expédie. Cela suit avec 7 nm offrant une amélioration substantielle de la densité par rapport au FinFET 12 nm. Tout le monde n’a pas besoin de 48 Go de mémoire – 32 Go de bande passante ultra-élevée HBM2 pourraient être mieux adaptés à certaines charges de travail. Réduire l’horloge du GPU tout en augmentant le nombre de cœurs est une stratégie connue et les GPU ultra-larges ont tendance à avoir des horloges plus faibles que leurs cousins ​​plus étroits ailleurs dans la pile. Enfin, nous savons qu’Intel prévoit de lancer une attaque sérieuse sur le marché des datacenters. Nvidia a de bonnes raisons de ne pas s’asseoir sur ses lauriers en 2020, et il semble que l’entreprise ait conçu une pièce chargée pour l’ours.

Bien sûr, prenez cette rumeur avec un grain de sel. Même s’il s’agit d’un vrai GPU, les statistiques enregistrées ici pourraient être préliminaires.

Maintenant lis: